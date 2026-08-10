Itaipú: Nuevo titular de ANDE asume como consejero y Félix Sosa seguirá también

El Decreto N° 6514, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, nomina a Miguel Ángel Báez Reyes —actual presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)— como consejero de Itaipú por el lado paraguayo.

El texto invoca el artículo 238 de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente de la República a dictar decretos con el refrendo del ministro del ramo, y el Tratado de Itaipú (Ley N° 389/1973).

Según el “Anexo A” del Tratado, citado en el decreto, el Consejo de Administración de Itaipú se compone de 12 consejeros: seis nominados por Brasil y seis por Paraguay, de los cuales uno es designado por Cancillería y dos por la propia ANDE.

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Sale Richer, pero Sosa se mantiene

El Artículo 1° del decreto nomina a Báez Reyes “en reemplazo del señor Héctor Ernesto Federico Richer Becker”, a quien el Artículo 2° agradece por los servicios prestados. El Artículo 3° ordena el refrendo del canciller y el Artículo 4° dispone su publicación en el Registro Oficial.

Richer había sido designado consejero junto con Sosa por el Decreto N° 247 del 5 de septiembre de 2023. Ese decreto le asignó a la ANDE sus dos bancas en el directorio de la binacional: una para Sosa como titular de la estatal y otra para Richer.

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El nuevo decreto no toca la banca de Sosa. Esto significa que, pese a haber dejado la presidencia de la ANDE el 27 de julio de 2026, tras haber estado al frente de la entidad desde agosto de 2020 bajo los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, Sosa continúa como miembro del Consejo de Administración de Itaipú, mientras que Báez —el nuevo presidente de la ANDE— ocupa la silla que dejó Richer y no la que corresponde institucionalmente al cargo de titular de la estatal.

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El cambio en la presidencia de la ANDE

Peña designó a Báez Reyes al frente de la ANDE en reemplazo de Sosa a través de un anuncio en redes sociales, indicando que la misión del nuevo titular era liderar una empresa “cada vez más eficiente, moderna y preparada para acompañar el crecimiento” del país.

Báez Reyes es un funcionario de carrera de la ANDE que fue designado gerente técnico de la institución en agosto de 2020 y que representó a la empresa estatal durante quince años en la Comisión Mixta de Operación (CMO) de Itaipú, la instancia técnica que coordina la operación interconectada entre Paraguay y Brasil.

El recambio se dio en medio de versiones del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), que sostuvo que Sosa habría puesto su cargo a disposición tras negarse a ceder a presiones para firmar un contrato con tarifa fija preferencial con Atome, considerado perjudicial para la institución, versión que el Gobierno negó públicamente.

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No es la primera vez

El caso de Sosa no es inédito. Cuando Javier Giménez dejó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) el 17 de febrero de 2026 para asumir como jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, tampoco perdió su lugar en el Consejo de Administración de Itaipú: fue confirmado como jefe de Gabinete y “seguirá como consejero de Itaipú”, según consignó ABC en su momento.

Itaipú explicó luego que, con el cambio de función, Giménez fue nuevamente designado como consejero mediante el Decreto N° 5556 del 25 de febrero de 2026, momento en el cual pasó a percibir honorarios en la binacional y dejó de cobrar su salario como ministro.

Un patrón similar se dio con Carlos Fernández Valdovinos, quien dejó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 31 de marzo de 2026, cuando Peña aceptó su renuncia mediante el Decreto N.º 5706, tras dos años y medio de gestión al frente de la cartera. Pese a esa salida, Fernández Valdovinos no dejó el Consejo de Itaipú conforme al Decreto N° 5851 de abril de 2026, pero sí comenzó desde entonces a recibir remuneración como consejero.

En ambos casos, al igual que ahora con Sosa, los cambios de cartera ministerial no implicaron automáticamente la salida del Consejo de Administración de Itaipú, sino que continuaron en la binacional más allá del cargo que originó su nominación.