SIARA ya habilitó a 33.375 personas y estructuras jurídicas y procesó más de 87.000 solicitudes

La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la dependencia encargada de administrar el Sistema Integrado de Administración de Registros de Actuaciones (SIARA), así como de recibir y gestionar los trámites vinculados con los registros administrativos.

El mencionado sistema avanza con su implementación gradual y, desde su puesta en marcha el 2 de enero de 2026, ya habilitó a 33.375 personas y estructuras jurídicas para operar mediante sus funcionalidades disponibles. En este periodo, la plataforma recibió 58.625 solicitudes de registro de representantes legales y 28.893 comunicaciones del Registro Administrativo, lo que suma 87.518 operaciones, afirmaron desde el MEF.

ABC consultó a la directora General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficios Finales, María del Carmen Benítez, quien explicó que la incorporación de las distintas categorías de personas y estructuras jurídicas se realiza de forma progresiva, con el objetivo de garantizar una transición ordenada desde la plataforma anterior, denominada SIMPLE.

“El SIARA inició su implementación de manera gradual durante el presente año, conforme a un cronograma diseñado para garantizar una transición ordenada y segura entre la plataforma anterior y el nuevo sistema”, señaló Benítez.

La implementación comenzó con las organizaciones sin fines de lucro

La primera etapa del SIARA comenzó en enero con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Estas entidades ya realizan exclusivamente mediante la nueva plataforma el registro de sus representantes legales y la comunicación de su Registro Administrativo, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

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En marzo se incorporaron las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Sin embargo, estas entidades todavía utilizan la plataforma anterior para otras comunicaciones societarias, mientras el MEF incorpora nuevas funcionalidades al SIARA.

Desde mayo, el sistema también permite registrar representantes legales y comunicar el Registro Administrativo de sociedades simples, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y sociedades colectivas.

De esta manera, las dos plataformas todavía conviven de forma operativa para determinados trámites y tipos de entidades.

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Más de 87.000 operaciones desde la puesta en marcha

El volumen de operaciones constituye uno de los principales indicadores del avance del nuevo sistema. Desde su implementación, el SIARA recibió 58.625 solicitudes de registro de representantes legales y 28.893 comunicaciones del Registro Administrativo.

En conjunto, ambas categorías suman 87.518 operaciones procesadas desde el inicio del sistema.

Benítez aclaró que el SIARA no cuenta con un límite tecnológico predeterminado de trámites diarios. “El SIARA no posee un límite predeterminado de trámites diarios desde el punto de vista tecnológico. Su capacidad de procesamiento depende principalmente del volumen de comunicaciones presentadas por los usuarios recurrentes”, explicó.

La plataforma mantiene un proceso de revisión en dos etapas. Primero, los usuarios cargan la información y la documentación correspondiente. Luego, los técnicos analistas de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) verifican los datos y los documentos respaldatorios.

El sistema busca mejorar la calidad de los datos

La directora afirmó que uno de los principales cambios respecto de SIMPLE consiste en la incorporación de mecanismos de estandarización y normalización de datos. Dijo que el SIARA también cuenta con validaciones automáticas con otras fuentes oficiales de información.

“La intención es reducir errores, inconsistencias y duplicidades, además de fortalecer la calidad e integridad de la información que ingresa al registro”, manifestó.

Explicó que, las solicitudes pueden recibir observaciones cuando presentan documentación incompleta, diferencias entre los datos declarados y los documentos respaldatorios o incumplimientos de los requisitos establecidos por la normativa.

Estas observaciones forman parte del proceso de control y verificación de la información declarada.

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El historial de SIMPLE no será migrado

El nuevo sistema fue desarrollado sobre una arquitectura tecnológica diferente a la plataforma SIMPLE. Por esta razón, el MEF no trasladará la información histórica al SIARA.

La Dirección refirió que, las comunicaciones realizadas en SIMPLE permanecerán como antecedentes históricos, mientras que las nuevas actuaciones se registrarán directamente en el nuevo sistema.

Benítez remarcó que el objetivo institucional consiste en incorporar de forma progresiva a la totalidad de las personas y estructuras jurídicas que operan en Paraguay.

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EAS, fondos y negocios fiduciarios todavía utilizan SIMPLE

La transición todavía no alcanza a todas las categorías. Las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), los Fondos de Inversión y los Negocios Fiduciarios continúan con sus comunicaciones a través de la plataforma anterior.

La directora explicó que estas entidades pasarán al SIARA una vez que concluyan los desarrollos y las implementaciones previstos dentro del plan de modernización.

“Actualmente, las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), los Fondos de Inversión y los Negocios Fiduciarios continúan realizando sus comunicaciones a través de la plataforma anterior”, indicó.

Concluyó explicando que, el proceso continuará durante el resto del año con la incorporación de nuevas funcionalidades y tipos de trámites, hasta completar la transición prevista por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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