¿Conviene comprar en Foz y Clorinda? Esto revela el BCP sobre diferencia de precios con Paraguay

Ante el encarecimiento que vienen acumulando algunos productos de la canasta básica en Paraguay, muchos ciudadanos nuevamente se están surtiendo en comercios fronterizos, específicamente en Clorinda (en Formosa, Argentina) y Foz de Iguazú (Paraná, Brasil). Al comparar con los precios de lo que se ofertan internamente, algunos bienes presentan diferenciales importantes, de acuerdo con un relevamiento realizado por técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Pese a la baja inflación general que llegó al 1,7% interanual en setiembre, al desagregar por rubros y en el acumulado, se observa por ejemplo un aumento en el grupo de alimentos en alrededor del 30% en los últimos tres años. Este encarecimiento acumulado y la pérdida del poder adquisitivo, han llevado a cientos de ciudadanos a endeudarse básicamente para consumo básico o compras en el supermercado.

En este contexto, se viene observando un aumento en la frecuencia de consumidores que buscan mejores opciones para sus compras de consumo básico en comercios de frontera. No obstante, ante el riesgo del aumento del contrabando, también se fortalecen los controles en fronteras.

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Diferencia del 18,7% con Foz

De acuerdo con el relevamiento realizado por el BCP al mes de agosto último, resulta más barato comprar de Foz de Iguazú (Brasil), ya que en líneas generales la diferencia es del 18,7% menos comparado a los que se venden en Paraguay.

Al desagregar por rubros, ¿Cuáles son los más convenientes? Por productos se destacan:

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El arroz presenta una diferencia de hasta 40% menos comparado con los productos que se venden en Paraguay,

Aceite de soja presenta una diferencia del 44%

Azúcar, 39%

Carne de cerdo, 38%

Carne de pollo, 31%

Café y chocolate, 30,3%

Margarina, 30%

Leche en polvo, 30%

Productos de higiene personal, 33,5%, entre otros.

Desde Foz de Iguazú (Brasil): Rige el cupo general por vía terrestre de hasta US$ 300 mensuales por persona para el ingreso de equipaje (artículos de consumo propio o regalos que no tengan finalidad comercial).

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Diferencial con Clorinda llega al 11,4%

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, también persiste una diferencia de precios con Clorinda que cuestan en un promedio del 11,4% menos en comparación a los que se venden en Paraguay.

Al desagregar por rubros, ¿Cuáles son los más convenientes? Por productos se destacan:

Harinas, fideos y pastas, 36,3%

Aceites, 34%

Carnes frescas en conserva, 21%

Queso rallado, 20,8%

Dulce de leche, 18%

Artículos de limpieza para el hogar, 18%

Galletitas de agua y salvado, 11%

Mantecas y margarinas, 9,6%Existe un tope de US$ 300 por mes por persona bajo el régimen simplificado de la DNIT. Es obligatorio presentar la factura o boleta legal en la aduana de Puerto Falcón o Nanawa. El traslado de estos productos está habilitado principalmente para residentes o en un radio de hasta 20 km de la frontera.

Sin embargo, bajo el régimen vecinal fronterizo de Clorinda no se permite ingresar carne vacuna, pollo, huevos, tomates ni cebollas. Al respecto, hay un listado de productos de primera necesidad que si están permitidos por la normativa vigente y las cantidades máximas.