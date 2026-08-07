Ruta Concepción-San Lázaro: constructoras superan hasta en 49% el precio de referencia del MOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió ayer, jueves, las ofertas de la licitación pública internacional con ID N° 488061 para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la ruta PY22, en el tramo comprendido entre Concepción, Vallemí y San Lázaro.

En total, seis grupos empresariales presentaron sus propuestas. La mayoría de las ofertas económicas superaron ampliamente el precio de referencia fijado por el MOPC, de G. 819.864.270.021 (casi US$ 138 millones al cambio actual), con incrementos que en varios casos se acercan al 50%.

Ruta Concepción-San Lázaro: Ofertas sobrepasan hasta 49% el precio de referencia

A continuación, se detallan los consorcios participantes y sus respectivas propuestas económicas:

Consorcio Corredor PY22: Integrado por Compañía de Construcciones Civiles S.A., Augusto Ortellado Narváez, Briales S.A. y Tecnología del Sur S.A.E. Fue el oferente con la propuesta más baja, con un monto total de G. 861.265.000.000 (Lote 1: G. 255.395.000.000; Lote 2: G. 299.830.000.000; Lote 3: G. 306.040.000.000). La oferta supera en 5,05% (G. 41.400.729.979) el precio de referencia oficial.

Consorcio TL: Conformado por TOCSA S.A. y LT S.A. Presentó una oferta global de G. 1.189.274.517.223 , distribuida en G. 347.057.854.761 para el Lote 1, G. 428.039.551.662 para el Lote 2 y G. 414.177.110.800 para el Lote 3. La propuesta supera en 45,06% el presupuesto base, equivalente a G. 369.410.247.202.

Consorcio Econ Concepción Vallemí: Integrado por Grinor S.A., ECOMIPA S.A. y CONCRET-MIX S.A. Su oferta alcanzó G. 1.202.540.231.578 (Lote 1: G. 354.055.324.573; Lote 2: G. 424.298.520.898; Lote 3: G. 424.186.386.107). Esto representa un incremento del 46,68% (G. 382.675.961.557) respecto al precio referencial.

Consorcio Rutas del Trópico: Integrado por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho A S.A. y Construpar S.A. Ofertó G. 1.213.987.930.797 , con G. 353.645.723.000 para el Lote 1, G. 435.848.470.182 para el Lote 2 y G. 424.493.737.615 para el Lote 3. La diferencia respecto al presupuesto oficial fue de 48,07% (G. 394.123.660.776).

Consorcio PY22: Conformado por Enrique Edgardo Díaz Benza Cano, Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Constructora Asunción S.A. Presentó la oferta más elevada para la ejecución integral del proyecto, con G. 1.221.487.152.745 (Lote 1: G. 370.618.120.197; Lote 2: G. 440.769.246.529; Lote 3: G. 410.099.786.019). El monto supera en 48,99% (G. 401.622.882.724) el valor de referencia.

Por último, el Consorcio Aquidabán, integrado por DC Ingeniería S.A. y T.R. Construcciones S.A., presentó oferta únicamente para el Lote 1, por un valor de G. 293.763.321.488, sin cotizar los lotes 2 y 3.

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Las propuestas pasan ahora a la etapa de evaluación técnica y económica, tras la cual se definirá la adjudicación de las obras.

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Las obras previstas

La intervención abarcará más de 180 kilómetros, incluyendo los accesos a estas localidades. El proyecto está dividido en tres lotes: desde el km 0 hasta el km 52,3; del km 52,3 al km 113; y del km 113 al km 181,3.

La obra será ejecutada bajo la modalidad CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio), un esquema orientado a garantizar la conservación y operatividad de la vía a largo plazo.

El financiamiento del programa para la ruta PY22 fue aprobado mediante la Ley N° 7517, correspondiente al Programa Vial 4, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones revisado por ABC, se prevé la rehabilitación de un tramo de 181,3 km que conecta Concepción, Vallemí y San Lázaro.

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El plazo de ejecución previsto es de 20 meses. Los trabajos incluyen tecnologías orientadas a mejorar la seguridad vial, la durabilidad de la infraestructura y la protección ambiental.

Pavimento de hormigón y puentes: Seguridad vial y tecnología solar

La columna vertebral del proyecto será la construcción de una carretera de hormigón reforzada con macrofibras estructurales, según las especificaciones técnicas. Esta tecnología, denominada Tecnología de Alto Rendimiento (TAR), será aplicada mediante pavimentadoras de encofrados deslizantes para garantizar mayor durabilidad y confort en la circulación.

Además, se prevé la intervención de los puentes existentes a lo largo del trazado. Los trabajos contemplan el fresado de la carpeta antigua y la colocación de nuevo concreto asfáltico modificado con polímeros, además de la renovación de juntas de dilatación, barandas metálicas y pretiles de seguridad.

Para garantizar un tránsito seguro, la ruta contará con señalización horizontal de alta visibilidad mediante pintura termoplástica retrorreflectante, además de la instalación de tachas y delineadores, conforme al proyecto.

Como innovación tecnológica, se prevé instalar luminarias LED alimentadas con paneles solares en puntos estratégicos, con el objetivo de optimizar el consumo energético.

El control de cargas también será una prioridad, mediante la construcción de estaciones fijas de pesaje y puestos de la Patrulla Caminera equipados con sensores piezoeléctricos y espiras magnéticas para el conteo y control de vehículos en movimiento.

En materia ambiental, el proyecto incluye la recuperación y adaptación de alcantarillas para pasos de fauna. Estos corredores biológicos estarán equipados con vallados perimetrales y barreras de inducción para facilitar el cruce seguro de animales silvestres por debajo de la calzada.

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Una ruta que ya costó millones al Estado y sigue pésimo estado

Pero esta no es la primera vez que se anuncia una millonaria inversión para esta vía.

La construcción de la ruta Concepción-Vallemí comenzó en 2011 y, según el cronograma inicial, debía concluir a finales de 2013. Sin embargo, el plazo no se cumplió debido a diversos inconvenientes y la obra permaneció semiparalizada durante un extenso periodo.

El proyecto fue adjudicado en cuatro tramos y terminó con un costo de G. 606.270 millones, luego de varias adendas contractuales, según registros oficiales.

El Tramo 1, de 51 km, estuvo a cargo del Consorcio Tagatiyá, representado por Emilio Díaz de Vivar. El Tramo 2, de 60,06 km, fue adjudicado a la empresa T y C S.A., de Francisco Griñó.

El tercer tramo correspondió a Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, firma que ejecutó 58,02 kilómetros.

Posteriormente, el MOPC licitó y adjudicó en 2017 un cuarto tramo hasta San Lázaro como obra complementaria. Se trató de un trayecto de 21,79 km adjudicado al Consorcio Rotec-San Lázaro, integrado por Benito Roggio e Hijos y Tecnoedil S.A.

Según los registros oficiales, ninguna de estas empresas fue sancionada por los retrasos ni por las deficiencias detectadas en los trabajos ejecutados.

El financiamiento de la carretera estuvo a cargo del Focem y la ruta fue inaugurada oficialmente en 2019.