Báez asume oficialmente en Itaipú y coincide en el Consejo con Félix Sosa, en medio de la revisión del Anexo C

La posesión de cargo en Itaipú del presidente de la ANDE, Miguel Báez Reyes se concretó tras la lectura del Decreto N° 6514 firmado por el presidente de la República, Santiago Peña. Con este instrumento legal dictado el pasado 6 de agosto, Báez reemplaza formalmente al ingeniero Héctor Richer Becker en el Consejo de Administración de la binacional.

El acto contó con la presencia del director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, y directivos tanto de ANDE como de Itaipú. Zacarías valoró la llegada del titular de la empresa estatal para coordinar acciones en un momento en que el Gobierno busca articular la gestión a través de la recién creada Mesa Energética.

“Desde Itaipú nos ponemos a su disposición”, expresó Zacarías Irún durante la ceremonia, subrayando la trayectoria técnica del nuevo consejero para el suministro de energía en el mercado local.

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Durante su discurso de apertura, el nuevo consejero señaló que su gestión buscará defender los objetivos del Poder Ejecutivo. “Quienes tenemos el privilegio de ejercer una función pública debemos estar comprometidos con los intereses permanentes de la República”, sostuvo Miguel Báez.

Asimismo, el ingeniero apuntó a un giro estratégico en la comercialización de la producción hidroeléctrica del país.

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Uso productivo de la energía eléctrica

El nuevo integrante del Consejo de Itaipú planteó que la central no debe ser vista solo como una generadora, sino como un motor de desarrollo para la electromovilidad y nuevos emprendimientos locales.

“Paraguay no debe ser solamente un gran productor y exportador de energía eléctrica, debe convertirse también en un gran consumidor productivo de su propia energía”, aseveró Báez Reyes al delinear las prioridades que llevará al Consejo.

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El ingeniero electricista, egresado de la Universidad Federal de Itajubá con más de 30 años de experiencia, insistió en que la política del sector no puede construirse de manera aislada, sino mediante una coordinación directa entre las hidroeléctricas y la ANDE.

Llamativas ausencias

La ceremonia de posesión de cargo del Ing. Miguel Báez dejó al descubierto notables ausencias del Consejo de Administración, dado que no participaron el consejero y expresidente de la ANDE, Félix Sosa, ni la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Por su parte, el consejero Ilo Moreno llegó con retraso al acto protocolar, incorporándose recién tras la toma de la foto oficial.

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Calendario de reuniones del Consejo

La cúpula administrativa de Itaipú tiene fijada su hoja de ruta con tres reuniones ordinarias programadas en el Edificio de Producción CHI (sujeto a modificaciones) en las siguientes fechas:

Reunión N° 348ª: Viernes 28 de agosto de 2026, de 10:00 a 16:00.

Reunión N° 349ª: Viernes 30 de octubre de 2026, de 10:00 a 16:00.

Reunión N° 350ª: Viernes 11 de diciembre de 2026, de 10:00 a 16:00.

Cabe recordar que el Consejo suele definir la tarifa de Itaipú para el año siguiente durante el mes de octubre. Sin embargo, en esta ocasión, al estar el debate condicionado por la revisión del Anexo C del Tratado, la fecha para fijar el nuevo costo de la energía permanece bajo total incertidumbre.