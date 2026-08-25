Pobladores de Pedrozo y Jhugua Jhu se movilizarán esta tarde para exigir seguridad vial

Habitantes de las compañías Pedrozo y Jhugua Jhu, de Ypacaraí, realizarán la manifestación pacífica desde las 18:30, con el objetivo de exigir mejores condiciones de seguridad vial para los usuarios de la ruta PY02 en la zona, ya sean peatones, pasajeros y conductores.

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La movilización se desarrollará bajo el lema “Por la vida y seguridad de todos” y surge ante la preocupación de los pobladores por las dificultades que enfrentan todos los días para cruzar la ruta y desplazarse de manera segura.

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Reclamos

Entre los principales reclamos se encuentran la construcción de pasarelas peatonales, la instalación de estaciones de ómnibus seguras y la habilitación de colectoras internas de circulación, como alternativas para mejorar la movilidad y evitar situaciones de peligro.

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Los pobladores invitan a la ciudadanía a acompañar la manifestación y remarcan que el objetivo es hacer visible la necesidad de contar con infraestructura vial adecuada y medidas que prioricen la protección de las personas.

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