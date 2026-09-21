MEF realizará cuarta subasta de Bonos del Tesoro este miércoles

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la emisión de este miércoles 23 de setiembre se realizará en el marco de la Ley Nº 7609/2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026.

Bonos del Tesoro: qué títulos ofrecerá el MEF

Para esta subasta, el MEF dispuso la reapertura de dos series de deuda pública que ya fueron emitidas con anterioridad.

La primera corresponde a la serie 2023BTPA-15022030, con código ISIN PYTNA02F4499 y vencimiento previsto para el 15 de febrero de 2030. La segunda es la serie 2020BTPA-12082035, identificada con el código ISIN PYTNA01F0886. Su fecha de vencimiento es el 12 de agosto de 2035.

Ambos bonos tienen pago de cupones semestral, de acuerdo con la información oficial difundida para la cuarta subasta.

Cuándo será la subasta de Bonos del Tesoro

La recepción de ofertas está prevista para el miércoles 23 de setiembre de 2026 y la fecha de liquidación será el viernes 25 de setiembre de 2026.

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Los inversionistas podrán presentar sus operaciones por medio de las casas de bolsa habilitadas, bajo las condiciones financieras fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la emisión.

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MEF apunta al mercado de capitales local

La colocación de deuda pública forma parte del programa de emisiones que el MEF a ejecuta durante el ejercicio fiscal.

Los Bonos del Tesoro permiten al Estado captar recursos en el mercado y, al mismo tiempo, ofrecen instrumentos de inversión a quienes participan del sistema bursátil, detalla el comunicado.

Sobre el objetivo de estas emisiones, la cartera económica indicó que forman parte de su estrategia para “fortalecer el mercado de capitales local, ampliar las alternativas de inversión y contribuir al desarrollo del mercado bursátil paraguayo”.

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Dónde consultar las condiciones de la subasta

El Pliego de Bases y Condiciones está disponible en la sección “Bonos Internos” del sitio web del MEF. Ese documento contiene las condiciones financieras que regirán la colocación de los títulos.

La información sobre la operación también se encuentra disponible a través de la Bolsa de Valores de Asunción, las casas de bolsa habilitadas y el Banco Central del Paraguay (BCP).

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