BNF dice que llamado del core no está direccionado, aunque sus decisiones benefician a Itti

El Banco Nacional de Fomento (BNF) terminó por consumar la descalificación de la firma Softshop S.A., presidida por Juan Cazenave, de su licitación para contratar una “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario”, con un precio referencial de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones).

Esta determinación, notificada el 1 de octubre de 2026, deja a la empresa ITTI S.A.E., del Grupo Vázquez, como la única competidora en carrera para acceder a la apertura del Sobre N.º 2, correspondiente a la propuesta económica. La licitación (ID 480.207) se convocó bajo la modalidad de doble sobre: el N.º 1 destinado a la evaluación técnica y funcional, y el N.º 2 reservado a la propuesta comercial.

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Itti queda en carrera en “cancha libre”

Por ese motivo, al haber sido rechazada la propuesta de Softshop S.A., la firma ITTI avanzará hacia la definición económica del concurso público con “cancha libre”. Estos datos se encuentran disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según la documentación, la decisión fue aprobada por el Directorio de la entidad bancaria estatal —presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana e integrado por Hugo Mariano Díaz Vera, Lourdes Magdalena Quintana González, Santiago Jesús De Filippis Céspedes y Gerardo Manuel González Báez— mediante la Resolución N.º 4, basada en el dictamen del Comité de Evaluación Ad Hoc N.º 1/2026.

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En sus respuestas oficiales a ABC Color, las autoridades del BNF rechazaron que la licitación para su nuevo “core bancario” esté direccionada a favor de ITTI. Aseguraron que el pliego fue elaborado por una consultora internacional y que la descalificación de Softshop S.A. obedeció a “defectos sustanciales”.

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Sin embargo, en la práctica, la resolución del banco estatal termina beneficiando una vez más a la firma de los exsocios comerciales del Presidente de la República, Santiago Peña, dejándole vía libre para quedarse con un contrato millonario.

Itti y sus nexos con el poder

Precisamente, la solitaria carrera de Itti revive los cuestionamientos sobre los lazos comerciales y políticos de la firma tecnológica con el actual Gobierno. El mismo Presidente Santiago Peña hasta marzo de 2025 figuraba con inversiones en bonos de dicha firma.

A esto se suma que el propio BNF actúa como prestamista de la tecnológica, habiéndole concedido créditos por un monto original de G. 48.515 millones y manteniendo saldos pendientes por G. 48.253 millones al cierre de 2025.

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Además, Itti forma parte del Grupo Vázquez, de los exsocios comericales de Peña, cuya entidad bancaria, Ueno, se encuentra hoy en el centro de críticas del sistema bancario local por los llamativos números de sus balances ante la mirada pasiva del Banco Central del Paraguay (BCP).

Un historial de licitaciones postergadas y suspendidas por BNF

En este caso, el proceso para renovar el corazón informático del BNF arrastra un historial de licitaciones canceladas y llamativas decisiones desde hace dos años.

En un primer intento desarrollado entre 2024 y 2025, la licitación fue anulada coincidentemente luego de que Itti quedara descalificada por falta de documentos sustanciales y Softshop fuera excluida por cuestiones de forma.

En el segundo llamado de 2025, donde solo Itti avanzó al sobre económico con una oferta de G. 136.000 millones, el Directorio del BNF decidió cancelar todo el procedimiento argumentando la necesidad de incorporar exigencias de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuestas por la Superintendencia de Bancos.

En el tercer intento relanzado este 2026, la competencia volvió a reducirse a las mismas dos empresas y por tercera vez dejaron fuera de carrera a Softshop.

Estas son las preguntas que envió ABC y las respuestas del BNF

Ante este estenario, ABC Color envió cuatro preguntas al gerente general del BNF, César Vargas, de modo a tener la versión oficial de la banca pública que expliquen esta última decisión.

Recibimos tres respuestas, por lo que compartimos íntegramente el cuestionario original, lo que quiso responder BNF y lo que directamente fue ignorado.

El cuestionario de ABC fue el siguiente:

¿Cuál fue el motivo oficial de la descalificación de Softshop? BNF viene hablando de transparencia y de que no está direccionado el llamado, pero en varias dicisiones de los distintos llamados del core, las actuaciones han beneficiado a Itti ¿Cómo explican esta situación? La decisión de BNF se da justo en un escenario en que quedó al descubierto que el BCP viene beneficiando a Ueno con su omisión a diferentes alertas de Asoban y de sus propios técnicos. ¿Esta es una ayuda del BNF para brindar recursos que el Grupo Vázquez necesita? El BNF desestimó los descargos y aclaraciones documentales de Softshop, haciendo primar los cuestionamientos que la propia representante de ITTI, Diana Jara, había dejado asentados en el acta de apertura. ¿No es otro indicador de direccionamiento?

Las tres respuestas y el punto ignorado

En vista de que la banca pública eligió las preguntas que quiso responder, compartimos íntegramente el texto remitido a ABC, esta mañana.

- ¿Cuál fue el motivo oficial de la descalificación de Softshop?

- El pliego de bases y condiciones exigía que cada oferente completara la Tabla 6 de Requerimientos Funcionales, indicando para cada uno la forma de cobertura (Nativo, Parcial, Desarrollo o No Cubierto), el detalle de cómo se cumple y, en los casos de Parcial o Desarrollo, las horas hombre estimadas.

SOFTSHOP SA declaró como nativos 782 de los 786 requerimientos, es decir, que ya estaban incorporados y disponibles en la solución ofertada. Sin embargo, se confirmó que varios de ellos no eran realmente nativos, pese a haber sido presentados como tales. Se trata de un defecto sustancial de la oferta, que no puede corregirse sin modificarla, algo que la norma prohíbe.

- ¿Está direccionado el llamado a favor de ITTI?

- El BNF rechaza que el llamado esté direccionado. El pliego de bases y condiciones no fue redactado por la institución, sino por una consultora externa, Ernst & Young Paraguay S.R.L., adjudicada mediante un llamado previo para elaborar los Términos de Referencia del Core Banking.Las decisiones tomadas en los llamados anteriores obedecieron a causas objetivas y documentadas.

El primer llamado se declaró desierto por errores en documentos sustanciales de los oferentes. El segundo se canceló por un motivo externo: la adecuación a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigió readecuar el pliego e incluir nuevos requerimientos funcionales para cumplir con la regulación.

En el presente llamado, la descalificación de Softshop se fundó en la verificación de que las formas de cobertura declaradas no se correspondían con lo corroborado, algo que la norma no permite subsanar. La Resolución y el informe de Evaluación de Ofertas están publicados en el SICP.

- ¿El BNF desestimó los descargos de Softshop haciendo primar los cuestionamientos que la representante de ITTI, Diana Jara, dejó asentados en el acta de apertura?

- Las observaciones efectuadas en el acto de apertura de ofertas por SOFTSHOP SA e ITTI SAE fueron tratadas y respondidas, en igualdad de condiciones, en el apartado ‘2. Acta de entrega de documentaciones, apertura de sobres de ofertas técnicas - observaciones realizadas en el acto de apertura de sobres de ofertas técnicas’ del informe de Evaluación de Ofertas Ad Hoc N.° 1, de fecha 29 de septiembre de 2026, que se encuentra debidamente publicado en el SICP.

Aclaración editorial: Si bien el informe citado por el BNF efectivamente contiene un apartado en el que el Comité Evaluador analiza las observaciones formuladas por ambas empresas durante la apertura de sobres, la respuesta oficial no aclara específicamente si los cuestionamientos planteados por la representante de ITTI, Diana Jara, tuvieron alguna incidencia en la posterior descalificación de Softshop. La banca pública se limitó a señalar que las objeciones recibieron igual tratamiento y remitió a ABC Color al documento publicado en el portal de Contrataciones Públicas.