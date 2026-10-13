Exportaciones crecen: ¿Cuáles fueron los rubros más dinámicos hasta setiembre?

El reporte oficial del Banco Central detalla que las exportaciones totales del Paraguay a los distintos mercados del mundo al mes de setiembre del presente año representaron unos US$ 15.972 millones, de los cuales los envíos denominados “registrados” representaron el 64%, con un valor de US$ 10.223,4 millones, con un aumento de 19,7% respecto al acumulado a septiembre de 2025.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el período enero-septiembre de 2026, se observa que el incremento de 19,7% estuvo explicado principalmente por los productos primarios, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario, según el reporte oficial.

En contrapartida, el componente de combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró una incidencia negativa.

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Envíos de soja crecen 45%

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 3.893,8 millones a septiembre de 2026, con un aumento de 32,6% respecto al mismo período del año anterior y una incidencia positiva de 11,2 puntos porcentuales (p.p.).

Dentro de este grupo, el reporte detalla que la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por el trigo, y el resto de las semillas y frutos oleaginosos. Este comportamiento fue parcialmente atenuado por la incidencia negativa del maíz.

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Solo el envío de soja ingresó al país US$ 3.107 millones entre enero y setiembre del presente año, que significó un repunte del 45% frente a las exportaciones de este rubro en el 2025.

Reexportaciones aumentaron 18,7%

Por otra parte, las reexportaciones exhibieron una participación de 25%, con lo cual alcanzaron a ingresar unos US$ 3.989,3 millones en sus distintos productos. Este importe representa un aumento de 18,7% interanual, según el reporte del BCP.

A su vez, las otras exportaciones representaron el 11,0% del total y se ubicaron en US$ 1.759,8 millones, registrando una variación positiva de 117,5%.

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Destino de nuestras exportaciones

De acuerdo con el reporte oficial, a septiembre de 2026, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con una participación de 38,3% en el total exportado y un valor de US$ 3.913,9 millones. Este monto representó un aumento de 47,6% con respecto al mismo período de 2025. Entre los principales productos enviados a ese mercado se destacaron los granos de soja, la energía eléctrica y las autopartes.

Por su parte, Brasil se ubicó en segundo lugar, con una participación de 26,8% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 2.742,8 millones a septiembre de 2026, lo que significó un aumento de 6,3% con respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales productos exportados a este destino sobresalieron la energía eléctrica, los granos de soja y las autopartes.