Titular de ANDE dice que no hace falta ente regulador y rechaza dividir la estatal en seis empresas

El presidente de la ANDE, Miguel Báez, respondió a dos consultas de la senadora Esperanza Martínez sobre las reformas que hoy se discuten para el sector eléctrico. Una es el Ministerio de Energía y el ente regulador anunciados por el Poder Ejecutivo. La otra es el proyecto del senador Enrique Salyn Buzarquis.

Martínez señaló que los gremios de la ANDE vienen criticando y movilizándose contra el plan del Ejecutivo. Sobre el proyecto de Buzarquis, que divide la estatal en seis sociedades anónimas y crea una superintendencia, dijo que es “prácticamente dinamitar la ANDE y entregarle al sector privado”.

El titular de la ANDE aclaró que la institución tiene una postura definida sobre el ministerio. “Estamos convencidos de que este país necesita de un Ministerio de Energía, no de energía eléctrica, de energía”, afirmó.

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Sí al ministerio, pero con la ANDE a cargo de las obras

Según Báez, esa cartera debe definir, por ejemplo, de dónde se compra el combustible y qué hacer con la biomasa. La energía eléctrica sería solo una parte de sus áreas.

Para la ANDE, dijo, la sugerencia es que siga con la planificación del sector eléctrico y la ejecución de obras. “Quedará con el ministerio las otras áreas. Esa es una propuesta de la ANDE”, sostuvo.

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Sobre el ente regulador, Báez fue tajante: “No hace falta todavía si no tenemos todavía varios actores en el mercado”.

El Poder Ejecutivo publicó el 13 de agosto los borradores del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y del Ente Regulador de Energía (ERE). Este último fijaría tarifas y fiscalizaría a las empresas del sector. Sus tasas alcanzarían a todos los agentes, incluida la ANDE, con un tope del 2% de cada facturación por el servicio eléctrico.

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“Funciona muy bien”, dice Báez

“Yo no estoy de acuerdo”, señaló el titular de la ANDE sobre la iniciativa legislativa de Buzarquis. Dijo que no entiende por qué privatizar la ANDE en “seis, siete empresas”, si “así como está funciona muy bien”.

En su lugar, planteó que el gobierno de turno o el Estado le dé mayor apoyo a la ANDE, y así “va a pasar a ser una empresa de primer nivel”.

Defendió la experticia de los ingenieros de la estatal. Como ejemplo, contó que la ANDE les pagó su maestría y, en algunos casos, el doctorado a funcionarios con potencial técnico. “¿Qué institución pública le paga la maestría a un funcionario?”, preguntó.

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Lo que dicen los proyectos

El proyecto de Buzarquis fue presentado el 12 de agosto en el Senado. Es la Ley General de la Industria Eléctrica, de 178 artículos. Separa generación, transmisión, operación, distribución y comercialización en sociedades independientes. Propone que el Estado mantenga inicialmente la mayoría accionaria.

El borrador del ministerio dispone que sus atribuciones no sustituyen las funciones operativas de entes como la ANDE. Absorbería el Viceministerio de Minas y Energía y la Dirección de Combustibles del MIC.

La exposición de motivos del proyecto del Senado atribuye la reforma a la rentabilidad negativa de la ANDE (-3,82% en 2024) y a una morosidad cercana al 30% entre 2020 y 2025.

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El frente tarifario, en paralelo

Mientras se discute el rediseño del sector, la ANDE debe definir su tarifa técnica para las industrias electrointensivas. Entre las empresas que negocian condiciones con la empresa estatal figura Atome, que busca una tarifa fija de largo plazo.

En tanto, los borradores del Ejecutivo siguen en consulta pública y, hasta esa fecha, no habían ingresado al Congreso. El proyecto de Buzarquis, ya en el Senado, debe pasar por ambas cámaras antes de ser ley.