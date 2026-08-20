Pedrozo: así cambiará el tránsito tras retirar el “semáforo de la muerte”

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, instruyó retirar el semáforo ubicado en el cruce Pedrozo, en el km 47,2 de la ruta PY02, además de reforzar la gestión del tránsito y los controles de seguridad mientras continúan las obras del paso a desnivel.

El retiro del semáforo se iniciará este viernes 21 de agosto, aproximadamente a las 7:00. Previamente, esta noche se procederá al cierre del cruce mediante barreras New Jersey de hormigón.

Gestión del tránsito

Con el cierre del cruce, los conductores deberán utilizar los retornos habilitados. Quienes salgan de Hugua Hũ hacia Caacupé o Ciudad del Este deberán dirigirse al retorno ubicado en el km 45,8.

Este mismo retorno será utilizado por quienes circulen desde Caacupé hacia Pirayú o necesiten retornar.

Por otra parte, quienes salgan de Pirayú hacia Asunción deberán utilizar el retorno del km 48,6. Hasta ese mismo punto deberán dirigirse quienes circulen desde Asunción hacia Hugua Hũ o necesiten retornar.

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La Patrulla Caminera estará presente en los retornos y a ambos lados de la intersección, con cobertura en Hugua Hũ, Pedrozo y Kurusu Peregrino, para orientar a los conductores y acompañar el nuevo esquema de circulación. También estarán presentes los banderilleros de la empresa concesionaria.

Además, se reforzará la señalización para advertir sobre las obras, establecer límites de velocidad y ordenar que los vehículos pesados circulen por el carril derecho. Los camioneros recibirán indicaciones sobre el uso del freno motor durante el descenso y la ubicación de la rampa de frenado de emergencia.

En el puesto montado en Kurusu Peregrino, la Patrulla Caminera controlará de manera obligatoria a todos los camiones que bajen por el cerro. Asimismo, se realizará el pesaje de la carga que transporten mediante una báscula móvil.

Viaducto seguirá esperando tras las expropiaciones

El MOPC también aceleró las gestiones para liberar la franja de dominio del viaducto que debía reemplazar al peligroso “semáforo de la muerte”.

La institución informó que ya tomó posesión de 12 de las 13 propiedades que aún impedían avanzar con las obras y que esta tarde se prevé liberar el último inmueble pendiente.

El paso a desnivel debía estar terminado en mayo pasado, según el cronograma establecido por el MOPC, pero continúa inconcluso debido a los problemas para liberar los terrenos afectados por la obra.

El MOPC informó que, en el ámbito judicial, fueron involucradas 29 propiedades. De estas, 28 ya fueron intervenidas y liberadas, mientras que una continúa en trámite y se espera liberar esta tarde. El monto total avaluado para la liberación de los 106 inmuebles afectados asciende a G. 16.269.051.523.

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El viaducto de Pedrozo forma parte de la Adenda N° 5 que el MOPC firmó el 10 de diciembre de 2024 con el consorcio Rutas del Este S.A. (Sacyr y Ocho A), en el marco de la concesión de la ruta PY02 por 30 años, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público-Privada (APP).

El documento fue rubricado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y los directivos de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este S.A., Cristian Sandoval Cataldo y Pedro José Horcajo Burgueño.

La adenda contempló un monto total de G. 42.311 millones e incluyó, además del viaducto de Pedrozo, una pasarela peatonal en el km 47,6 de Pedrozo y otro paso superior en Costa Pucú, en la variante de Caacupé, este último ya habilitado.

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El viaducto de Pedrozo tiene un costo de G. 26.067 millones y, de acuerdo con el cronograma del MOPC, debía estar concluido en mayo de este año. Sin embargo, la obra sigue inconclusa mientras persisten los problemas vinculados a la liberación de la franja de dominio.

Ahora, después de la tragedia que dejó seis fallecidos en el cruce, el MOPC asegura haber destrabado en tiempo récord las propiedades que permanecían pendientes y anuncia que la última será liberada esta misma tarde.