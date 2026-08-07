Mauri Espínola: “Fondos del IPS no son para realizar apuestas financieras”

A fin de evitar las históricas crisis generadas tras el quiebre de bancos entre los años ’90 y 2000, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) presentó un proyecto de ley que busca dar mayor seguridad a los fondos públicos, incluidos los recursos de los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS).

La iniciativa plantea establecer un límite a la concentración de depósitos del IPS en una sola entidad bancaria, de manera que el monto no exceda el patrimonio efectivo de la institución financiera. El objetivo es que los bancos cuenten con respaldo suficiente, en función de su patrimonio, para responder por los recursos depositados.

Espínola explicó este viernes que el proyecto surgió tras analizar información financiera pública y detectar una situación que, a su criterio, debe ser abordada mediante una regla general para todo el sistema bancario.

“Esto no nació de una discusión teórica ni de una intención de intervenir en el mercado financiero. Nació de un dato muy llamativo que encontramos hace 9 meses, al analizar información financiera pública. Esta cuestión no es por una entidad bancaria sino por una cuestión general, para que otros bancos no puedan incurrir en lo mismo”, declaró.

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Proyecto surgió tras analizar caso IPS-Ueno

A inicios de julio pasado, el IPS decidió retirar los fondos “a la vista” que mantenía en Ueno bank, luego de que una reclasificación de activos, derivada de una aclaración de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, hiciera que la entidad financiera superara el límite de inversión permitido por la ley.

En ese contexto, Espínola señaló que el caso Ueno-IPS fue tenido en cuenta al momento de elaborar el proyecto, aunque insistió en que la propuesta apunta a cubrir una ausencia de límites legales generales para la concentración de fondos públicos en el pasivo de las entidades financieras.

“¿Este proyecto está dirigido contra Ueno Bank? No. Este proyecto establece una regla general objetiva y automática para todas las entidades bancarias y financieras. Este caso que investigamos nos permitió identificar una brecha regulatoria, pero la ley no menciona a entidades ni tampoco establece tratamientos individuales”, expresó.

El legislador indicó, además, que observaron indicios de “exposición elevada con empresas vinculadas”, motivo por el cual solicitaron informes al Banco Central del Paraguay (BCP). Según explicó, será el BCP el encargado de verificar si existió algún incumplimiento en el caso Ueno-IPS.

¿Qué límites plantea el proyecto de Espínola?

La propuesta establece que ninguna entidad financiera podrá tener fondos públicos por un monto superior al 100% de su patrimonio efectivo. Si se suman los fondos del IPS y de otros entes del Estado, el límite planteado será del 120% del patrimonio efectivo.

Para el Banco Nacional de Fomento (BNF) se establece un tratamiento diferenciado: el límite sería del 150% considerando los fondos del IPS y del 200% al contabilizar el conjunto de los recursos públicos.

Espínola aclaró que estos porcentajes representan techos máximos y no obligaciones de inversión, por lo que, según sostuvo, la propuesta no tendría un impacto negativo sobre la competencia entre las entidades financieras para captar recursos públicos.

Superintendencia de Bancos controlaría los límites

En cuanto al régimen de sanciones, el proyecto plantea que la Superintendencia de Bancos verifique mensualmente los fondos públicos depositados en cada entidad y los compare con su patrimonio efectivo.

La iniciativa contempla multas, restricciones operativas, suspensión o remoción de administradores e inhabilitación para ejercer cargos en el sistema financiero. Espínola aclaró que las sanciones no serían automáticas y que se respetaría el debido proceso.

Asimismo, las entidades que actualmente se encuentren por encima de los límites previstos tendrían un plazo de seis meses para adecuarse. El ajuste podría realizarse mediante una reducción gradual de los fondos públicos depositados o a través de un incremento de su patrimonio efectivo.

“Un cortafuegos antes del incendio”

Espínola defendió la iniciativa como una herramienta preventiva y negó que busque restringir la competencia entre bancos.

“Con este proyecto no estamos cerrando el mercado, estamos promoviendo una competencia más sana. No estamos tampoco eligiendo qué banco debe recibir, estamos estableciendo cuánto riesgo máximo puede asumir el Estado con cada institución. Tampoco estamos esperando que ocurra un problema para preguntar quién fue el responsable. Estamos contribuyendo un cortafuegos antes del incendio, que los fondos públicos sean administrados bajo reglas claras, límites prudenciales y criterios de seguridad, evitando concentraciones excesivas y decisiones discrecionales”, declaró.

Espínola cuestiona concepto de “terrorismo financiero”

El diputado también hizo alusión a las acusaciones del presidente Santiago Peña, quien utilizó la expresión “terrorismo financiero” para referirse a publicaciones periodísticas relacionadas con los fondos del IPS depositados en Ueno bank.

Espínola sostuvo que su propuesta no parte de la existencia de una crisis en el sistema financiero, sino que pretende establecer mecanismos preventivos para evitar que una eventual situación de riesgo derive en pérdidas para el Estado y los asegurados.

“Este proyecto no afirma que el sistema financiero esté en crisis, precisamente busca actuar antes de una crisis. El Paraguay ya conoce el costo de reaccionar tarde durante aquellas crisis bancarias de los ’90 e inicios del 2000. La excesiva concentración de fondos públicos en instituciones con problemas terminó generando pérdidas al IPS, al Estado y finalmente para toda la ciudadanía. Los fondos del IPS no son recursos disponibles para realizar apuestas financieras, son aportes de los trabajadores y empleadores destinados a pagar jubilaciones, pensiones y servicios de salud”, dijo.

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Busca votos para aprobar el proyecto

Espínola señaló que, para avanzar con la aprobación de la iniciativa en el Congreso, necesitaría sumar cuatro votos del sector cartista, siempre que consiga previamente el respaldo de sus colegas de la oposición.

El legislador añadió que ya cuenta con el apoyo de la disidencia colorada.