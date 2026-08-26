BCP mantiene su tasa referencial en 5,50% en medio de nuevas presiones externas

El Comité de Política Monetaria (CPM) resolvió en su última reunión mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5,50% anual. La decisión fue unánime y, según el comunicado del propio Comité del Banco Central del Paraguay (BCP), responde a un balance entre señales domésticas favorables —actividad creciendo e inflación contenida— y un entorno internacional marcado por incertidumbre.

El CPM definió la postura como coherente con una posición “neutral” de la política monetaria y reiteró que seguirá observando los datos para actuar a tiempo si cambian las perspectivas inflacionarias, con el objetivo de cumplir la meta de inflación de 3,5% en el horizonte de política.

La política monetaria y el impacto internacional

En su diagnóstico, el Comité incorporó elementos del panorama estadounidense. Entre ellos, destacó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener su tasa en un rango objetivo de 3,50% a 3,75%.

También evaluó el pulso de los mercados financieros internacionales: el comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el debilitamiento del dólar frente a la reunión anterior. Hacia adelante, el CPM advirtió que el mercado continúa anticipando una trayectoria de tasas de la Fed “algo más elevada”, un factor que puede condicionar condiciones financieras globales.

El documento del CPM subraya un foco central para el escenario externo que es la energía. El precio del petróleo Brent se mantiene elevado, en torno a los US$ 90 por barril, en un contexto de prolongación del conflicto en Medio Oriente y riesgos asociados al suministro de crudo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que respecta a los commodities agrícolas, el Comité reportó subas recientes en los precios internacionales de soja, maíz y trigo, atribuidas a una demanda firme y a mayores preocupaciones sobre la oferta, vinculadas a factores geopolíticos. Estos movimientos importan porque pueden trasladarse a costos y precios internos, especialmente por su influencia sobre alimentos y cadenas productivas.

Lea más: BCP mantiene la tasa en 5,50% y vigila riesgos externos

Actividad doméstica y su incidencia en la decisión del CPM

En el frente interno, el CPM observó un desempeño económico dinámico. La actividad registró un aumento de 5,6% en junio, impulsado por servicios, agricultura, y electricidad y agua, según la evaluación citada en el comunicado.

En paralelo, detallan que el Estimador de Cifras de Negocios (ECN) mostró un avance de 4,1% interanual, explicado por mayores ventas en rubros como vehículos, productos químico-farmacéuticos, materiales de construcción, prendas de vestir y equipamientos del hogar, entre otros. El Comité tomó estas señales como parte del cuadro que describe demanda y condiciones del mercado interno.

Inflación en julio, muy por debajo de lo esperado

Uno de los datos más relevantes del informe es el comportamiento reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En julio, el IPC registró una variación mensual de -0,1%, influida por reducciones en los precios de ciertos combustibles y de alimentos, en particular frutas y verduras y algunos productos cárnicos.

En términos interanuales, la inflación del IPC total se ubicó en 1,6%, un nivel que el CPM describió como muy por debajo de las expectativas de inflación del 3,5%. El Comité vinculó la persistencia de esta inflación baja principalmente con la evolución de los precios de los bienes no energéticos.

Lea más: Nuevamente deflación en julio: dos rubros que bajaron de precio son los que más pesaron, según el BCP

El CPM anticipa que la inflación aumentará gradualmente: espera que alcance 3,3% en diciembre de 2026 y que luego converja a 3,5% en el horizonte de política monetaria. Según el mismo documento, las expectativas de inflación se mantienen alineadas con la meta.