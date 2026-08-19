Pedrozo: la millonaria adenda que el MOPC firmó con Rutas del Este para el viaducto que sigue sin concluir

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el 10 de diciembre de 2024 una millonaria adenda con el consorcio Rutas del Este S.A., integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A.

La empresa es concesionaria de la ruta PY02 por 30 años, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público-Privada (APP). Entre las obras incorporadas al contrato se incluyó la construcción del viaducto en el denominado “cruce de la muerte” de Pedrozo.

El documento, concretamente la adenda Nº 5, fue rubricado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y los directivos de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este S.A., Cristian Sandoval Cataldo y Pedro José Horcajo Burgueño.

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Pedrozo: la adenda Nº 5 previó la construcción del viaducto

El objetivo central de la adenda N° 5 era incorporar “obras de emergencia”, entre ellas, el vital “paso superior en el cruce Jhugua Jhu-Pedrozo (km 47)”, destinado a eliminar el semáforo de la ruta PY02.

La adenda fue firmada después del terrible accidente protagonizado por un camión transganado que perdió los frenos al llegar al semáforo ubicado en Pedrozo e impactó contra varios vehículos, provocando la muerte de seis personas en septiembre de 2024.

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Hoy, a casi dos años de aquella tragedia, vuelve a ocurrir un accidente similar, que también dejó seis personas fallecidas. Sin embargo, el viaducto continúa sin culminar.

La obra debía terminar en mayo de este año, según el cronograma del MOPC, pero la realidad es otra: hasta hoy, la infraestructura sigue incompleta y el semáforo continúa regulando el tránsito en una zona ya marcada por sucesivas tragedias viales.

El MOPC atribuye el retraso a la falta de liberación de las propiedades afectadas mientras que hasta el momento, Rutas del Este no se ha manifestado sobre el lamentable accidente ocurrido el sábado último.

La ministra Claudia Centurión señaló esta mañana que, tras la liberación de los terrenos pendientes, exigió a Rutas del Este que culmine los trabajos en tres meses más, es decir, antes de que termine este año. Mientras tanto, la institución analiza alternativas para deshabilitar el semáforo antes de que concluya el viaducto.

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Viaducto de Pedrozo: una inversión de US$ 4,6 millones que sigue inconclusa

La adenda Nº 5, aprobada mediante la Resolución MOPC Nº 2294/2024, autorizó millonarias inversiones. Solo para la construcción del viaducto en Pedrozo se estableció un monto máximo de inversión de US$ 4.664.684, sin incluir IVA.

Esta cifra forma parte de un paquete global de más de US$ 7,5 millones, que contempla otras pasarelas y retornos en distintos puntos de la ruta.

Además del demorado viaducto superior en Pedrozo, la adenda Nº 5 incluyó una pasarela peatonal en la zona de Pedrozo (km 47,6), por US$ 714.419 y con un paso superior en Costa Pucú (caacupé), con una inversión de US$ 2.174.468.

Pero, pese a contar con las aprobaciones, los recursos financieros y la aprobación técnica, el cronograma de ejecución detallado en el Anexo II de la adenda parece haber quedado desfasado frente a la realidad.

Según el diseño del proyecto, las obras adicionales debían ejecutarse en un plazo de ocho meses desde la orden de inicio. Sin embargo, los tiempos de la burocracia estatal no coincidieron con la urgencia de una obra destinada precisamente a reducir el riesgo de nuevos accidentes.

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La “trampa” de los retrasos: el riesgo termina recayendo en el Estado y la muerte de ciudadanos

Una de las cláusulas relevantes de la adenda Nº 5 es la relacionada con la liberación de la franja de dominio. El contrato establece que el riesgo por el “retraso en proceso de liberación de derecho de vía” para estas obras adicionales recae sobre la Administración Contratante, es decir, el MOPC.

El texto establece que, si existen demoras en la entrega de los terrenos —responsabilidad del MOPC—, los plazos de ejecución de las obras por parte de Rutas del Este se extenderán automáticamente por el tiempo que dure dicha mora.

Esta disposición contractual permite extender los plazos de ejecución cuando el Estado no logra liberar a tiempo los terrenos necesarios. En el caso de Pedrozo, mientras se destrababan las expropiaciones, el peligro en el cruce continuó latente para miles de conductores.

La demora en la liberación de los terrenos y las condiciones previstas en el contrato terminaron postergando una obra que debía eliminar uno de los puntos críticos de la ruta PY02.

Mientras el papel establece plazos, inversiones y obligaciones, en Pedrozo la comunidad sigue esperando que el viaducto que debía convertirse en la solución definitiva no termine en “oparei”.

Y mientras la infraestructura continúa inconclusa, el semáforo que debía desaparecer sigue funcionando en un cruce que ya cobró demasiadas vidas.