Reconversión del centro de Asunción: la millonaria licitación del MOPC para viviendas en la Chacarita

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) publicó la Licitación Pública Internacional MOPC N° 55/2026, ID 487424, para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de la primera fase del denominado Distrito Eco-Inclusivo, en la zona de influencia de la Chacarita y el barrio Las Mercedes de Asunción.

Según los datos del llamado, el proyecto tiene un precio de referencia de G. 163.640.977.148 (US$ 28,4 millones al cambio actual) y será financiado con recursos del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, como parte del denominado Proyecto de Resiliencia del Centro de Asunción, impulsado por el MOPC.

La intervención se desarrollará sobre un terreno refulado de 3,32 hectáreas, elevado a una cota considerada no inundable, y contempla tanto obras de infraestructura urbana como la construcción de viviendas para familias que deberán ser reasentadas, de acuerdo con la documentación de la licitación que fue revisada por ABC.

El terreno está delimitado al oeste por el cauce del Arroyo Las Mercedes, al norte por el barrio Jardines de la Bahía y la Costanera Norte, al este por el eje de la Avda. General Santos y al sur por el barranco natural.

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La obra incluye además la puesta en valor de los accesos peatonales hacia la Avenida Artigas y la Escuela República de Cuba.

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El proyecto será ejecutado mediante un esquema interinstitucional que involucra al MOPC, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Municipalidad de Asunción, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Dos lotes para infraestructura y viviendas

La licitación está dividida en dos lotes, cuya ejecución deberá realizarse de manera coordinada. El Lote 1 prevé la construcción de la infraestructura urbana, en un plazo máximo establecido es de 20 meses. El contrato contempla la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de las redes de servicios públicos.

Entre las obras previstas figuran el sistema de alcantarillado sanitario, incluida una estación de bombeo y su línea de impulsión; la red de agua potable; el drenaje pluvial mediante soluciones urbanas de drenaje sostenible (SUDS); el soterramiento de las líneas eléctricas de media y baja tensión y la instalación de iluminación pública con tecnología LED.

También se prevén la pavimentación de calles, veredas inclusivas con superficies podotáctiles, parques infantiles accesibles con pisos amortiguantes de caucho EPDM y gimnasios al aire libre.

El proyecto incluye además la adecuación del cauce Las Mercedes mediante muros de contención y gaviones.

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El Lote 2 prevé la construcción de las viviendas propiamente. Este componente tiene un plazo máximo de 23 meses e incluye el diseño final y la construcción de aproximadamente 320 viviendas socialmente asistidas, distribuidas en bloques multifamiliares de hasta cuatro niveles.

Las unidades tendrán distintas tipologías, entre ellas departamentos de unos 65 m², locales comerciales en planta baja, dúplex residenciales y modelos de dúplex destinados a actividades productivas.

Uno de los requisitos establecidos en el proyecto es que las viviendas obtengan la certificación ambiental EDGE, desarrollada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial.

Según las condiciones de la licitación, las construcciones deberán alcanzar un ahorro mínimo del 25% en el consumo de energía y agua, además de una reducción del carbono incorporado en los materiales de construcción.

G. 17.100 millones para el reasentamiento

La licitación también contempla recursos para el proceso de reasentamiento de las familias afectadas por la intervención.

El Lote 2 establece una suma provisional de G. 17.100 millones destinada a la gestión del Plan de Reasentamiento Involuntario. El monto contempla compensaciones económicas a costo de reposición y 40 trámites de compra asistida de inmuebles fuera del área del proyecto para familias con unidades productivas o comerciales que necesiten una superficie mayor.

El plan también incluye la logística de mudanza para 380 hogares, asistencia para el pago de alquileres temporales y la demolición de aproximadamente 10.110 m² de estructuras existentes.

Exigencias ambientales

Las empresas que resulten adjudicadas deberán implementar el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA) y cumplir con los Estándares Ambientales y Sociales establecidos por el Banco Mundial.

El MOPC tramita además la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), bajo el expediente SIAM N° 3814/2026. Este trámite deberá estar concluido antes de la emisión de la orden de inicio de las obras.

La licitación establece asimismo que, en el marco de la Ley N° 3001/06 de Servicios Ambientales, las adjudicatarias deberán destinar el equivalente al 1% del costo de los rubros de movimiento de suelo, cuando estos superen los 10.000 m³, a la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales.

Un plan que supera los US$ 100 millones

El Distrito Eco-Inclusivo forma parte de un programa más amplio de reconversión del Centro de Asunción, cuya inversión total supera los US$ 100 millones financiadas por el BIRF.

Entre las obras ya adjudicadas figuran el soterramiento de la línea de transmisión de 2x220 kV, a cargo del Consorcio TOCSA-Tecnoedil, por G. 67.091 millones -la única obra que ya concluyó-; la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, ejecutada por el Consorcio Palma; y la Fase 1 del Parque Bernardino Caballero, adjudicada a Tecnoedil S.A. por G. 61.025 millones.

A estos trabajos se suman los componentes que todavía deben avanzar en sus procesos de contratación, entre ellos la segunda fase del Parque Caballero, nuevas intervenciones en el Centro Histórico y la recuperación de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción.