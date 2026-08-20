Fusión del MIC y Senatur: gremios de turismo destacan oportunidades, pero plantean condiciones

El Gobierno volvió a reflotar el planteamiento de absorción de la Senatur por parte del MIC, ya impulsada a mediados de julio del año pasado y que, en su momento, fue socializada con los gremios turísticos.

La propuesta inicial no solo contemplaba el traslado de la Secretaría de Turismo a la cartera industrial, sino también la incorporación del Viceministerio de Minas y Energía- dependiente del MOPC-. Finalmente, la inclusión de este último ente fue dejada de lado, por lo que ahora se apunta a la creación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Juan Danieri, presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), manifestó a ABC que observan la iniciativa de manera positiva, dado que integrar el turismo a la agenda económica y productiva puede darle mayor capacidad de articulación con la inversión, el comercio y el desarrollo.

Esto, aseguró, se da en un momento “muy favorable” para Paraguay. Según indicó la ONU Turismo, las llegadas de turistas internacionales en Paraguay crecieron 46% interanual durante el primer trimestre de 2026.

“Ese crecimiento nos plantea también el desafío de transformarlo en inversión, empleo y desarrollo. Desde el sector hotelero entendemos al turismo como una industria transversal que moviliza gastronomía, transporte, eventos, construcción, tecnología, comercio y una extensa cadena de proveedores. Esta integración puede permitirnos aprovechar mucho mejor ese potencial”, precisó.

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Diálogo con autoridades del MIC

Sobre el diálogo con el ministro del MIC Marco Riquelme, dijo que encontraron muy buena apertura por parte de todo su equipo hacia el sector privado. Acotó que existe una visión compartida sobre el potencial que tiene el turismo para el país y mucha predisposición para escuchar y trabajar en conjunto.

“Desde el gremio venimos trabajando activamente con el sector público, acercando propuestas, información y la visión de nuestros asociados. Creemos mucho en la articulación público-privada y ahora lo importante es continuar ese diálogo para construir objetivos concretos y medibles para esta nueva etapa del turismo paraguayo”, manifestó.

Turismo e inversión

En cuanto a las oportunidades que podría generar esta integración desde la perspectiva del sector hotelero, precisó que una de las principales es conectar de manera más directa el turismo con la inversión.

De acuerdo con el gremialista cada nueva inversión hotelera genera un efecto multiplicador, al moviliza construcción, empleo, gastronomía, tecnología, transporte y proveedores locales. Por eso, subrayó que cuando llega un nuevo proyecto hotelero, su impacto económico “va mucho más allá de incorporar nuevas habitaciones”.

“Desde AIHPY monitoreamos esta evolución y actualmente observamos niveles de ocupación cercanos al 61% a nivel nacional y 64% en Asunción. Son indicadores positivos, pero el desafío es lograr que ese dinamismo también llegue a más destinos del interior, generando condiciones para nuevas inversiones y mayor desarrollo territorial”, detalló.

“El turismo no debe verse solo como promoción”

Para Danieri, darle un rango ministerial al turismo es una “señal importante” de que Paraguay lo incorpora como una industria estratégica para su desarrollo. Alegó que el país está creciendo y ganando protagonismo internacional bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña, y que desde el MIC se realiza un trabajo clave para posicionar a Paraguay como destino de inversiones.

“Desde el sector hotelero estamos trabajando para generar vínculos y acercar nuevas cadenas y operadores al país. Pero para acelerar esas inversiones necesitamos seguir avanzando en conectividad aérea, infraestructura, seguridad jurídica y facilidad para hacer negocios. El turismo no debe ser visto solamente como promoción; debe ser entendido como una industria capaz de atraer inversión, generar empleo y desarrollar territorio”, apuntó.

Asatur pide preservar avances

Por su parte, Rosanna Fustagno, presidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur), mencionó que todavía no manejan mucha información con respecto al proyecto de creación del nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por lo que consideró que aún “es muy pronto” para dar un parecer definitivo sobre el tema.

No obstante, sostuvo que se trata de una percepción “muy superficial” de un primer contacto que tuvieron con el ministro Riquelme y aclaró que todavía no constituye una postura oficial de Asatur, debido a que aún no cuentan con el proyecto de ley que será presentado al Congreso.

Fustagno comentó que en el encuentro participaron los gremios que integran el Consejo Nacional de Turismo y destacó la presentación de Javier Ramírez (ministro interino en reemplazo de Jacinto Santa María), a quien, según dijo, todos conocen porque lleva tiempo trabajand en Senatur y siempre estuvo en contacto con los gremios.

Además, contó que en el encuentro el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme expresó la necesidad de seguir trabajando para concretar ese nuevo Ministerio.

“No nos oponemos, le vemos la lógica porque somos industria sin chimenea y somos comercio. El sector comercializa servicios y con esto nos dan un espacio importante como un viceministerio porque no es un servicio cualquiera, es muy específico como todas las aristas que contiene el turismo”, resaltó.

La representante de Asatur señaló que la presentación de los planes volvieron a plantear los mismos puntos que ya habían manifestado el año pasado, aproximadamente en septiembre, cuando surgió el primer proyecto.

“Preservar lo ganado en el sector”

Indicó que lo que más les interesa es “preservar todo lo ganado” hasta el momento y lo adquirido desde que la institución pasó de ser una simple secretaría dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a tener un rango ministerial como Secretaría de Turismo.

Sostuvo que darle mayor visibilidad al turismo e integrarlo con industria y comercio “es interesante”, siempre y cuando no pierda la fuerza que tiene actualmente dentro de la Senatur.

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Conectividad e infraestructura

Por otro lado, la presidenta reiteró que se debe mantener ese vínculo de interactividad público-privada, que siempre les abrió ese espacio en la Secretaría de Turismo. Particularmente, Fustagno también planteó que el cargo “vuelva a ser ocupado por una mujer”. Previo a la llegada de Santa María a la Senatur -que ya renunció-, el cargo era ocupado por Angie Duarte.

“Realmente el turismo tiene sensibilidad, creatividad y la pasión que caracteriza a las mujeres paraguayas. En lo posible, también continuar con las promociones turísticas en el exterior a través de ferias internacionales y acompañar todos los proyectos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aparte debemos seguir creciendo en ese rubro y tener la fuerza de negociar todas nuestras necesidades, que pasan principalmente por infraestructura y conectividad”, sumó al respecto.