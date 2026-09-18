Dólar: ¿la suba de tasas de la Fed puede hacer repuntar la cotización?

La reciente suba de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos vuelve a generar expectativa sobre el rumbo del dólar frente al guaraní.

Si bien el movimiento era esperado por el mercado, analistas señalan que podría generar una reacción alcista de la moneda estadounidense, aunque advierten que existen otros factores internacionales y locales que podrían moderar ese efecto.

Para el economista Jorge Garicoche, una eventual suba del dólar frente al guaraní es un escenario posible tras la decisión de la Fed. Sin embargo, remarcó que la tasa de interés estadounidense no es el único elemento que determina el comportamiento del tipo de cambio.

“La suba no es una sorpresa, era algo que se venía esperando. Eso podría generar un efecto rebote. Teóricamente sí”, señaló.

Lea más: Dólar frente al guaraní: ¿qué debe esperarse tras la suba de tasas de la Fed?

Garicoche explicó que existen fundamentos económicos que podrían apuntar hacia un dólar más fuerte, entre ellos el comportamiento del comercio exterior, los flujos comerciales globales y las inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay muchos factores, más allá de los fundamentos que le llamamos los economistas, que dan indicios de que podría haber un dólar más fuerte”, sostuvo.

Otros factores presionan al dólar

No obstante, el analista señaló que también existen factores que pueden ejercer presión en sentido contrario y ayudar a mantener contenida la cotización del dólar en Paraguay.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento del sistema financiero local. Explicó que, ante la necesidad de contar con guaraníes para respaldar los créditos otorgados a sus clientes, las entidades financieras pueden recurrir a la venta de dólares para obtener moneda local.

“Muchas veces se ven en necesidad de ‘sacrificar’ los dólares que tienen para obtener guaraníes. Y eso también, cuando ocurre, golpea bastante el mercado”, explicó.

Por ello, Garicoche consideró que, aunque existen elementos que apuntan hacia una cotización más elevada del dólar, la evolución dependerá de la interacción de múltiples factores.

Lea más: Dólar frente al guaraní: ¿qué debe esperarse tras la suba de tasas de la Fed?

“El dólar sigue teniendo una volatilidad muy alta y, a pesar de que hay factores que nos indican que el dólar debería posicionarse un poco más alto del valor al cual está cerrando en estos días, el dólar sigue en los valores que vemos”, señaló.

Cobertura ante la volatilidad

Ante este escenario, Garicoche recomendó a las empresas y agentes económicos con exposición al dólar adoptar mecanismos de cobertura para reducir el riesgo ante eventuales movimientos bruscos del tipo de cambio.

“Es importante que las empresas, tanto de exportación, importación o aquellos agentes económicos que algún tipo de relacionamiento tengan con el dólar, puedan cubrirse, tengan opciones de cobertura dentro de su ejercicio”, afirmó.

Según explicó, la volatilidad del mercado internacional hace difícil anticipar con precisión el comportamiento de la moneda estadounidense.

Mirar el Dollar Index

Por su parte, el analista financiero Stan Canova pone el foco en la evolución del Dollar Index, indicador que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis monedas internacionales, entre ellas el euro, el yen y la libra esterlina.

Canova señaló que históricamente observa una relación entre el comportamiento de este índice y la evolución del dólar en Paraguay. Según su análisis, cuando el Dollar Index comenzó a caer en años anteriores, también se observó una disminución del dólar a nivel internacional y en el mercado paraguayo.

Ahora, tras la decisión de la Fed, el analista señaló que el índice registró un movimiento al alza que deberá ser monitoreado durante los próximos días.

“Con esta decisión de la Fed, con el nuevo presidente de subir la tasa después de tres años, fíjate el Dollar Index da un saltito para arriba después de varios tiempos importantes”, señaló.

Lea más: Dólar sigue por debajo de G. 6.000: ¿qué explica la caída y qué espera el mercado?

Canova considera que este comportamiento podría tener implicancias para el mercado paraguayo, aunque aclara que primero habrá que observar si el movimiento del índice se mantiene.

“Ahora veremos, vamos a darle cinco días, cinco o seis días, a ver cómo eso va variando”, explicó.

¿Puede cambiar la tendencia del dólar?

El analista sostuvo que, si el Dollar Index mantiene una tendencia alcista, aumentan las posibilidades de que el dólar también se fortalezca frente al guaraní.

“Entonces, siguiendo la lógica... sube el Dollar Index, subirá el dólar sobre el guaraní”, indicó Canova. No obstante, aclaró que se trata de una posibilidad y no de una certeza.

Por ello, consideró que el comportamiento del Dollar Index durante los próximos días será una de las señales que deberán seguirse para determinar si la reciente decisión de la Fed comienza a modificar la tendencia que viene mostrando el dólar frente al guaraní.

Canova añadió que los exportadores estarán especialmente atentos a esta evolución, debido al posible impacto de un cambio en la cotización.