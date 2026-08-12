IPS debe diversificar más sus inversiones, según Superintendencia de Jubilaciones

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Griselda Figueredo, titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, comentó sobre la distribución de activos del Instituto de Previsión Social (IPS) en bancos del sistema financiero paraguayo, ante cuestionamientos por la concentración de un porcentaje importante de estos en pocas entidades.

Según datos socializados por el IPS, solo cuatro entidades bancarias concentran alrededor del 70 por ciento de la cartera de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) de la previsional en guaraníes: Sudameris Bank tiene 1,605 billones de guaraníes; Ueno Bank tiene 1,577 billones; el Banco Nacional de Fomento concentra 1,185 billones y el Banco Continental 1,071 billones.

Lea más: IPS asume riesgos al concentrar más del 70% de sus CDA en pocos bancos

Se observan niveles similares de concentración en la cartera de CDA en dólares, con el 75 por ciento distribuido en solo cuatro bancos: Ueno Bank, Zeta Banco, Banco Basa y Banco Continental.

Recomiendan más diversificación en inversiones del IPS

Figueredo observó que, por el alto volumen de dinero que la previsional maneja cada mes, el IPS parece reacio a diversificar sus activos e inversiones, y agregó que la Superintendencia ha remitido varias notas a la previsional recomendando una mayor diversificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mauri Espínola: “Fondos del IPS no son para realizar apuestas financieras”

“Prudencialmente es importante, para que (sus activos) se distribuyan en todo el sistema económico del país”, argumentó. “Ellos solo invierten en colocaciones en bancos -CDA, bonos, acciones–, no utilizan otros instrumentos”.

Activos depositados en Ueno

En julio se generó una controversia con relación a la cantidad de activos del IPS depositados en Ueno Bank, luego de que el director de Inversiones de la previsional admitiera que la institución depositó en esa entidad vinculada al Grupo Vázquez SAE –exsocio comercial del presidente Santiago Peña– una cantidad de dinero del fondo de pensiones del IPS mayor a lo que permite la Ley de Superintendencia de Jubilaciones como depósitos de inversión, que indica que la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10 por ciento del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

Figueredo reiteró hoy sus afirmaciones –hechas en julio a ABC Cardinal– de que aún se están haciendo aclaraciones sobre la clasificación de los activos del IPS en Ueno y dijo que, una vez concluidas esas aclaraciones y reclasificadas las cuentas en sus incisos correspondientes de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, ese exceso quedaría corregido.

Lea más: IPS retiraría exceso de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank

En julio, Figueredo explicó que el IPS superó “levemente” el monto que la ley de Superintendencia de Jubilaciones le permite depositar en un solo banco debido a que “cuentas a la vista” con fines operativos –pagos de salarios o a proveedores– que la previsional en esa entidad bancaria fueron clasificadas de manera imprecisa como inversiones.

“Se están dictando los lineamientos recién este año (...) Se van a hacer las definiciones bien puntuales de a qué se destina las cuentas a la vista”, dijo la superintendenta. “Cuando se hagan esas definiciones vamos a saber cuál es la situación del IPS”, finalizó.