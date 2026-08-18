El déficit fiscal anualizado se ubica en 2,6% del PIB, alrededor de US$ 1.700 millones

El déficit fiscal anualizado se ubicó en G. 10,4 billones al cierre de julio, equivalente al 2,6% del producto interno bruto (PIB), según el informe de situación financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El resultado representa alrededor de US$ 1.724 millones y se mantiene en línea con la meta de cerrar el año con un déficit de 3,2% del PIB.

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe de situación financiera (Situfin).

La gerente Rodríguez explicó que en los primeros siete meses del año, el resultado fiscal acumuló un déficit de G. 4,7 billones (US$ 736,3 millones), equivalente al 1,2% del PIB. Refirió que el déficit operativo, que excluye la inversión pública, alcanzó G. 874.000 millones (US$ 123,5 millones).

En cuanto a los ingresos totales explicó que registraron un crecimiento acumulado de 1,2% a julio, impulsados principalmente por los ingresos tributarios, que aumentaron 2,3%. Dijo que este resultado fue parcialmente compensado por una caída de 2,7% en los ingresos no tributarios, debido principalmente a menores recursos provenientes de las binacionales y al efecto de la apreciación cambiaria.

Por el lado del gasto, dijo que el crecimiento acumulado fue de 9,7%. La funcionaria refirió que el aumento estuvo explicado principalmente por mayores remuneraciones en sectores estratégicos, programas sociales y la regularización de obligaciones pendientes vinculadas a medicamentos.

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En cuanto a la inversión pública explicó que la misma alcanzó G. 3,8 billones (US$ 612,8 millones). El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue uno de los principales impulsores de la inversión, con una ejecución acumulada 38,9% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

El resultado anualizado refleja la presión que ejerce el crecimiento del gasto sobre las cuentas públicas, en un contexto de menor dinamismo de algunos ingresos. Con estos resultados, el MEF afirmó que mantiene la proyección de que el déficit fiscal cierre 2026 en torno al 3,2% del PIB.

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Ingresos totales crecieron solo 1,2% a julio

Por su parte, el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez dijo que los ingresos totales acumularon un crecimiento de apenas 1,2% al cierre de julio de este año, impulsados principalmente por los ingresos tributarios, que aumentaron 2,3%. Afirmó que el resultado muestra una fuerte desaceleración respecto al mismo periodo del 2025, cuando los ingresos tributarios habían registrado un crecimiento de 9,8%.

En cuanto al comportamiento de los ingresos dijo que el mismo fue afectado por la caída de los recursos provenientes de las entidades binacionales y por la apreciación del guaraní frente al dólar. “Los ingresos no tributarios disminuyeron 2,7% acumulado”, resaltó.

Rodríguez afirmó que los recursos de las binacionales registraron una caída acumulada de 23,7%. Sostuvo que este comportamiento se refleja en los ingresos de Itaipú que disminuyeron 29%, mientras que los recursos provenientes de Yacyretá aumentaron 18,5%.

El funcionario refirió que la apreciación del guaraní también está afectando la recaudación vinculada al comercio exterior. A julio, la moneda nacional acumuló una apreciación de 10% respecto a diciembre de 2025 y de 19,9% en términos interanuales.

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Ingresos tributarios

En cuanto a los ingresos tributarios dijo que en julio cerró con un incremento de 2,8% y que en el acumulado al cierre del séptimo mes del año aumentaron 2,3%. Sin embargo, el resultado refleja una importante diferencia entre los impuestos internos y externos.

En relación a los impuestos internos González dijo que crecieron 11,2% acumulado. Dentro de este grupo, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) aumentó 4,9%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 4% y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) en 2,2%.

En contrapartida, los impuestos externos registraron una caída acumulada de 12,2%. Que se explican por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) externo que disminuyó 7,3%, los aranceles 12,4% y otros impuestos externos 1,7%.

El Ministerio de Economía atribuye principalmente este comportamiento al efecto del tipo de cambio. Aunque las importaciones expresadas en dólares crecieron 3,6% acumulado a julio, en términos de volumen el aumento fue de apenas 0,6%.

Además, la base imponible de las importaciones expresada en moneda nacional fue 8,8% inferior a la registrada en julio de 2025, debido al fortalecimiento del guaraní.

En ese sentido el BCP emitió su Encuesta de Variables Económicas (EVE) correspondiente a este mes en el que detalla que, el dólar seguirá su tendencia a la baja frente al guaraní y se cotizará en alrededor de G. 6.000 en este mes de agosto, valor inferior al previsto el mes pasado de G. 6.100.

Gasto se incrementó 9,7%

Por otro lado, Rodríguez explicó que mientras los ingresos avanzaron 1,2%, el gasto total aumentó 9,7% acumulado a julio. Dijo que el incremento estuvo explicado principalmente por las remuneraciones (3,3%), el uso de bienes y servicios (3,2%) y las prestaciones sociales (3,1%).

Afirmó que el gasto se concentró en sectores estratégicos como salud, educación, protección social y seguridad. “El gasto en salud aumentó 14,4%, educación 13,1%, protección social 10,1%, seguridad social 9,8% y seguridad 14,1%”, explicó.

También dijo que se registró un incremento de 21,5% en el gasto destinado a medicamentos, debido principalmente a la regularización de obligaciones pendientes.

En cuanto a las prestaciones sociales refirió que aumentaron 15,6% acumulado, impulsadas por jubilaciones y pensiones y por programas de protección social como Tekoporã. Dentro de estos últimos, el gasto en alimentación escolar acotó que registró un aumento superior al 100% acumulado.

En esa línea recordó que la inversión pública alcanzó G. 3,8 billones (US$ 612,8 millones), y representó alrededor del 1% del PIB y que la ejecución acumulada aumentó 12,3%. “El MOPC lideró el crecimiento de la inversión pública, con una ejecución acumulada 38,9% superior a la registrada a julio de 2025”, resaltó.

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PIB: ingreso fue menor al gasto

A su turno, la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez dijo que a julio de 2025, los ingresos representaban 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto que este año, la relación bajó a 8%. En cambio, el gasto pasó de representar 8,1% del PIB a 8,2%.

“Obviamente esto deteriora el resultado operativo, ya que al año pasado teníamos un resultado operativo positivo equivalente a 0,5% del PIB, mientras que este año pasó a un resultado negativo de 0,2%”, refirió.

Dijo que el aumento de la inversión pública también incidió en el resultado global. La inversión pasó de representar 0,9% del PIB a julio de 2025 a 1% del PIB en el mismo periodo de este año. “Esto nos deja un resultado global a julio más deteriorado que alcanza 1,2% negativo”, concluyó.