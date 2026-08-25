Economía
25 de agosto de 2026 a la - 16:37

Pobladores de Pedrozo y Jhugua Jhu se movilizarán esta tarde para exigir seguridad vial

Grupo de personas con velas y una bandera paraguaya, en un ambiente de protesta al anochecer.
Pobladores de la compañía Pedrozo, de Ypacaraí, se manifestarán nuevamente para exigir la implementación de medidas que permitan reducir el riesgo de accidentes y mejorar la circulación en el sector.Faustina Agüero

YPACARAÍ. Una manifestación pacífica está prevista desde las 18:30 de este martes en la zona de Pedrozo sobre la ruta PY02. Los pobladores reclaman medidas que mejoren la circulación vehicular en el sector a fin de que se reduzca el riesgo de accidentes.

Por Faustina Agüero

Habitantes de las compañías Pedrozo y Jhugua Jhu, de Ypacaraí, realizarán la manifestación pacífica desde las 18:30, con el objetivo de exigir mejores condiciones de seguridad vial para los usuarios de la ruta PY02 en la zona, ya sean peatones, pasajeros y conductores.

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La movilización se desarrollará bajo el lema “Por la vida y seguridad de todos” y surge ante la preocupación de los pobladores por las dificultades que enfrentan todos los días para cruzar la ruta y desplazarse de manera segura.

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Reclamos

Entre los principales reclamos se encuentran la construcción de pasarelas peatonales, la instalación de estaciones de ómnibus seguras y la habilitación de colectoras internas de circulación, como alternativas para mejorar la movilidad y evitar situaciones de peligro.

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Los pobladores invitan a la ciudadanía a acompañar la manifestación y remarcan que el objetivo es hacer visible la necesidad de contar con infraestructura vial adecuada y medidas que prioricen la protección de las personas.

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