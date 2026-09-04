La crisis del cereal global: el nuevo bloqueo de granos en el Mar Negro

La región del Mar Negro y del Mar de Azov es una arteria vital para la alimentación global, pues de allí sale casi la tercera parte del trigo que se comercializa en el mundo. Hace cuatro años, las fuerzas rusas bloquearon la infraestructura ucraniana, lo que provocó un aumento histórico en el costo de los alimentos. Aquella situación se resolvió de forma temporal a través de un acuerdo de Turquía y un corredor marítimo seguro. Sin embargo, ese pacto quedó en el olvido. Hoy el panorama es más peligroso porque los ataques ocurren en ambos lados de la frontera.

Por una parte, Rusia modificó su estrategia en julio. En lugar de lanzar proyectiles solo contra las terminales terrestres, ahora su objetivo son los barcos mercantes que navegan hacia los puertos ucranianos. Ante este riesgo extremo, las tripulaciones civiles evitan estas rutas. Por otra parte, la respuesta de Ucrania fue contundente.

El uso de drones navales por parte del gobierno ucraniano cerró la navegación rusa en el Mar de Azov. Además, una incursión militar causó daños severos en las terminales de grano de Novorossiysk. Este puerto ruso es el punto de salida del treinta por ciento de sus exportaciones de trigo.

Las consecuencias de esta ofensiva son inmediatas. Los registros comerciales muestran que, en agosto de 2025, el flujo conjunto de trigo de estas dos naciones alcanzó los 6,3 millones de toneladas, cifra que representó una parte sustancial del comercio global. En contraste, los analistas calculan que las exportaciones combinadas para este agosto sumarán 2,5 millones de toneladas. Esta caída representa una reducción superior al sesenta por ciento. Los expertos señalan que la parálisis actual en las rutas del Mar Negro no tiene precedentes en la historia reciente.

La búsqueda de vías de escape alternativas tampoco ofrece soluciones sencillas. Ucrania intenta movilizar su producción por medio de camiones y trenes hacia el río Danubio, para luego conectar con los puertos seguros de Rumania.

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No obstante, este año la sequía redujo el nivel del agua de ese río tan importante, lo que limita su capacidad de carga. A esto se suma el malestar de los agricultores de Europa del Este, quienes protestan por el aumento en los costos de flete locales que causa este desvío. Rusia, a su vez, planea redirigir sus flujos agrícolas hacia los puertos de los mares Báltico y Caspio, pero esos puntos solo pueden procesar una pequeña fracción del volumen acumulado.

En materia de precios, el impacto ya se percibe. El valor del trigo registró un incremento del veinticinco por ciento en todo lo que va de 2026, lo que equivale a máximos de dos años. Sin embargo, la cotización actual representa solo la mitad del récord histórico de 2022. Dos factores alivian la presión inmediata: por un lado, las naciones compradoras del hemisferio norte acaban de finalizar sus propias cosechas, lo que les permite postergar las adquisiciones. Por otro lado, la excelente producción global de 2025 dejó reservas que sirven de amortiguador para la demanda presente.

Las perspectivas para el resto de este año son sombrías debido a otros factores climáticos. Las exportaciones de trigo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea registrarán descensos por las sequías y la decisión de los agricultores de sembrar cultivos más rentables. Al mismo tiempo, se prevé que la producción de Australia caiga más de un veinte por ciento a causa de El Niño y del alza en el costo de los fertilizantes por las demoras en el Estrecho de Ormuz.

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En Paraguay, el 99% de las exportaciones de trigo tiene como destino Brasil. Argentina, por su parte, es un importante exportador de trigo a nivel mundial y podría beneficiarse de la menor disponibilidad proveniente del Mar Negro, con una mayor presencia en los mercados internacionales.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones