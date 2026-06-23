BCP mantiene la tasa en 5,50% y vigila riesgos externos

El Comité de Política Monetaria (CPM) del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5,50% anual, según el comunicado difundido tras su reunión. La entidad enmarcó la decisión en una evaluación donde conviven señales internas favorables y focos de riesgo que provienen del escenario internacional. En este contexto, se espera un panorama estable en cuanto a las tasas para créditos locales.

La autoridad monetaria presentó el nivel de tasa como consistente con una “posición neutral” de la política monetaria, es decir, una configuración que no busca endurecer ni estimular adicionalmente la economía, sino sostener el equilibrio frente a la evolución de precios y actividad.

En en ese sentido, el CPM destacó que la economía paraguaya continúa mostrando un dinamismo que considera favorable. Ese diagnóstico está alineado con una proyección de expansión del 4,2% para el año 2026, tras un crecimiento del 6% en el 2025.

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Inflación concentrada en rubros volátiles

El comunicado del CPM señaló además que las variaciones mensuales observadas durante 2026 se explican principalmente por componentes volátiles. Dentro de ellos, el Banco Central subrayó el encarecimiento de los combustibles y el aumento de algunos alimentos, en particular verduras. En mayo último la inflación mensual fue del 0,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 2,4%.

En paralelo, la autoridad monetaria afirmó que, en términos interanuales, la inflación se mantendría por debajo del objetivo en los próximos meses.

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El BCP reconoció un elemento de presión en torno a los precios de los combustibles que han seguido una trayectoria superior a la anticipada para 2026. Sin embargo, indicó que ese impacto fue parcialmente compensado por menores presiones en el resto de los bienes incluidos en la canasta.

En la práctica, el Banco Central sugiere que el shock de combustibles no se ha traducido en un aumento generalizado de precios, lo que ayuda a moderar el efecto sobre la inflación total y respalda la continuidad de una política monetaria neutral.

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Medio Oriente mantiene la incertidumbre

En el plano externo, el CPM reportó una “disminución importante” en los precios del petróleo desde su última reunión. Añade que esa corrección, de sostenerse, podría aliviar costos asociados a energía y combustibles, un canal relevante para la inflación.

No obstante, el Banco Central advirtió que la situación geopolítica en Medio Oriente sigue siendo una fuente de incertidumbre significativa. Aun con “recientes avances diplomáticos”, el CPM dejó claro que el riesgo no se ha disipado, y que un nuevo deterioro del contexto podría reactivar presiones sobre commodities y precios internos.

Otro factor que el BCP incorporó en su balance es la expectativa de los mercados sobre la Reserva Federal: según el comunicado, se siguen anticipando aumentos de la tasa de política monetaria en Estados Unidos en los próximos meses.

Ese elemento importa para economías abiertas por su potencial efecto sobre condiciones financieras globales, flujos de capital y costo de financiamiento. En este marco, el CPM optó por no mover la TPM, pero enfatizó la vigilancia sobre el entorno.

El Banco Central indicó que continuará monitoreando “de cerca” los riesgos derivados del contexto externo para evaluar sus implicancias sobre la trayectoria de la inflación. El objetivo declarado es adoptar las medidas necesarias que garanticen la convergencia de la inflación hacia la meta.