BNF descalifica a única competencia de Itti y deja cancha libre a firma de exsocios de Peña

El Banco Nacional de Fomento (BNF) terminó por confirmar las sospechas que rodeaban la licitación para la “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario” (ID N.º 480.207). La cúpula del banco estatal aprobó el informe del Comité de Evaluación y dispuso la descalificación de Softshop SA, la única competidora que le disputaba el millonario contrato de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones) a la firma ITTI, propiedad del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña.

Con esta decisión, notificada formalmente a los oferentes este 1 de octubre de 2026, el BNF dejó libre el camino para que ITTI S.A.E. avance sin competencia alguna a la apertura del Sobre N.º 2 (propuesta económica).

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Según el anexo de la resolución aprobada por el Directorio del BNF, ITTI obtuvo una calificación técnica de 97,69 puntos (98,55% de cobertura de requerimientos), mientras que la oferta de Softshop S.A. fue rechazada de forma categórica.

Este es el argumento del BNF para el rechazo

De acuerdo con los documentos oficiales del proceso de evaluación, disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el motivo alegado por el Comité Evaluador y refrendado por el Directorio del BNF para descalificar a Softshop S.A. radicó en que la firma no habría logrado acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

En la revisión de las carpetas, la convocante argumentó que la solución informática presentada por la competidora (basada en el software Solubank) no pudo demostrar fehacientemente la integración unificada exigida para un core bancario completo de la envergadura del BNF, aduciendo supuestos vacíos en las autorizaciones de soporte de componentes y en la acreditación documental de la experiencia operativa exigida.

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De este modo, el banco desestimó los descargos y aclaraciones documentales remitidos por la empresa objetada durante la fase de evaluación, haciendo primar los cuestionamientos que la propia representante de ITTI, Diana Jara, había dejado asentados en el acta de apertura.

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De acuerdo con el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas N.º 1/2026, del 29 de septiembre, la descalificación de Softshop se fundamentó principalmente en la forma en que la empresa documentó la cobertura funcional del sistema informático ofrecido.

El Comité sostuvo que la firma utilizó declaraciones generales como «Cubre Total» y «Cubre Nativamente» para responder a los requerimientos del PBC, sin completar adecuadamente las referencias y descripciones técnicas exigidas para verificar individualmente las funcionalidades de su propuesta.

Estos son los funcionarios del BNF que favorecieron a Itti

La decisión de excluir a Softshop y habilitar únicamente a ITTI para la evaluación económica fue aprobada por el Directorio del BNF, presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana e integrado por Hugo Mariano Díaz Vera, Lourdes Magdalena Quintana González, Santiago Jesús De Filippis Céspedes y Gerardo Manuel González Báez, según consta en la Resolución N.º 4, Acta 69, del 30 de septiembre de 2026.

La determinación se sustentó en el informe técnico suscrito por los cuatro integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas Ad Hoc: Guillermo Acevedo González, Silvia Mariel Alcaraz Heredia, Diana Beatriz Amarilla Vega y Diego Nicolás Poffo Fuscaldo. El documento consigna que no hubo disidencias entre sus miembros.

Cuestionamientos de competidora de Itti que no se tuvieron en cuenta

En el acto de apertura de sobres del 29 de junio de 2026, el presidente de Softshop, Juan Cazenave, denunció graves inconsistencias en la oferta de ITTI.

Alertó que la firma en la propuesta no correspondía al apoderado legal (César Astigarraga), que su gerente técnica no figuraba en las planillas de aporte al IPS y solicitó verificar la composición accionaria para descartar conflictos de intereses.

A ello se sumó la denuncia sobre el personal de ITTI: mientras en su perfil declaraba más de 5.000 empleados, en las planillas del IPS registraba solo 1.850 aportantes.

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Addemás, durante el periodo de consultas, el BNF negó a los competidores la entrega de la documentación técnica del sistema de facturación electrónica (Factury), propiedad de la firma IDL S.A. (empresa del Grupo Vázquez representada también por César Astigarraga). Eso habría obligado a cualquier competidor a cotizar la integración del software a ciegas, beneficiando directamente a ITTI, según las denuncias. Aunque desde la banca pública reiteradamente han negado que exista direccionamientos en este llamado.

Sucesivos llamados cancelados y sospechas de direccionamiento

De acuerdo con la documentación del llamado, la descalificación de la única competencia de ITTI forma parte de un largo historial de licitaciones públicas marcadas por la falta de concurrencia y presuntos direccionamientos.

El fallido primer intento de 2024: En agosto de 2024, el BNF lanzó la primera licitación para el core bancario (ID 445258). En aquella oportunidad, tras meses de postergaciones de la apertura de sobres, este acto se llevó a cabo en mayo de 2025 y solo se presentaron ITTI S.A.E. y Softshop S.A.

En una primera fase, ITTI quedó descalificada por omitir documentos sustanciales; no obstante, en la etapa siguiente, el BNF también descalificó a Softshop alegando una falla de forma en la ubicación de la copia de su garantía de oferta (es decir, por una cuestión de forma).

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El segundo llamado fallido en 2025: Posteriormente, en una siguiente convocatoria en el que solo se presentaron Softshop e Itti -de nuevo-, el BNF descalificó en la primera etapa la oferta de Softshop, mientras que la firma del Grupo Vázquez avanzó a la etapa dos, con una oferta de G. 136.000 millones.

Pero luego, alegando que el PBC debía incluir Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes por disposición de la Superintendencia de Bancos, el Directorio del BNF canceló todo el procedimiento.

El tercer llamado, en 2026 (ID 480.207): En junio de este año, el BNF relanzó la licitación y elevó las exigencias de arraigo local y capacidad técnica. A pesar del monto de referencia de US$ 22,7 millones, gigantes multinacionales del rubro declinaron competir al parecer por cláusulas restrictivas dentro del PBC.

De nuevo, solo se presentaron ITTI y Softshop y finalmente le eleminaron a esta última.

Acreedor, cliente y nexos políticos con el poder de turno

Desde el lanzamiento del llamado, hubo denuncias sobre sospechas de direccionamientos a favor de ITTI, la tecnológica mimada por el Gobierno de Santiago Peña que tiene vínculos con la propia estructura del banco público.

Es que ITTI es una compañía controlada en un 94,41% por el Grupo Vázquez S.A.E., conglomerado de los exsocios comerciales del mandatario Santiago Peña, quien hasta marzo de 2025 declaró inversiones en bonos de dicha firma.

Además, documentos contables presentados por la propia tecnológica ante la Comisión Nacional de Valores revelan que el BNF es su acreedor financiero. Al cierre de 2025, ITTI registraba una deuda vigente de G. 48.253 millones con el banco estatal, correspondiente a tres créditos concedidos por la entidad pública.

Es decir, la banca estatal le otorgó millonarios préstamos a la empresa a la que hoy está a punto de adjudicarle un contrato de US$ 22,7 millones.

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La “puerta giratoria” fue otro punto cuestionado en este llamado. La exgerente de proyectos de ITTI, Laura Adriana Brítez Roa, pasó a integrar la nómina del BNF como asesora clave de tecnología.

Asimismo, el 31 de julio de 2026, el presidente Peña emitió el Decreto N.º 6461 para nombrar en el Directorio del BNF a Gerardo González Báez —hermano del apoderado de la ANR— justo a tiempo para validar los dictámenes del core bancario. Incluso, Juan Gustale, actual presidente de Ueno, fue miembro de directorio del BNF hasta 2021.

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Por otro lado, Itti fue la encargada de migrar al entorno de la nube el core bancario de ueno bank, banco del mismo grupo empresarial que viene inyectando recursos a la empresa tecnológica.

Dicha entidad bancaria —que ha captado más de G. 5,1 billones en fondos públicos e IPS— se encuentra bajo análisis del sector financiero, luego de que se difundieran advertencias de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y del exfuncionario de la Superintendencia de Bancos, Fernando Rivarola, sobre ratios de solvencia, participación en firmas vinculadas y otros aspectos en los cuales, al parecer, la institución no estaría cumpliendo.

Nuestro diario solicitó al BNF una respuesta oficial sobre esta última decisión en el llamado del core bancario. El gerente de la institución, César Vargas, aseguró que se responderán las consultas remitidas por escrito, aunque aún no la enviaron al cierre de esta nota.