Meta fiscal del Gobierno: “Es prácticamente imposible volver al 1,5% en 2028”

El exministro de Hacienda -actual Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- César Barreto afirmó, que una de las principales conclusiones de la reunión de la que participó con exministros y el titular del MEF, Óscar Lovera fue la necesidad de transparentar completamente las obligaciones acumuladas por el Estado, principalmente en el sector salud.

En contacto telefónico con nuestro medio, Barreto explicó que la deuda con proveedores, que ronda los US$ 1.300 millones, no aparecía reflejada en los informes tradicionales de finanzas públicas debido a una falta de conexión entre los sistemas utilizados para administrar proveedores y el sistema financiero estatal.

“Para mí en particular fue una sorpresa muy grande. Yo no esperaba ver que había compras del Estado que no se estaban registrando y que no estábamos viendo nosotros en los informes de las finanzas públicas”, explicó.

Añadió que, en el caso del Ministerio de Salud, existía un sistema en el que se administraban medicamentos, insumos y servicios, compromisos que no necesariamente ingresaban al sistema de administración financiera cuando no existía disponibilidad presupuestaria.

Lea más: Deudas del Estado podrían revelar un problema fiscal estructural, advierte exministro

Barreto cuestiona meta fiscal de 1,5% para 2028

El exministro manifestó sus dudas ante la posibilidad de que Paraguay vuelva al límite de déficit fiscal de 1,5% del PIB en 2028, como establece el compromiso del Gobierno dentro de la senda de convergencia fiscal. “El déficit estructural del Estado ya está por encima del 2% del PIB. Es prácticamente imposible volver al 1,5% en los próximos años”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su criterio, intentar alcanzar esa meta podría obligar a reducir significativamente la inversión pública. “Significaría cortar todo tipo de inversión, no construir rutas, puentes y tener un Estado cada vez más ineficiente”, advirtió.

Barreto planteó que el camino debería ser elaborar presupuestos más realistas, ajustados a la capacidad efectiva de ingresos del Estado y preservando la inversión pública.

Déficit fiscal podría acercarse al 4% del PIB

El exministro explicó que la incorporación de estas obligaciones tendrá un impacto directo en las cuentas fiscales, porque el déficit deberá reflejar una realidad que antes no estaba contabilizada.

Estimó que el resultado fiscal podría ubicarse cerca del 4% del PIB tanto en 2026 como en 2027.

El pago de estas obligaciones se realizaría, según explicó, mediante una combinación de mecanismos: una parte a través de la cesión de derechos de cobro a proveedores y otra mediante financiamiento previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Lea más: MEF admite que el déficit fiscal subirá por deudas acumuladas y que cerraría en 3,2% del PIB este año

Mayor demanda sanitaria presionó sobre las cuentas públicas

El exministro agregó que una de las causas principales del crecimiento de la deuda fue la expansión del sistema de salud pública, con nuevos hospitales y un aumento considerable en la cantidad de prestaciones. “Las prestaciones de salud pasaron de niveles de 22 o 23 millones por año a unos 44 millones aproximadamente”, comentó.

Barreto afirmó que el presupuesto estatal no estaba preparado para absorber ese incremento de demanda. “Los presupuestos no están alcanzando para prestar los servicios que se están prestando”.

También indicó que el problema no es reciente, sino que viene acumulándose desde la pandemia y que una parte de la deuda ya correspondía a administraciones anteriores.

Lea más: MEF prevé nueva deuda para pagar a proveedores y afirma que deuda pública seguirá bajo el 40% del PIB

Nuevo sistema de compras busca evitar otra acumulación

Barreto destacó como una medida positiva la implementación de un nuevo sistema de administración de bienes y servicios impulsado por el MEF, que es el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEVIS).

Explicó que el objetivo es que todas las compras del Estado queden registradas desde el momento en que se recibe un producto o servicio y su factura correspondiente.

“Puede faltar plata para pagar, pero por lo menos vamos a saber qué compromiso se está asumiendo y cuánta plata es la que está faltando”, concluyó.

Cabe señalar que la comunicación con el exministro Barreto, se dio por la 730 AM este martes por la tarde, en coincidencia con el horario en que el ministro Óscar Lovera, mantenía una reunión con los periodistas que cubren el MEF.

Lea más: MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación