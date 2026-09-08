Estos son los datos oficiales sobre la industria manufacturera en Paraguay

El Directorio General de Empresas y Establecimientos (Dirge) tiene un periodo de referencia que corresponde al año 2024 y mediante este, se identificaron 497.675 empresas activas pertenecientes a los diferentes sectores económicos comprendidos en su ámbito de cobertura en nuestro país. Este dato, junto a otros, son compartidos por el INE por el Día de la Industria Nacional.

Asimismo, se detalla que el mencionado directorio incluye netamente a las empresas activas que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC).

Con ese dato, el total de las empresas actualizadas en el Dirge, el 46,2% corresponde al sector servicios, el 40,7% al comercio y el 13,1% al sector industria.

“Este último grupo está conformado por las industrias manufactureras, que reúnen 37.248 empresas y representan el 7,5% del total; la construcción que concentra el 5,5%, mientras que las demás actividades industriales representan el 0,1%”, detalla el INE.

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Subdivisiones de la industria

Otro punto que menciona el INE es que la industria manufacturera se “subdivide” en 24 actividades económicas, esto según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP).

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Asimismo, las actividades con mayor cantidad de empresas son la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y equipos, con el 19,3%; la confección de prendas de vestir, con el 14,6%; y la elaboración de productos alimenticios, con el 12,2%.

Entre otros ámbitos destacados están la fabricación de muebles que representa el 9,0%; las actividades de impresión y servicios de apoyo y reproducción de grabaciones, con el 8,4%; la fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, y de artículos de paja y materiales trenzables, con el 7,4%; y el mantenimiento, reparación e instalación de máquinas y equipos, con el 6,2%. Las demás actividades manufactureras reúnen el 22,9%.

En lo que refiere al tamaño, el 74,8% de las industrias manufactureras son microempresas, equivalentes a 27.870 unidades económicas. Las pequeñas empresas representan el 8,2%, con 3.036; las medianas el 2,1%, con 781; y las grandes, el 2,4% con 887 empresas. De igual manera, 4.674 empresas, que representan el 12,5%, no cuentan con una clasificación reportada.

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Ubicación de las industrias

Sobre la distribución territorial, el 67,8% de las industrias manufactureras se concentra en tres áreas del país, según los datos oficiales.

El departamento Central cuenta con el 40,2%; Asunción el 15,0% y Alto Paraná el 12,6%. Además, Itapúa concentra el 6,5% y Caaguazú el 5,6%, mientras que el 20,0% restante se distribuye en los demás departamentos.

Mediante la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) se pudo demostrar que 353.031 personas de 15 años y más de edad se encuentran ocupadas en la industria manufacturera. De esta población, 233.450 son hombres, que representan el 66,1%, y 119.581 son mujeres, equivalentes al 33,9%.

De igual manera, en estos últimos datos no se incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, las comunidades indígenas ni las viviendas colectivas, según concluye el informe.

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