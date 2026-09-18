Propuestas de inversión de AFD para revitalizar los fondos jubilatorios del IPS

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Instituto de Previsión Social (IPS) iniciaron conversaciones para analizar posibles alternativas de inversión para los fondos jubilatorios, según explicó Fernando Lugo, gerente general de la AFD.

En este sentido, aclaró que se trató de una reunión con carácter meramente exploratorio y enfatizó que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre eventuales inversiones.

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Asimismo, Lugo señaló que la AFD, en su rol de banca de desarrollo y fiduciario, busca aportar ideas para ayudar a la previsional a diversificar su portafolio de recursos. Entre las opciones planteadas, se contempla la posibilidad de estructurar mecanismos de inversión a través del mercado de valores paraguayo, lo que permitiría ampliar las alternativas disponibles para la institución.

Sin embargo, las propuestas presentadas no se aplicarán de inmediato, ya que primero deberán someterse a un riguroso proceso de evaluación. Este análisis se enfocará en dos aspectos clave: determinar si las opciones son viables desde el punto de vista jurídico y verificar que resulten financieramente atractivas para el IPS.

Garantizar seguridad, liquidez y rentabilidad

El gerente general de la AFD remarcó que el IPS requiere de opciones financieras que no solo diversifiquen sus recursos, sino que además garanticen elevados estándares de seguridad, liquidez y rentabilidad. Estas condiciones son fundamentales para resguardar los fondos y cumplir adecuadamente con los compromisos hacia los asegurados y jubilados.

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La iniciativa fue abordada el pasado miércoles entre autoridades de ambas instituciones para dar a conocer diversos productos e instrumentos financieros, buscando ampliar las alternativas de inversión dentro del marco legal vigente y respetando los límites establecidos para las inversiones en bancos de plaza.

La reunión contó con la participación del presidente del IPS, Dr. Derlis León, junto a los consejeros Dr. Jimmy Giménez y Lic. Ramón Zarza Pintos, además de representantes del área de inversiones. Por parte de la AFD asistieron el miembro del directorio Fernando Rivarola y el propio Fernando Lugo, quien brindó todos estos detalles en una entrevista concedida a Radio 1000 AM.