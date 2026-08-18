Déficit de la Caja Fiscal llega a US$ 249 millones en siete meses

De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el séptimo mes del año, G. 367.653 millones frente a los egresos que en julio sumaron G. 545.388 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 177.735 millones (US$ 30 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos. Del reporte se desprende que hubo una disminución de este saldo rojo en comparación al mes anterior (junio) cuando alcanzó G. 207.773 millones.

En tanto que en el acumulado entre enero y julio del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 2,20 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 3,70 billones, lo que equivale a una diferencia del 40% que en término de valores alcanzó G. 1,49 billones (US$ 249 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos. Además se observa que el porcentaje de variación o diferencia acumulada también se redujo con respecto a junio (42%) y mayo (43%), y esto estaría explicado en parte, por los ajustes realizados recientemente a la Ley.

Al desagregar por jornada, unos US$ 1,1 millones de déficit es lo que genera la caja fiscal cada día.

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Desaceleración del déficit en su comparativo anual

En cuanto al comparativo anual, se observa que se mantiene el monto respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo a julio del presente año llegaba a G. 1,4 billones (US$ 200 millones cuando el tipo de cambio estaba en G. 7.000). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 25% en el mismo periodo comparado en un año.

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 242.141 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 73.632jubilados y 12.480pensionados.

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Según los datos oficiales, militares, policías, magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales representaron los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 59%, 46%, 20% y 5% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de julio último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de julio sumaron G. 156.749 millones, mientras que sus gastos G. 553.025 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 396.276 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 293.149 millones, y sus egresos fueron por G. 716.553 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 423.404 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 828.044 millones, pero sus gastos llegaron a G. 1.534.243 millones, que generó también un saldo rojo de G. 706.199 millones, lo que explica el 50% del resultado deficitario de la Caja al primer semestre del 2026.

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Una fracasada reforma de la Caja Fiscal

Si bien en los datos de julio se percibe una leve desaceleración en el déficit, este saldo rojo de la Caja Fiscal, todavía sigue arrastrando un volumen importante dentro del Presupuesto, lo que evidencia la poca incidencia que tuvo la reciente Ley 7633 de Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, que en principio pretendía un impacto del 60% en el resultado deficitario. Sin embargo, con los ajustes introducidos en el Congreso por presión de los afiliados, principalmente de los docentes, la propuesta se flexibilizó y se espera que el impacto en el déficit finalmente sea inferior al 40%.

Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.

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La Ley de reforma promulgada por Peña en marzo de este año y que está en vigencia desde abril tuvo varias críticas desde distintos sectores debido a que era una reforma esencial para equilibrar las finanzas públicas y largamente esperada.

Recientemente el economista jefe de Dende Humberto Colmán, ex viceministro de Economía y ex miembro del directorio del BCP también se sumó a las críticas sobre la citada ley, que, según su evaluación, “no salió como se vio inicialmente”. La calificó como uno de los fracasos más importantes, porque el resultado apenas ofrece un alivio pequeño y el déficit “va a volver a florecer” con fuerza hacia adelante.