Algunas economías de América Latina superan US$ 8.000 de deuda por habitante

De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg Línea, a partir de información del Institute of International Finance (IIF), entre los países latinoamericanos considerados Panamá presenta la mayor Deuda Pública por habitante con US$ 14.338, seguido por Costa Rica con US$ 13.105. Entre las principales economías de la región aparecen Argentina con US$ 11.146; Brasil, con US$ 10.106; México con US$ 8.577; y Chile con US$ 8.506.

Las cifras permiten dimensionar el endeudamiento estatal independientemente del tamaño de la población, pero no deben interpretarse como si cada ciudadano tuviera que pagar directamente ese monto. Se trata, antes bien, de distribuir estadísticamente el stock de obligaciones públicas entre los habitantes de cada país.

La comparación muestra, además, por qué tener una mayor deuda por persona no equivale necesariamente a presentar una peor situación fiscal. Dos países pueden registrar cifras per cápita similares y, al mismo tiempo, enfrentar condiciones de sostenibilidad completamente distintas. Bloomberg Línea señala el caso de Chile y México: mientras sus niveles por habitante se aproximan, la deuda chilena representa alrededor del 42% del PIB, frente al 55% en México. A ello se agregan diferencias en crecimiento y costo del financiamiento.

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La cuestión central pasa entonces de cuánto debe cada habitante a cuánto debe el Estado en relación con los recursos que su economía puede generar. El tamaño del PIB, los ingresos fiscales, las tasas de interés, la moneda en la que está denominada la deuda y los vencimientos son variables decisivas.

Brasil constituye un ejemplo. Aunque su deuda per cápita se mantiene muy por debajo de los niveles observados en las economías desarrolladas, la deuda bruta del Gobierno general se aproxima al 83% del PIB, mientras el pago de intereses ronda el 9% del producto, conforme datos citados por Bloomberg Línea. Colombia presenta otra señal de presión: su deuda del Gobierno central equivale aproximadamente al 65% del PIB, en un escenario de elevados déficits y altos rendimientos de los bonos locales.

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En el extremo opuesto, una deuda relativamente baja por persona tampoco garantiza tranquilidad. El análisis menciona a Bolivia, donde el endeudamiento ronda los US$ 3.700 por habitante, pero supera el 100% del PIB. Esto demuestra que el indicador per cápita puede verse fuertemente condicionado por el nivel de ingreso de cada economía y por el tipo de cambio utilizado para expresar las obligaciones en dólares.

La comparación internacional es todavía más ilustrativa. Estados Unidos registra US$ 113.348 de Deuda Pública por habitante y Japón US$ 110.667, cifras que multiplican varias veces las latinoamericanas.

Aun así, ambos países poseen ventajas que las economías emergentes no tienen: Estados Unidos emite deuda en la principal moneda de reserva mundial y cuenta con uno de los mercados financieros más profundos del planeta, mientras Japón financia una parte importante de sus obligaciones en su propia moneda y mediante ahorro doméstico.

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El escenario se vuelve más desafiante en momentos de tasas elevadas. El IIF calcula que la deuda global superó los US$ 365 billones durante el primer semestre de 2026, tras aumentar más de US$ 10 billones. Aunque la relación deuda/PIB mundial se encuentra por debajo del máximo observado tras la pandemia, el organismo advierte que parte de esa reducción responde al crecimiento nominal provocado por la inflación, mientras aumenta el costo efectivo de refinanciar los pasivos.

En consecuencia, la deuda por habitante funciona como una fotografía útil para comparar países, pero la verdadera pregunta para las finanzas públicas sigue siendo otra: si la economía crecerá y generará suficientes recursos para pagar capital e intereses sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni desplazar gastos esenciales.

En Paraguay, los últimos datos disponibles muestran un panorama comparativamente favorable, aunque con un crecimiento nominal del endeudamiento. A agosto de 2026, la Deuda Sector Público Total (DSPT) alcanzó aproximadamente US$ 22.325 millones, equivalente a cerca del 35% del PIB, mientras que la deuda de la Administración Central (AC) se ubicó en US$ 19.487,8 millones, representando el 87,3% del total y el 30,5% del PIB. En agosto de 2025, la DSPT era de alrededor de US$ 19.732 millones, lo que implica un aumento interanual cercano a US$ 2.593 millones.

Tomando la proyección oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 6.460.159 habitantes para 2026, la Deuda Sector Público Total equivale a aproximadamente US$ 3.456 por habitante, mientras que la correspondiente a la Administración Central representa unos US$ 3.017 por habitante. Ambos cálculos son referenciales, pero permiten dimensionar el nivel de endeudamiento de Paraguay y ubicarlo considerablemente por debajo de Panamá, Costa Rica, Argentina, Brasil, México y Chile en la comparación regional.

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El dato debe observarse junto con las cuentas fiscales. A agosto, la Administración Central registró un déficit acumulado de 1,7% del PIB, mientras que el déficit anualizado alcanzó 2,9%. l MEF prevé cerrar 2026 alrededor de 3,2% del PIB, en un año marcado también por la regularización de obligaciones pendientes del Estado.

Así, la principal fortaleza paraguaya continúa siendo un nivel de deuda relativamente moderado frente a la región. El desafío será preservar esa ventaja mediante la convergencia fiscal, mejorar los ingresos públicos y asegurar que el nuevo endeudamiento se traduzca en inversiones capaces de elevar el crecimiento futuro.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.