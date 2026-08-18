UGP advierte que nuevas normas de la UE pueden convertirse en barreras comerciales para Paraguay

Las nuevas exigencias que analiza la Unión Europea (UE) sobre los límites máximos de residuos (LMR) de productos fitosanitarios generan preocupación en el sector productivo paraguayo. Para la Unión de Gremios de la Producción (UGP), esta medida forma parte de una tendencia regulatoria europea que podría terminar funcionando como una barrera comercial para los países productores de alimentos.

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, Esteban Vasconcelos, asesor técnico de la UGP, sostuvo que las nuevas disposiciones deben analizarse dentro de un proceso más amplio iniciado con el Pacto Verde Europeo en 2019. A su criterio, las regulaciones ambientales y productivas impulsadas desde Europa afectan especialmente a países como los de América Latina, cuyas condiciones de producción son diferentes.

“Son situaciones que fueron surgiendo a partir de su nueva visión ambiental y que, en realidad, para mí son barreras comerciales”, afirmó.

Lea más: Mercosur-UE: Aún no hay acuerdo sobre las cuotas de exportación

Un nuevo capítulo de las exigencias europeas

Vasconcelos mencionó como antecedentes distintas regulaciones europeas vinculadas con la deforestación, el cambio de uso de la tierra y las emisiones de carbono. Entre ellas citó la regulación 1115, las disposiciones sobre ILUC y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).

Según el asesor de la UGP, las nuevas exigencias sobre residuos de fitosanitarios se inscriben en la misma línea y no serían la última medida que deberá enfrentar el sector productivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las vamos a tener que ir enfrentando, uno por uno”, sostuvo, al advertir que el proceso continuará con nuevas regulaciones.

Vasconcelos cuestionó especialmente que Europa pretenda establecer restricciones para productos o sustancias que tienen un uso reducido o dejaron de utilizarse dentro de su territorio, pero que pueden seguir siendo necesarios en otras regiones debido a sus diferentes condiciones productivas.

Lea más: Peña: Paraguay no se quedará mirando en el reparto de las cuotas del Mercosur-UE

Cuestiona que no se respeten criterios internacionales

El representante de la UGP también puso en duda que las nuevas exigencias europeas tengan suficiente sustento en criterios científicos internacionales. Señaló que existen parámetros establecidos por el Codex Alimentarius y normas dentro del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que deberían ser considerados.

“Ellos directamente dicen: ‘Estos productos nosotros usamos poco o no usamos más en Europa, entonces a partir de ahora los productos de otros países no pueden ingresar a Europa’”, cuestionó.

A su criterio, el problema es que las condiciones ambientales y climáticas de Europa no son comparables con las de América Latina. “Producir una hortaliza o un grano en Europa es diferente que producir en América Latina”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las regulaciones deberían contemplar las distintas realidades productivas y no imponer estándares basados exclusivamente en las condiciones europeas.

Lea más: Mercosur-UE: Paraguay no aceptará un reparto de cuotas que frene desarrollo, según MIC

Reclamo al Gobierno paraguayo

Pero la preocupación de Vasconcelos no se limita a las decisiones adoptadas en Europa. El asesor de la UGP también reclamó una respuesta más firme de Paraguay ante este tipo de medidas.

Destacó el diálogo que mantiene el sector privado con la Cancillería y valoró los esfuerzos que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de las limitaciones que enfrenta Paraguay como país pequeño dentro del Mercosur.

Sin embargo, manifestó preocupación por la actuación de otras instituciones. “Me preocupa mucho (...) no marcar líneas y no marcar límites”, afirmó al referirse a las nuevas regulaciones y programas europeos.

Lea más: Mercosur: Peña reclama más integración y denuncia “injusticias” en acuerdo con la Unión Europea

“No tenemos que jugar el juego que ellos quieren”

Vasconcelos consideró que Paraguay debe anticiparse a las nuevas exigencias y evitar una adaptación automática a regulaciones diseñadas en función de la realidad europea.

“Nos va a afectar en el futuro si nosotros jugamos el juego que ellos quieren”, advirtió.

El asesor aclaró que su cuestionamiento no apunta al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. De hecho, sostuvo que considera que el acuerdo “no es malo”. Su preocupación se concentra en las condiciones regulatorias que pueden surgir paralelamente y terminar condicionando el acceso de los productos de la región al mercado europeo.

Lea más: Cumbre del Mercosur: Paraguay pide “distribución equitativa” de beneficios con la Unión Europea

Una tendencia que, según la UGP, continuará

Para Vasconcelos, las nuevas reglas sobre límites máximos de residuos son parte de un proceso que Europa ya viene desarrollando desde hace varios años.

Afirmó que la propia normativa europea establece que varias de estas medidas forman parte de un programa más amplio. “Ellos no pusieron por escrito, tampoco es que escondieron mucho. Parece que nosotros nomás a veces nos cuesta leer todo”, señaló.

Desde la perspectiva de la UGP, el desafío para Paraguay será anticiparse a estas regulaciones, defender criterios científicos internacionalmente reconocidos y definir una estrategia comercial que evite que las nuevas exigencias europeas terminen reduciendo las oportunidades de exportación de los productores nacionales.