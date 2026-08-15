IPS reduce el peso de los CDA y eleva a casi 26% la participación de Bonos

Uno de los principales cambios se observa en los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Aunque continúan como el instrumento de mayor peso dentro de la cartera, su participación se redujo de 49,46% en junio de 2025 a 44,22% en junio de este año.

En términos nominales, los recursos colocados en CDA pasaron de G. 8,132 billones a G. 7,759 billones, una disminución cercana al 4,6%. A pesar de esta reducción, el rendimiento de estos instrumentos aumentó de 8,80% a 9,59%, mientras que el plazo promedio pasó de 4 a 5 años.

En sentido contrario, los Bonos ganaron relevancia dentro del portafolio. Las inversiones en estos instrumentos aumentaron de G. 3,518 billones a G. 4,558 billones, lo que implica un crecimiento cercano al 29,6% en un año. Como consecuencia, su participación dentro de los activos financieros en guaraníes pasó de 21,39% a 25,98%, un incremento de 4,59 puntos porcentuales. El rendimiento también presentó una leve mejora, de 7,35% a 7,45%, con un plazo promedio que permaneció en 7 años.

Los préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados constituyen el tercer componente de mayor importancia. El saldo aumentó de G. 3,219 billones en junio de 2025 a G. 3,425 billones en junio de 2026, una variación de 6,4%; sin embargo, su participación prácticamente se mantuvo estable, al pasar de 19,58% a 19,52%.

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Este componente continúa presentando el mayor rendimiento entre los principales instrumentos de la cartera, con una tasa de 11,27%, aunque ligeramente inferior al 11,34% observado un año antes. El plazo promedio permaneció en 8 años.

Otro movimiento relevante se produjo en Caja y equivalentes. Los recursos bajo este concepto aumentaron de G. 961.155 millones a G. 1,233 billones, un incremento de 28,3%. Su participación pasó de 5,85% a 7,03%, mientras que el rendimiento aumentó de 5,46% a 6,17%.

En cambio, los Títulos de crédito redujeron tanto su monto como su peso relativo. El saldo pasó de G. 611.795 millones a G. 570.355 millones con una caída de 6,8%. Su participación disminuyó de 3,72% a 3,25% y el rendimiento bajó de 6,30% a 5,60%. El plazo promedio continúa en 20 años, el más extenso del portafolio.

La cartera denominada en dólares estadounidenses también registró una expansión. El total pasó de US$ 143.861.926,20 en junio de 2025 a US$ 152.595.509,38 en igual periodo de 2026, un incremento de 6,1%. A su vez, el rendimiento promedio subió de 5,65% a 5,91%, mientras el plazo promedio permaneció en 4 años.

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Los CDA continúan concentrando la mayor parte del portafolio en dólares, aunque su peso se redujo de manera importante. Su participación bajó de 91,85% a 83,22%, mientras el monto disminuyó de US$ 132.138.750 a US$ 126.988.750. Pese a ello, el rendimiento mejoró de 5,84% a 6,54%.

Los Bonos, por su parte, aumentaron de US$ 7.630.000 a US$ 10.600.000 con un crecimiento cercano al 38,9%. Su participación pasó de 5,30% a 6,95% y el rendimiento aumentó de 5,30% a 5,95%. También se amplió el plazo promedio, de 3 a 5 años.

El mayor cambio porcentual se observa en Caja y equivalentes, cuyo saldo aumentó de US$ 4.093.176,20 a US$ 15.595.509,38. Su participación dentro de la cartera en dólares pasó de apenas 2,85% a 9,83%.

En conjunto, los datos muestran que el Instituto de Previsión Social amplió su portafolio financiero tanto en guaraníes como en dólares durante el último año. El crecimiento del volumen administrado vino acompañado, además, por una relativa mejora del rendimiento promedio en ambas monedas: de 8,70% a 8,99% en guaraníes y de 5,65% a 5,91% en dólares.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones