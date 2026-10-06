El proceso de transformación de las aguas residuales en electricidad

De acuerdo con el informe Del consumo energético a la recuperación de energía en el sector de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe (2026), de Cepal, el sector de agua potable y saneamiento consume el 3,7% de la electricidad mundial, una cifra equivalente a dos veces el consumo anual de Francia. A esto se suma el impacto de las emisiones de metano que se producen durante la descomposición anaerobia de la materia orgánica presente en las aguas residuales. El metano tiene un potencial de calentamiento global entre 28 y 84 veces superior al del dióxido de carbono. Según el organismo, las operaciones de agua en América Latina y el Caribe representan el 7,18% de las emisiones mundiales de metano asociadas al sector.

Esta situación abre una posibilidad de aprovechar un residuo como fuente de energía. Cuando las plantas incorporan sistemas para capturar el metano, este puede convertirse en biogás y utilizarse como combustible para motores y turbinas de cogeneración. De esta forma, las instalaciones pueden producir electricidad y calor para su propio consumo, al tiempo que reducen las emisiones que llegarían a la atmósfera.

El potencial económico también resulta significativo. La electricidad representa habitualmente entre el 5% y el 30% de los costos operativos de las empresas de agua, aunque en algunos municipios de la región supera el 80%. Dentro de las plantas de tratamiento, los sistemas de soplado y aireación pueden concentrar hasta el 60% de la demanda eléctrica. El aprovechamiento del biogás permitiría reducir la factura eléctrica de estas instalaciones hasta en un 75%, según las estimaciones recogidas por la Cepal.

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Un caso analizado por el organismo en Colombia permite dimensionar esta posibilidad. El estudio contempla 56 plantas municipales de tratamiento que procesan en conjunto 6.354 litros por segundo y prestan servicio a unos 3,7 millones de habitantes.

La evaluación técnica estima que estas instalaciones podrían capturar 20,1 millones de metros cúbicos de metano al año. Con este volumen, tendrían capacidad para generar cerca de 70.903 megavatios-hora de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de unas 47.000 personas.

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La inversión necesaria para alcanzar ese potencial asciende a unos US$ 55,2 millones. A cambio, el ahorro anual por la sustitución de electricidad adquirida de la red alcanzaría US$ 17,6 millones. En la mayoría de las plantas analizadas, el capital invertido podría recuperarse en un periodo de dos a siete años. La captura del metano también evitaría la emisión de unas 113.799 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, con un valor social del carbono estimado en US$ 8,5 millones anuales.

El desafío está en llevar este modelo a una escala mayor. Muchos municipios de la región todavía enfrentan dificultades para acceder al financiamiento necesario y carecen de marcos normativos que faciliten la generación y comercialización de electricidad a partir del biogás. La incorporación de incentivos tarifarios y mecanismos que permitan vender los excedentes a la red podría mejorar la viabilidad de estos proyectos. A esto se suma la necesidad de fortalecer la cooperación técnica entre ciudades para compartir conocimientos y capacidades.

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Con las inversiones y regulaciones adecuadas, las plantas pueden reducir sus costos, producir parte de la energía que consumen y disminuir sus emisiones. En una región que enfrenta al mismo tiempo desafíos fiscales, energéticos y ambientales, convertir los residuos líquidos en electricidad plantea una alternativa concreta dentro de la transición hacia una economía más circular.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones