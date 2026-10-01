Pedrozo: MOPC afirma ahora que el demorado viaducto terminará “muy pronto”

Pobladores de Jhugua Jhu y Pedrozo, en el distrito de Ypacaraí, contarán “muy pronto” con una conexión más segura mediante el paso superior ubicado en el km 47 de la ruta PY02, cuya estructura principal ya está terminada y actualmente se ejecuta la capa intermedia de concreto asfáltico.

Mediante esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, separarán los desplazamientos locales del tránsito vehicular de la carretera principal.

El proyecto contempla un paso superior de dos carriles y una infraestructura peatonal, además de 1.500 metros de pavimentación entre ambas rotondas, lo que contribuirá a reducir tiempos de espera y facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos.

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Una obra que debía estar lista en mayo

El viaducto fue incorporado al contrato de la ruta PY02 mediante la adenda N.° 5, firmada el 10 de diciembre de 2024 entre el MOPC y Rutas del Este S.A., concesionaria de la carretera por 30 años bajo el régimen de la Ley de Alianza Público-Privada (APP). La empresa está integrada por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A.

La adenda incorporó varias “obras de emergencia”, entre ellas el “paso superior en el cruce Jhugua Jhu-Pedrozo (km 47)”, con el objetivo de eliminar el semáforo ubicado en este punto de la ruta PY02, que finalmente lo sacaron sin que finalice la infraestructura vial.

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La adenda se había firmado pocos meses después del trágico accidente registrado en septiembre de 2024, cuando un camión transganado, que perdió los frenos al llegar al semáforo de Pedrozo, impactó contra varios vehículos y provocó la muerte de seis personas.

Según el cronograma establecido por el MOPC, el viaducto debía concluir en mayo de este año. Sin embargo, la obra permaneció inconclusa y el semáforo continuó regulando el tránsito en este punto crítico de la ruta. En agosto último, un nuevo accidente ocurrido en la zona dejó también seis personas fallecidas y recién después de esta tragedia y varios cuestionamientos el MOPC retiró el semáforo.

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Tras este último hecho, el MOPC atribuyó parte del retraso a la falta de liberación de las propiedades afectadas. La ministra Claudia Centurión había señalado entonces que, una vez liberados los terrenos pendientes, exigió a Rutas del Este terminar los trabajos en un plazo de tres meses, antes de finalizar este año.

La adenda N.° 5 establece además que el riesgo por retrasos en la liberación del derecho de vía recae sobre el MOPC. Las demoras en la entrega de los terrenos pueden extender automáticamente el plazo de ejecución de las obras.

Una inversión de US$ 4,6 millones

La construcción del viaducto de Pedrozo prevé una inversión máxima de US$ 4.664.684, sin IVA. El monto forma parte de un paquete de obras adicionales que supera los US$ 7,5 millones e incluye, entre otras intervenciones, una pasarela peatonal en el km 47,6 de Pedrozo y un paso superior en Costa Pucú, Caacupé.

Según los datos del MOPC, en el sector sur ya terminó la capa intermedia de concreto asfáltico, y que queda pendiente el empalme con la ruta a Pedrozo. En el sector norte también finalizó esta etapa y resta completar un tramo de la rotonda, junto con los trabajos de desvío y conexión con la calzada existente.

Como siguiente etapa colocarán los cordones de la acera. Posteriormente ejecutarán la última capa de rodadura, que completará la superficie definitiva de circulación.

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Dos rotondas de distribución

Las dos rotondas ubicadas en los extremos del paso superior permitirán distribuir los movimientos vehiculares. La del sector norte ordenará los accesos provenientes de Jhugua Jhu, mientras que la del sector sur facilitará los giros, desvíos e incorporaciones desde y hacia Pedrozo.

Por su parte, la infraestructura peatonal atravesará transversalmente la ruta PY02 y separará los desplazamientos a pie del tráfico, brindando mejores condiciones para quienes necesitan cruzar diariamente este transitado corredor.