Presupuesto IPS 2027 sube más de G. 1 billón: adónde irá la mitad del incremento

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año),monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

Lea más: PGN 2027: “Sin reformas estructurales, solo administraremos la brecha del déficit”, afirma exministro

Presupuesto IPS 2027: ¿Dónde irá el aumento?

El Instituto de Previsión Social (IPS) tendrá un presupuesto de G. 14,22 billones en el proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2027. El monto representa un aumento del 8,1% frente a los G. 13,15 billones contemplados en el documento presupuestario de 2026.

Sin embargo, aunque ese porcentaje parezca una cifra menor, en términos nominales, la diferencia alcanza los G. 1,07 billones.

De acuerdo con una revisión documental de ABC, la mayor parte del incremento está concentrada principalmente en el sistema de jubilaciones, cuyos recursos están destinados exclusivamente a financiar los ingresos de las personas retiradas de la vida laboral activa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salud también recibe más recursos para atención médica, insumos, medicamentos y prestaciones económicas de corto plazo (reposos y subsidio por maternidad). Sin embargo, dentro de ese presupuesto hay cambios marcados: aumenta el dinero para insumos, mientras cae la inversión en infraestructura y otros gastos de capital.

Lea más: Bicameral inicia hoy el estudio del PGN 2027 y MDS será la primera institución examinada

¿Cuánto irá para los jubilados?

La partida de jubilaciones pasa de G. 6,39 billones en 2026 a G. 6,96 billones en 2027. La diferencia es de G. 576.554 millones, equivalente a un incremento del 9%.

Si bien ese salto también parece pequeño, la diferencia en este rubro es la que explica más de la mitad de todo el aumento previsto para el presupuesto global del IPS, al comparar ambos ejercicios.

Además, el presupuesto previsional vuelve a superar al monto destinado a los servicios de salud. Mientras que en 2026, la diferencia entre ambas cifras era de G. 83.318 millones, en el 2027 la distancia será mayor y llegará a los G. 235.376 millones.

El documento identifica el principal destino de esta partida como: “Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado”. Para ese concepto se proyectan G. 6,44 billones en 2027, frente a G. 5,89 billones previstos un año antes. El resto corresponde a “Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados”.

Lea más: Presupuesto de Salud 2027: ¿A qué gastos se destinará el millonario aumento?

¿Cuánto se proyecta para compra de insumos y medicamentos?

Los servicios de prestaciones sanitarias cuentan con G. 6,73 billones para 2027. El documento de 2026 contemplaba G. 6,30 billones. La diferencia alcanza G. 424.495 millones, con un crecimiento del 6,7%.

Por otro lado, el cambio más fuerte aparece en bienes de consumo e insumos. Esa partida sube de G. 1,95 billones a G. 2,64 billones. Son G. 688.709 millones adicionales, que se traducen en un incremento del 35,2%.

Dentro de ese grupo, “Productos Farmacéuticos y Medicinales” pasa de G. 1,42 billones a G. 2 billones. El refuerzo alcanza G. 575.527 millones, equivalente a una suba del 40,4%.

Otro rubro con más recursos es el que el proyecto denomina: “Útiles y Materiales Médico-Quirúrgicos y de Laboratorio”. La asignación pasa de G. 470.000 millones a G. 600.000 millones. El aumento es de G. 130.000 millones, o 27,7%.

Lea más: PGN 2027: cuánto destinará el MDS a sus funcionarios, Hambre Cero y Adultos Mayores

Servicios del IPS bajan pese al aumento de insumos

El mayor presupuesto para insumos contrasta con el recorte en servicios no personales. Esta partida cae desde G. 1,06 billones en 2026 hasta G. 759.728 millones en 2027.

La reducción es de G. 304.061 millones, equivalente al 28,6%. Dentro de este grupo aparecen mantenimiento, servicios técnicos, alquileres y servicios tercerizados, entre otros conceptos.

Inversión física en salud cae 33,3% en 2027

Asimismo, uno de los datos que más sobresale es la inversión física. El proyecto reduce esta partida de G. 275.836 millones en 2026 a G. 183.867 millones para 2027. Son G. 91.970 millones menos, una caída del 33,3%.

La reducción es todavía mayor en construcciones de obras de uso institucional. El monto pasa de G. 134.194 millones a G. 40.000 millones. La diferencia es de G. 94.194 millones, lo que equivale a un recorte del 70,2%.

Lea más: PGN 2027: MEF presenta al Congreso un presupuesto de G. 166,3 billones