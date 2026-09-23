PGN 2027: MOPC tendrá 33% más de presupuesto, ¿qué obras concentrarán los mayores recursos?

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que engloba a todas las instituciones del Estado presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año),monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

Presupuesto del MOPC tendría un fuerte salto en 2027

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentado para el próximo ejercicio fiscal asigna G. 9,28 billones (aprox US$ 1.437 millones al cambio proyectado de G. 6.458 en el PGN 2027) a la institución, frente a los G. 6,99 billones establecidos para 2026. La diferencia es de G. 2,28 billones, equivalente a un aumento del 33%.

De acuerdo con una revisión documental de ABC, el aumento no se distribuye por igual dentro del ministerio. Los programas sustantivos, donde se encuentran las principales obras y proyectos del MOPC, pasan de G. 4,22 billones en 2026 a G. 6,19 billones para 2027. El incremento alcanza G. 1,96 billones, un 46,4%.

El Programa Central también aumenta, aunque a un ritmo menor. Pasa de G. 2,70 billones a G. 3,02 billones, con una diferencia de G. 318.781 millones, equivalente al 11,8%. Este programa agrupa los gastos de administración general, dirección superior, apoyo logístico y servicios financieros comunes que no corresponden a un proyecto de obra o ruta específica.

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¿La red vial explica gran parte del salto?

Según lo analizado, la mayor diferencia aparece en el programa denominado “Red vial pavimentada incrementada”. Para 2026 contaba con G. 3,39 billones y en el proyecto 2027 alcanza G. 5,11 billones. Eso representa G. 1,72 billones adicionales, con una suba del 50,7%.

Solo este programa que abarca a rutas, ampliaciones, rehabilitación de corredores y otras intervenciones de infraestructura vial, explica cerca de tres cuartas partes del incremento total previsto para el MOPC entre ambos ejercicios.

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Ruta Pedro Juan Caballero-Ypejhú tiene una de las mayores subas

Entre los proyectos que ya figuraban en 2026 y continúan en 2027 aparece el mejoramiento del tramo Pedro Juan Caballero-Capitán Bado-Ypejhú. Su presupuesto pasa de unos G. 210.059 millones a G. 733.297 millones. Son G. 523.238 millones más, equivalentes a una suba del 249,1%.

Otra obra con un fuerte aumento es el mejoramiento de la Ruta PY04, tramo Pilar-Humaitá-Paso Patria. La asignación pasa de G. 5.000 millones en 2026 a G. 115.706 millones para 2027. El salto es de G. 110.706 millones.

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Más recursos para hospitales y establecimientos educativos

El crecimiento presupuestario también llega a obras que no son rutas. La ampliación de establecimientos educativos e Institutos de Formación Docente pasa de G. 241.170 millones en 2026 a G. 444.111 millones en 2027. La diferencia ronda G. 202.941 millones, un incremento del 84,2%.

También detalla que aumenta la partida para la construcción del Gran Hospital General. Pasa de G. 167.366 millones a G. 258.419 millones, con G. 91.054 millones adicionales, un 54,4%. El Hospital General de San Estanislao también registra una suba. Su asignación crece de unos G. 75.822 millones a G. 108.231 millones. Son alrededor de G. 32.410 millones más.

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Nuevas obras aparecen con fuertes asignaciones para 2027

El proyecto 2027 incorpora además la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, entre 4 Mojones y Quiindy, en un tramo de 108 kilómetros. La asignación alcanza G. 443.731 millones. El proyecto figura dentro del programa de red vial.

También aparece el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Ruta PY22, entre Concepción y Vallemí, con G. 434.162 millones. Estas incorporaciones elevan el peso de las obras viales dentro del presupuesto total del MOPC.

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Caminos vecinales suben más de 41%

El programa de transitabilidad de caminos vecinales y rurales también recibe un refuerzo considerable. La asignación pasa de G. 224.414 millones en 2026 a G. 317.209 millones en 2027. Son G. 92.794 millones adicionales, una suba del 41,4%. Dentro de esta cartera aparecen intervenciones distritales y obras en caminos de la Región Oriental. El proyecto 2027 incorpora partidas para tramos de Luque, Presidente Hayes y otras zonas del país.

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Agua potable y saneamiento reciben G. 150.151 millones adicionales

El tercer gran programa será para mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y saneamiento. En 2026 esta partida cuenta con G. 611.088 millones. En tanto que para 2027, la cifra sube a G. 761.239 millones. La diferencia llega a G. 150.151 millones, equivalente al 24,6%.

Los documentos incluyen proyectos de alcantarillado, sistemas de agua y plantas de tratamiento para varias ciudades. Entre las intervenciones figuran obras en San Lorenzo, Lambaré, Ciudad del Este y Presidente Franco.

El proyecto también detalla las obras de “Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Suroeste, Pilar - Yabebyry” cuya partida alcanza G. 124.100 millones. Finalmente figura la “Construcción y Mejoramiento de la Zona Franca Concepción” cuyo proyecto tiene una asignación de G. 58.018 millones para 2027.

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Empresas del transporte público tendrán mayores recursos

En en el proyecto se prevé elevar en 14,38% los recursos destinados a aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores, con G. 62.099 millones adicionales frente a 2026. La partida llega así a casi G. 494.000 millones contra lo de este año que asciende a G. 431.844 millones.

Más para bonificaciones y sueldos

El proyecto eleva a G. 283.985 millones el gasto en personal, un aumento de 1,02% frente a los G. 281.111 millones de 2026. La mayor diferencia aparece en bonificaciones: pasan de G. 27.657 millones a G. 31.239 millones, un salto de 12,95%. Los sueldos crecen menos: de G. 180.171 millones a G. 182.573 millones, con una suba de 1,33%.

Por su parte las gratificaciones caen 44,76%, hasta G. 2.649 millones. Los honorarios profesionales bajan 16,58%, a G. 13.714 millones.