Pedrozo: recién tras muerte de seis compatriotas, MOPC liberó 12 propiedades para viaducto

Recién tras el mortal accidente registrado el sábado último en Pedrozo, que dejó seis compatriotas fallecidos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, aceleró las gestiones para liberar la franja de dominio del viaducto que debía reemplazar al peligroso “semáforo de la muerte”.

La institución informó que ya tomó posesión de 12 de las 13 propiedades que aún impedían avanzar con las obras y que esta tarde se prevé liberar el último inmueble pendiente.

El paso a desnivel debía estar terminado en mayo pasado, según el cronograma establecido por el MOPC, pero continúa inconcluso debido a los problemas para liberar los terrenos afectados por la obra.

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Ahora, tras el accidente que volvió a poner en evidencia el peligro del cruce semaforizado de Pedrozo, la cartera de Obras informó que consiguió avanzar con la liberación, un proceso que permitirá ampliar el frente de trabajo sobre la ruta PY02.

Pedrozo: Posesión tras orden judicial

Según el MOPC, la toma de posesión de los terrenos se realizó en cumplimiento de una orden judicial dictada dentro del proceso de expropiación. Los inmuebles corresponden a MOCIPAR (Modelos de Ciclos Particulares S.A.), actualmente en proceso de quiebra, y su incorporación permitirá disponer del área necesaria para avanzar con la ejecución del paso superior previsto en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo.

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La diligencia se concretó mediante un proceso judicial de pago por consignación, luego de que el monto correspondiente al justiprecio de los inmuebles fuera depositado previamente en una cuenta judicial. Cumplido este requisito, el Juzgado dispuso la constitución en el lugar y otorgó formalmente la posesión de los terrenos al Estado paraguayo.

Del procedimiento participaron representantes de la Procuraduría General de la República, áreas competentes del MOPC, equipos técnicos de Rutas del Este y representantes vinculados a la sindicatura de MOCIPAR. La Policía Nacional acompañó la jornada para garantizar el desarrollo de las actuaciones.

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Una vez formalizada la posesión, los equipos de topografía realizaron la marcación del área, lo que permitió el ingreso de maquinarias y el inicio de trabajos durante la misma jornada.

El MOPC informó que, en el ámbito judicial, fueron involucradas 29 propiedades. De estas, 28 ya fueron intervenidas y liberadas, mientras que una continúa en trámite y se espera liberar esta tarde.

El monto total avaluado para la liberación de los 106 de inmuebles afectados asciende a G. 16.269.051.523.

Viaducto reemplazará al peligroso cruce

La liberación de los terrenos permitirá ampliar el área disponible para la ejecución del paso superior previsto en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo, sobre la ruta PY02. La obra reemplazará al actual cruce semaforizado y busca eliminar uno de los puntos de mayor riesgo para quienes circulan por esta zona.

El proyecto contempla además una pasarela peatonal elevada, que permitirá separar el desplazamiento de los peatones del flujo vehicular y evitar el cruce a nivel de la calzada.

Con la liberación de los inmuebles, Rutas del Este S.A. prevé ampliar el frente de obras y trabajar de manera continua, según informó el MOPC. El consorcio está integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A.

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Una adenda millonaria para varias obras

El viaducto de Pedrozo forma parte de la Adenda N° 5 que el MOPC firmó el 10 de diciembre de 2024 con el consorcio Rutas del Este S.A., en el marco de la concesión de la ruta PY02 por 30 años, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público-Privada (APP).

El documento fue rubricado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y los directivos de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este S.A., Cristian Sandoval Cataldo y Pedro José Horcajo Burgueño.

La adenda contempló un monto total de G. 42.311 millones e incluyó, además del viaducto de Pedrozo, una pasarela peatonal en el km 47,6 de Pedrozo y otro paso superior en Costa Pucú, en la variante de Caacupé, este último ya habilitado.

El viaducto de Pedrozo tiene un costo de G. 26.067 millones y, de acuerdo con el cronograma del MOPC, debía estar concluido en mayo de este año. Sin embargo, la obra sigue inconclusa mientras persisten los problemas vinculados a la liberación de la franja de dominio.

Ahora, después de la tragedia que dejó seis fallecidos en el cruce, el MOPC asegura haber destrabado en tiempo récord 12 de las 13 propiedades que permanecían pendientes y anuncia que la última será liberada esta misma tarde.