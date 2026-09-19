Itaipú mantiene abierto el vertedero y los turistas pueden verlo: así es la visita

Las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) permanecerán abiertas durante este fin de semana. Lo informó la Superintendencia de Operación, dependiente de la Dirección Técnica de la Binacional. Según las previsiones hidrológicas y de producción de energía, se espera que siga abierto durante la próxima semana.

La parada en el Mirador de la Margen Derecha, desde donde se contempla el vertedero, está prevista en el itinerario del recorrido por la central. La propuesta forma parte del Complejo Turístico Itaipú (CTI).

Las visitas se realizan todos los días, con agendamiento previo, en estos horarios: 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 13:10, 14:00 y 14:30.

Para consultas y reservas están habilitadas las líneas 061-5998040 y 061-5998094, y el correo cturistico@itaipu.gov.py. Los interesados deben presentarse en el Centro de Recepción de Visitas (CRV), en Hernandarias, desde donde parten los buses hacia la hidroeléctrica.

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Abierto desde el 13 de septiembre

La operación se inició de forma programada a las 01:50 del domingo 13 de septiembre. La Binacional la atribuyó al aumento del nivel del embalse tras las lluvias en las centrales aguas arriba y a las condiciones de demanda de los sistemas eléctricos interconectados.

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Hasta el jueves, el caudal vertido era de alrededor de 2.800 m³/s. Al abrirse, la descarga era de 1.735 m³/s por la canaleta izquierda, según informó la entidad durante la semana. El caudal actual es 61 % mayor.

Se prevé mantenerlo abierto para controlar el nivel del embalse cerca del máximo normal operativo y dar seguimiento diario a las afluencias. La Binacional advirtió que la situación puede cambiar según las precipitaciones en el área de interés.

El límite máximo de seguridad del embalse es de 220,50 metros sobre el nivel del mar (msnm), según explicó el superintendente de Operación, Silver Guerrero.

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Cambio de canaletas

Inicialmente se abrió la canaleta izquierda. El lunes 14 y el miércoles 16 se pasó a la derecha por un período determinado, para modular el caudal, porque hubo que reducir el vertimiento.

Según la División de Operación del Sistema, la maniobra fue necesaria porque el valor mínimo de la canaleta izquierda es superior al que se tenía que verter en ese momento.

Son maniobras habituales, explicaron los profesionales. Si se aumenta la generación aprovechando el agua, se podría reducir el vertimiento y volver a usar la derecha.

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Lluvias adelantadas y El Niño

Guerrero dijo a Radio Nacional el 14 de septiembre: “Estamos teniendo una afluencia bastante interesante en cantidad que ya sobrepasa nuestra capacidad de generación y de acumulación en nuestro embalse”.

Explicó que el período húmedo suele empezar entre octubre y noviembre, pero este año se adelantó: desde fines de agosto ya hubo más agua de lo normal. Lo vinculó a El Niño: “Entendemos que sí ya existe un porcentaje de interferencia del niño en el sistema”.

En esa entrevista estimó que la apertura duraría “probablemente 10 días” desde el domingo 13.

Sin riesgo declarado para ribereños

Itaipú sostuvo que el procedimiento “no representa ningún riesgo para las poblaciones ribereñas ubicadas aguas abajo”. Guerrero dijo que el impacto era mínimo “por ahora”.

Además, afirmó que la generación es normal y que el suministro a la ANDE y al sistema brasileño no se ve afectado. Añadió que se prioriza generar al máximo antes de derivar el excedente al vertedero.

La central es “a filo de agua”, con un embalse de poca capacidad de almacenamiento, lo que obliga a manejar el vertedero con más frecuencia ante crecidas. El agua liberada recorre el río Paraná hasta Yacyretá. Los niveles aguas abajo pueden consultarse en el Boletín Hidrológico del sitio de Itaipú.