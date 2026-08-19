Giménez cuestiona nuevos límites de residuos de la UE y advierte sobre posibles barreras comerciales

En una entrevista con el programa Mesa con EVP, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, cuestionó la iniciativa de la Unión Europea (UE) de modificar los límites máximos de residuos (LMR) para productos fitosanitarios y anunció que Paraguay defenderá su posición con argumentos técnicos y científicos.

El secretario de Estado sostuvo que la propuesta europea genera preocupación porque, a su criterio, plantea una modificación de parámetros ya establecidos en el marco de las normas internacionales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.

“Nuestra posición es firme y clara”, afirmó Giménez, quien señaló que Paraguay ya expresó su postura junto con los demás países del Mercosur.

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Giménez habla de posibles barreras comerciales

El ministro consideró que las nuevas exigencias podrían terminar funcionando como una barrera al comercio, especialmente porque afectan a países con sistemas productivos y condiciones agroclimáticas diferentes a las de Europa.

Giménez sostuvo que Paraguay no puede limitarse a demostrar que cumple con los requisitos que pretende imponer la UE, sino que debe exigir que cualquier modificación tenga una base científica suficiente.

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“Tiene que haber una fundamentación científica clara al respecto”, remarcó.

En otro momento de la entrevista, incluso planteó que detrás de estas medidas podría existir un componente comercial, teniendo en cuenta la competencia entre los productores del Mercosur y los europeos.

“Ellos dicen que somos competencia desleal”, manifestó Giménez, quien insistió en que Paraguay debe defender sus intereses dentro de las reglas del comercio internacional.

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Preparan un análisis con el IICA

Ante la propuesta europea, Paraguay y otros países recurrirán al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que contratará a un especialista para analizar los aspectos relacionados con residuos y comercio internacional.

El objetivo será contar con evidencia técnica sobre los efectos que podrían tener los nuevos parámetros planteados por la UE.

Giménez sostuvo que, si existe una preocupación real sobre determinados residuos, esta debe estar respaldada por estudios científicos. “La ciencia no se puede discutir”, afirmó.

El ministro comparó esta situación con otros análisis realizados anteriormente en Paraguay, como el estudio de la cadena de valor de la carne solicitado a la FAO, para remarcar la importancia de contar con evidencia técnica antes de tomar una posición.

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El antecedente del Reglamento 1115

Giménez también recordó el conflicto generado por el Reglamento 1115 de la Unión Europea, cuya aplicación fue cuestionada por Paraguay y otros países de la región.

Según explicó, la nueva discusión guarda similitudes con aquella controversia, porque nuevamente aparecen exigencias europeas que, desde la perspectiva paraguaya, podrían afectar las condiciones de acceso al mercado.

El ministro adelantó que el tema volverá a ser tratado en una reunión del Mercosur prevista para octubre, donde los países del bloque analizarán nuevamente los aspectos vinculados al comercio internacional.

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“No podemos perder un mercado por situaciones arbitrarias”

Aunque cuestionó las nuevas exigencias, Giménez reconoció que el mercado europeo es importante para Paraguay debido a los mejores precios que ofrece para determinados productos.

Europa representa actualmente alrededor del 4% de las exportaciones paraguayas, según los datos mencionados por el ministro durante la entrevista. Por ello, consideró necesario mantener ese mercado, pero también avanzar en la búsqueda de nuevos destinos.

“Lo que nosotros no podemos es perder un mercado por situaciones, en este caso, arbitrarias”, sostuvo.

Giménez afirmó que Paraguay debe estar atento a la aparición de nuevas medidas que puedan convertirse en obstáculos para sus exportaciones.

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Paraguay apuesta a una postura regional

El ministro destacó que los países del Mercosur mantienen una posición común frente a este tipo de medidas y señaló que Paraguay trabajará dentro del bloque para defender el sistema productivo regional.

También mencionó la posibilidad de avanzar en el uso de bioinsumos y otras tecnologías que permitan diferenciar la producción del Mercosur.

Sin embargo, dejó claro que la prioridad inmediata será responder técnicamente a la propuesta europea y evitar que se modifiquen de manera unilateral las condiciones ya acordadas.

“Nosotros como Gobierno siempre vamos a tener la postura de defender al sector productivo”, afirmó Giménez.

Para el ministro, Paraguay debe mantener una postura firme, pero sustentada en evidencia científica y en las reglas internacionales que rigen el comercio. “A reglas claras, todo da gusto negociar”, concluyó.