Ejecución presupuestaria llegó al 54% y supera los US$ 7.600 millones a agosto

La ejecución presupuestaria de la Administración Central llegó a G. 46 billones (US$ 7.648 millones al cambio actual) al cierre de agosto, monto que representa el 54% del presupuesto total asignado para este año, informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el Informe Financiero de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del MEF, el pago de salarios absorbió G. 16 billones, equivalente al 35% de la ejecución acumulada.

Las transferencias que se destinan a las gobernaciones y municipios, por su parte, sumaron G. 14 billones y representaron el 30% del total ejecutado hasta agosto.

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¿Cuánto concentra sueldos y transferencias?

Los recursos destinados a Servicios Personales (salarios) cubrieron principalmente las remuneraciones de docentes, personal de blanco y fuerzas públicas. En el caso de las Transferencias, los fondos permitieron cubrir programas sociales, además del pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.

Entre ambos rubros sumaron G. 30 billones, equivalentes al 65% de los G. 46 billones ejecutados por la Administración Central durante los primeros ocho meses del año.

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¿Cuánto se ejecutó para Salud Pública?

El informe del MEF señala que durante los primeros ocho meses del año hubo una mayor asignación de recursos para compromisos de Salud Pública e insumos médicos.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) ejecutó G. 334.000 millones adicionales y llegó a un total de G. 2,1 billones, frente a los G. 1,8 billones registrados en el periodo anterior.

Los recursos se destinaron al pago de compromisos pendientes con la industria farmacéutica y al abastecimiento de suministros para los establecimientos de salud.

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Poder Ejecutivo concentra el 94% del gasto ejecutado

Del total de G. 46 billones ejecutados hasta agosto, el Poder Ejecutivo concentró G. 43 billones, equivalentes al 94%. Dentro de este grupo, el MEF registró la mayor participación, con el 33% de la ejecución y G. 14 billones. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) alcanzó el 17%, mientras que el Mspybs representó el 14%.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentró el 10%, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el 8% y el Ministerio del Interior el 7%.

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¿En qué utilizó el MEF los G. 14 billones ejecutados?

La mayor parte de los G. 14 billones ejecutados por el MEF se destinó al cumplimiento de compromisos del Estado. Entre ellos figuran los pagos a jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, las transferencias a gobiernos subnacionales y el pago de la deuda pública con organismos multilaterales.

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Tesoro Público financió G. 31 billones del gasto

El 67% del gasto ejecutado hasta agosto tuvo como fuente de financiamiento los recursos del Tesoro Público. Este porcentaje equivale a G. 31 billones de los G. 46 billones utilizados por la Administración Central al cierre del octavo mes del año.

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