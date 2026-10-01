El millonario monto que derrochará Petropar en tercerización de personal

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por William Wilka, lanzó una millonaria licitación para la incorporación de personal temporal tercerizado en sus filas. El llamado, identificado con el ID Nº 492740, contempla un monto máximo de hasta G. 35.000 millones.

El proceso busca contratar a una firma especializada en gestión de recursos humanos para incorporar trabajadores a distintos sectores de la petrolera, entre ellos áreas operativas, comerciales y puestos que requieren atención continua.

El millonario llamado vuelve a poner bajo la lupa el uso de la tercerización en la empresa estatal, que ya cuenta con una estructura propia de personal, con casi 400 funcionarios.

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Este tipo de contrataciones también ha sido objeto de cuestionamientos en anteriores administraciones por el riesgo de que sean utilizadas para incorporar personas vinculadas a autoridades o funcionarios de la petrolera estatal, por lo que resulta relevante conocer cómo se realizará la selección y cuáles serán los mecanismos de control.

Además, con este tipo de contratos, la petrolera realiza un “puenteo” sobre los concursos públicos, pues con la tercerización la estatal contrata al margen de la ley de la función pública. La convocatoria fue publicada este mes bajo la modalidad de contrato abierto, con un monto mínimo y máximo de contratación y las ofertas se recibirán este 19 de octubre.

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El coeficiente que encarece el costo del personal

Uno de los aspectos que más llama la atención del llamado es la estructura utilizada para calcular el costo del servicio. El Dictamen DOC N.º 146/2026, elaborado por la Dirección Operativa de Contrataciones de Petropar, establece un coeficiente referencial de 1,945 sobre el salario a percibir para la mayoría de las categorías requeridas.

En términos sencillos, Petropar no toma solamente el salario del trabajador para calcular el costo del servicio. El monto de referencia se obtiene multiplicando ese salario por 1,945.

Por ejemplo, si el salario de referencia de un trabajador es de G. 5 millones, el costo referencial del servicio se eleva a G. 9,7 millones.

Esto representa un monto adicional equivalente al 94,5% del salario utilizado como base. La diferencia no significa necesariamente que la empresa contratista se quede con ese porcentaje como ganancia, ya que el precio del servicio contempla los distintos costos asociados a la tercerización.

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Para la categoría profesional de mayor rango, el coeficiente establecido es de 1,915.

Salarios de G. 3 millones a G. 15 millones

El pliego establece distintos perfiles y niveles profesionales, con salarios de referencia que van desde el mínimo legal hasta G. 15 millones mensuales.

De esta manera, un trabajador con un salario de referencia de G. 15 millones representa para el servicio un costo referencial de G. 29,175 millones mensuales.

Para la categoría Profesional V, sin embargo, el pliego establece un coeficiente de 1,915, por lo que sobre un salario de G. 15 millones el costo referencial sería de G. 28,725 millones.

La categoría Profesional V está destinada, según las especificaciones técnicas, a graduados en ingeniería, arquitectura o economía, con más de cinco años de experiencia.

¿Qué justifica la contratación?

La solicitud fue impulsada por la Dirección de Gestión Empresarial de Petropar. Según la documentación del proceso, la contratación responde a la necesidad de cubrir puestos operativos de alta rotación y sectores que requieren atención continua, entre ellos las plantas de almacenamiento y la red comercial.

Para elaborar la estimación de costos, la Dirección de Gestión Empresarial solicitó cotizaciones a firmas privadas como Manpower Paraguay S.R.L., La Offi S.A. y Servinteg S.A., además de considerar antecedentes de contrataciones anteriores de la institución, entre ellos el proceso con ID N.º 466415.

El llamado plantea así un mecanismo mediante el cual una empresa especializada será responsable de proveer y gestionar el personal temporal requerido por Petropar.

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La tercerización y los controles

El tamaño del contrato y la cantidad de perfiles involucrados hacen relevante el mecanismo mediante el cual se seleccionará finalmente a las personas que serán incorporadas a través de la empresa contratista.

Las firmas interesadas deberán acreditar una antigüedad mínima de siete años en el mercado y demostrar experiencia en la gestión de al menos 100 trabajadores tercerizados durante los últimos cinco años. También deberán acreditar una facturación promedio en el rubro de al menos G. 400 millones.

El pliego contempla además el sistema de abastecimiento simultáneo, que permitiría adjudicar el servicio a hasta dos proveedores. En ese caso, el primer adjudicado recibiría el 60% del monto máximo y el segundo el 40%, siempre que este último acepte igualar los precios de la mejor oferta.

Las ofertas se conocerán en octubre

El cronograma publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) establece que el plazo para consultas de los oferentes vence el 13 de octubre de 2026, a las 12:00.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas hasta las 09:00 del 19 de octubre, en la planta de Petropar de Villa Elisa. La apertura está prevista para las 09:15 del mismo día y en la misma sede.

El contrato contempla un monto mínimo de G. 17.500 millones y un máximo de G. 35.000 millones, por lo que el monto que finalmente se ejecute dependerá de las necesidades de personal y de las condiciones de la contratación.