Adjudicar obras solo por criterio económico puede llevar al fracaso, dice ministra Centurión

El senador del PLRA Éver Villalba denunció que 20 licitaciones adjudicadas para obras durante los últimos dos años terminaron por encima de los precios de referencia, con diferencias incluso de hasta 81%, lo que sería equivalente a un monto acumulado de US$ 157 millones por encima de los precios de referencia.

Uno de los casos que presentó es de la licitación para el mejoramiento vial del tramo Yby Pytá–Ybyrarobaná, donde el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había estimado el costo de la obra en unos G. 24.000 millones; sin embargo, durante la licitación se presentaron cuatro oferentes, de los cuales uno planteó una oferta de G. 25.000 millones, pero fue descalificada, mientras que otras propuestas llegaron a unos G. 44.000 millones, G. 45.000 millones y G. 48.000 millones.

Ante estos cuestionamientos planteados ayer durante la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con presencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, la misma reiteró hoy en entrevista con La Primera Mañana de ABC Cardinal que a la fecha llevan más de US$ 1.950 millones adjudicados y que de las 121 adjudicaciones la variación llega a apenas el 8% por sobre el precio de referencia.

“Uno podría entrar a casos particulares, pero así como hay algunos que están por encima del precio de referencia, hay muchos otros que están por debajo. De hecho, más del 76% de los contratos están en el promedio y en realidad el precio de referencia es tal como lo dice en el nombre, para una referencia. No es bajo ningún sentido un criterio de adjudicación”, sostuvo.

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Oferta que cumpla los requisitos

El senador Villalba aseguró que la oferta con menor costo que fue descartada por el MOPC que citó como ejemplo cumplía todos los requisitos.

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La ministra respondió que la ley mandaba adjudicar a la menor oferta que cumpla los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y que garantice un contrato exitoso para el Estado paraguayo.

“Ni bajo ninguna circunstancia dice que adjudique al menor precio o adjudique al precio de referencia, porque eso sería simplificar procesos que son extremadamente complejos. Y respecto a los procesos de licitación también cuestionados, si tal o cual criterio era razonable, esos son criterios que no solamente lo define el MOPC, en general son condiciones que pueden garantizar la viabilidad de una oferta, la capacidad técnica en materia de equipamiento, en materia financiera, la metodología de trabajo y al final que nos dé garantía de un proceso exitoso”, refirió.

Recordó que el contrato fallido o un contrato con una oferta temeraria, si uno está de alguna manera solamente teniendo en cuenta un criterio económico, puede llevar al fracaso del proceso, que es lo que vieron en casos como los de Concepción, Pozo Colorado, Villa Pyta de Ybyrarobana, Caazapá, entre otros, donde el contratista no puede hacer frente al trabajo que le fue encomendado.

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Precio promedio de rutas es de US$ 1.000.000 por km

Centurión dijo además que, de los 121 contratos adjudicados, 99 de ellos fueron firmados sin protestas, 22 tuvieron protestas, pero que finalmente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dictaminó favorablemente al informe de evaluación del MOPC, lo cual aseguró que garantiza transparencia, robustez, competitividad, además de que cualquier ciudadano puede presentar protestas en los procesos.

Agregó que estos procesos también tienen control de los organismos financiadores en la mayoría de los casos, hasta incluso la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Los precios promedios de nuestras rutas están absolutamente en línea con los precios referenciales o precio promedio en la región. Tampoco uno puede entrar a comparar un camino vecinal con un camino en una ruta estatal nacional o internacional, 3.5 de calzada, 2.5 de banquina, terraplenes altísimos construidos en Ñeembucú, tiene un costo construido en el Chaco, sin piedra (...) más menos el costo es US$ 1.000.000 el kilómetro”, sostuvo ante el cuestionamiento por el costo de las rutas.

Además, explicó que las ofertas de pavimentación y asfalto están en torno a los promedios, ya que si uno hace en el global de la vida útil, es absolutamente competitivo, porque requiere mucho menos mantenimiento que el pavimento flexible, que es el asfalto.

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Agregó que hoy apuestan a construir con hormigón, porque es industria nacional y tiene ventajas de todo punto de vista para el país, para la industria nacional, para la tecnología del pavimento, las divisas quedan en el país y es producto nacional.

Afirmó respecto a la ejecución presupuestaria de la cartera de Estado que es la más alta de la década, ya saldaron la deuda del 2025 y están ejecutando el presupuesto 2026, producto de las obras que se están construyendo, por lo que espera tener un presupuesto alineado con las necesidades del 2027.