MEF prosigue hoy con el pago de salarios a funcionarios públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa hoy con el pago de salarios al personal público correspondientes al mes de julio. En esta jornada se abonarán los salarios de funcionarios de las Fuerzas Públicas y el Poder Judicial. El cronograma de desembolsos se extenderá hasta el lunes 31, según la programación establecida por la cartera económica.

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Diez entes están habilitados para cobrar

La acreditación de la fecha es para los funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (Militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de la Defensa Pública, Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

¿Hasta cuándo paga el MEF los salarios de agosto?

El cronograma de pagos de salarios de agosto se extenderá hasta el lunes 31. La fecha de acreditación depende del calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para cada organismo y entidad del Estado.

El MEF recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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Ya cobraron veteranos, adultos mayores, jubilados y funcionarios

Esta semana ya recibieron sus pagos los veteranos, pensionados, beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal.

El lunes pasado, el MEF efectuó los pagos a veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

El martes, el MEF pagó a los jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal. Y ayer miércoles inició el pago con el desembolso para funcionarios de 45 instituciones del Estado.

Caja Fiscal registra déficit de G. 207.773 millones

De acuerdo con los datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones. En el mismo mes, los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones, unos US$ 34 millones al tipo de cambio actual. El resultado muestra que los aportes recibidos por la Caja Fiscal no alcanzan para cubrir los egresos del sistema.

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Pago de salarios depende de las solicitudes de transferencia

El Ministerio de Economía y Finanzas establece el cronograma de pagos, pero la acreditación de los salarios requiere que cada organismo y entidad del Estado presente las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) dentro de los plazos establecidos.

Por ese motivo, las fechas de pago están sujetas al cumplimiento de este requisito por parte de las instituciones públicas.