FMI insta a mejorar la eficiencia tributaria y ampliar la base

La consolidación fiscal debe seguir orientada al restablecimiento del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), reiteró el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de conclusión del artículo lV, que se basó en un análisis profundo de la economía nacional y la situación fiscal. La misión concluyó a finales de junio del presente año, y recientemente el directorio del FMI ratificó el informe técnico final.

El organismo prevé que el déficit en 2026 alcance el 3,5% del PIB, frente a la meta inicial del 1,5% del PIB previsto en el plan de convergencia e incluso un poco por encima del 3,2% estimado recientemente por las autoridades económicas. Esta situación según detalla el FMI se debe principalmente a la regularización parcial de los atrasos, un desempeño débil de los ingresos por la apreciación del guaraní, y el aumento del gasto en salud.

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Mejorar eficiencia y ampliar base tributaria

Al respecto, agregaron que para alcanzar el objetivo fiscal y llegar nuevamente al 1,5% del PIB en los próximos años, es necesario redoblar los esfuerzos de movilización de ingresos para alcanzar las metas de consolidación con el fin de afianzar la sostenibilidad fiscal y generar espacio fiscal para las necesidades de gasto en desarrollo.

Añadieron igualmente que las autoridades deberían seguir procurando mejorar la eficiencia de la administración tributaria y ampliar la base tributaria (impuestos en proporción al PIB). Esto indicaron debería lograrse a partir de una mayor expansión de la facturación electrónica; un fortalecimiento del cumplimiento tributario respaldado en la implementación sostenida del marco de gestión del riesgo de cumplimiento; y la continuación de los esfuerzos para formalizar la economía.

Se prevé que colectivamente estas iniciativas generen ingresos adicionales equivalentes a 1,2 puntos porcentuales del PIB a mediano plazo, según las proyecciones de base del personal técnico del FMI. Se espera además que estas mejoras se materializarán de forma gradual, requiriendo esfuerzos adicionales al margen de las medidas administrativas, de acuerdo con el informe técnico.

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Preservar la credibilidad

En otro punto, del informe del FMI se subrayó la importancia de divulgar un plan para liquidar los atrasos en los pagos y de reforzar la gestión financiera pública, con el fin de preservar la credibilidad de la política fiscal.

Detallaron igualmente que la liquidación oportuna de estas obligaciones, así como su registro y declaración de forma transparente en las estadísticas fiscales, reforzaría la credibilidad de la política fiscal conseguida a base de mucho esfuerzo.

Qué hacer para evitar nuevos atrasos, según el FMI

En cuanto a recomendaciones para evitar nuevos atrasos, el organismo internacional menciona que se debe coordinar mejor la planificación presupuestaria y de los flujos de caja, y reforzar la supervisión y los controles del gasto.

Esto debería, según el FMI, abarcar las tareas de completar la implementación y garantizar la plena aplicación del Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS) del Ministerio de Economía y Finanzas —un sistema integrado de seguimiento del gasto en diversas fases de la contratación pública, cuya implementación comenzó en el marco del ICP— y avanzar en su interoperabilidad con los sistemas de planificación y control del gasto de los distintos ministerios ejecutores.

Por otra parte, también mencionaron la necesidad de avanzar en la transición hacia el registro de los gastos en base devengado, con el fin de reducir el desfase entre la entrega de bienes y servicios y su reconocimiento en el déficit fiscal, mejoraría la transparencia.

Insistir en la eficiencia del gasto

Según el reporte técnico del FMI, se recomienda sostener esfuerzos en aumentar la eficiencia del gasto. Menciona por un lado que las autoridades están avanzando sostenidamente en la implementación de la reforma de la función pública promulgada en enero de 2025. La misma establece normas claras de progresión profesional, garantiza la contratación basada en el mérito, y promueve evaluaciones objetivas y una mayor transparencia en las instituciones públicas.

El informe señala, que con el apoyo del programa de fortalecimiento de capacidades del FMI, las autoridades están elaborando una escala salarial para la función pública basada en las responsabilidades, las competencias, y la experiencia. Añaden que para mitigar los riesgos de implementación, se recomendó introducir los ajustes salariales gradualmente de modo que la masa salarial permanezca contenida.

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Caja Fiscal: Se necesitarán nuevas medidas a mediano plazo

En cuanto a la reciente modificación del sistema público de pensiones, Caja Fiscal, desde el FMI indicaron que fue un paso positivo, aunque se necesitan nuevas medidas a mediano plazo.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que la reforma estabilice la carga presupuestaria que generan los fondos de pensiones en un porcentaje de entre el 0,6% y el 0,7% del PIB a mediano plazo.

La reforma abarcó la introducción de edades mínimas de jubilación en los sectores que carecían de ellas, la ampliación de los períodos mínimos de cotización, y un aumento de la tasa de cotización del 16% al 19% para los sectores deficitarios. La reforma de la función pública también permitió que los empleados contractuales comenzaran a cotizar al sistema público de pensiones a partir de mediados de 2026, lo que a corto plazo también contribuirá a aliviar la carga presupuestaria de los fondos de pensiones.

No obstante, el Fondo añade que a mediano plazo, tal vez sean necesarias nuevas reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que podrían estudiarse en el marco de una revisión exhaustiva de los planes de pensiones de los empleados públicos y privados