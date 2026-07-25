Del asfalto prometido al barro: accidente evidencia un año de espera en Borja-Mbuyapey

A un año de la reunión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la que pobladores recibieron la promesa de avanzar con el asfaltado del tramo Borja-Mbuyapey, la obra sigue sin ejecutarse. El aniversario del compromiso incumplido coincidió con un nuevo accidente de tránsito provocado por el lodazal que cubre el camino tras las lluvias.

Un vehículo terminó al costado de la vía luego de que su conductor perdiera el control al atravesar un sector completamente embarrado del camino de tierra que une los distritos de Borja, en Guairá, y Mbuyapey, en Paraguarí. El vehículo tuvo que ser remolcado para poder salir del lodo.

Múltiples promesas y el asafalto que no llega

El nuevo incidente volvió a destapar las precarias condiciones del tramo de aproximadamente 30 kilómetros, cuya pavimentación fue anunciada en reiteradas ocasiones por autoridades nacionales, pero que hasta hoy continúa sin avances visibles.

Precisamente hace un año, en julio de 2025, una delegación de pobladores de ambas comunidades viajó hasta la sede del MOPC para manifestarse y exigir respuestas concretas sobre la ejecución del proyecto vial, cansados de décadas de aislamiento y promesas sin cumplir.

En aquella oportunidad, representantes de la cartera de Obras Públicas aseguraron que el asfaltado sería financiado mediante un préstamo de FONPLATA y explicaron que el proyecto contaba con estudios técnicos y avanzaba en las gestiones administrativas para obtener el financiamiento.

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Sin embargo, doce meses después, la obra continúa sin iniciar y los pobladores sostienen que la realidad sobre el terreno no ha cambiado. Cada lluvia convierte nuevamente el camino en un extenso lodazal que dificulta o incluso imposibilita la circulación de vehículos.

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Múltiples accidentes se registran

El accidente registrado en las últimas horas refleja una situación que los habitantes consideran cotidiana. El barro reduce la adherencia de los vehículos, provoca derrapes y obliga en numerosas ocasiones a utilizar tractores o vehículos pesados para rescatar automóviles que quedan atrapados.

La falta de un camino de todo tiempo no solo afecta a quienes transitan en vehículos particulares. Productores agrícolas denuncian constantes dificultades para sacar sus cosechas, mientras estudiantes, trabajadores y pacientes que requieren atención médica también sufren las consecuencias del aislamiento.

Las lluvias registradas durante las últimas semanas volvieron a dejar prácticamente intransitable el trayecto, reavivando el reclamo ciudadano por una obra prioritaria para el desarrollo de ambas comunidades.

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Una promesa del propio presidente Peña

Los vecinos recuerdan que el presidente Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, habían anunciado públicamente la ejecución del asfaltado, compromiso que posteriormente fue reiterado por otras autoridades nacionales. No obstante, sostienen que esos anuncios nunca se tradujeron en el inicio efectivo de los trabajos.

Desde el MOPC se informó anteriormente que el proyecto cuenta con código dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y que el financiamiento sería gestionado mediante FONPLATA. Sin embargo, las negociaciones para concretar el préstamo y llamar a licitación aún no se han traducido en obras sobre el terreno.