Deuda pública: MEF reporta un aumento de US$ 2.593 millones en un año

En el documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se detalla que la deuda pública del Paraguay aumentó 13,1% en un año. En agosto de 2025, el saldo era de US$ 19.732 millones.

La comparación con diciembre de 2025 también muestra un incremento. Al cierre del año pasado, los compromisos públicos sumaban US$ 20.448 millones, por lo que en los primeros ocho meses de 2026 la deuda creció US$ 1.877 millones, equivalente a 9,2%.

El informe está actualizado al 31 de agosto de 2026 y los datos tienen carácter preliminar, detalla la cartera de Economía.

Deuda externa e interna

Al separar las obligaciones según la residencia del acreedor, la deuda externa alcanzó US$ 18.471 millones y concentró 82,7% del total. Un año antes se situaba en US$ 17.125 millones. La diferencia por ende es de US$ 1.346 millones.

La deuda interna llegó a US$ 3.854 millones, el 17,3% del endeudamiento público. Este componente mostró una expansión mayor: en agosto de 2025 alcanzaba US$ 2.606 millones, por lo que aumentó US$ 1.247 millones en doce meses, equivalente a 47,8%.

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Para convertir la deuda interna a dólares, el MEF detalla que utilizó un tipo de cambio de G. 5.903,31 por dólar, correspondiente al 31 de agosto de 2026.

El exministro de Hacienda Dionisio Borda cuestionó la falta de recortes en gastos supérfluos y de reformas orientadas a mejorar la calidad del gasto. A su criterio, este escenario limita la capacidad del Estado para generar ahorros y responder con mayor eficacia ante necesidades económicas o sociales.

Dentro de la deuda externa, los compromisos con organismos multilaterales y bilaterales sumaron US$ 9.000 millones. Los bonos internacionales, por su parte, alcanzaron US$ 9.117 millones.

En el componente interno, los bonos y otras obligaciones totalizaron US$ 3.014 millones. La capitalización del Banco Central del Paraguay (BCP) representó US$ 665 millones.

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Deuda de la Administración Central

La deuda pública de la Administración Central (dinero que el gobierno pide prestado a acreedores locales o extranjeros para financiar sus gastos cuando los impuestos no alcanzan) cerró agosto en US$ 19.488 millones, el 87,3% del endeudamiento total del sector público.

En agosto de 2025, este segmento registraba US$ 17.538 millones. La diferencia interanual fue de US$ 1.950 millones, equivalentes a un aumento de 11,1%.

De la deuda de la Administración Central, US$ 16.982 millones correspondieron a compromisos externos y US$ 2.506 millones a obligaciones internas.

La Administración Descentralizada (gobernaciones, entidades autónomas y autárquicas, empresas públicas y entidades financieras oficiales, entidades de seguridad social y universidades nacionales), por otra parte, acumuló una deuda de US$ 2.837 millones, equivalente a 12,7% del total. En un año este saldo aumentó US$ 643 millones, o 29,3%.

Peso de la deuda sobre el PIB baja

El informe del MEF señala que la deuda pública representó 34,98% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de agosto.

La proporción es menor al 39,69% registrado en agosto de 2025 y al 41,13% observado en diciembre pasado. Así, el indicador cayó 4,7 puntos porcentuales en un año y 6,1 puntos frente al cierre de 2025.

Para los cálculos de 2026, el MEF utiliza un PIB de US$ 63.814 millones. Para 2025, el valor consignado fue de US$ 49.717 millones.

La diferencia de US$ 14.000 millones se explica, sobre todo, por el tipo de cambio. No significa que la economía paraguaya haya crecido 28,4% en términos reales entre 2025 y 2026.

El salto de US$ 49.717 millones a US$ 63.814 millones equivale a un aumento de 28,35% del PIB expresado en dólares. Pero el PIB que produce Paraguay se calcula primero en guaraníes. Cuando ese monto se convierte a dólares, una apreciación fuerte del guaraní hace que el PIB medido en moneda estadounidense aumente mucho, aunque la producción física de la economía crezca bastante menos.

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Compromisos de “Llave en Mano”

Los compromisos asociados a la Ley N.° 5074/2013 “Llave en Mano” (financiamiento del oferente y garantía soberana) dentro de la deuda externa sumaron US$ 355 millones. En la deuda interna, los proyectos registrados bajo la misma normativa alcanzaron US$ 134 millones.

Finalmente, los bonos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) totalizaron US$ 40 millones.