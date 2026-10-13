Economía
13 de octubre de 2026 - 18:54

Exportaciones crecen: ¿Cuáles fueron los rubros más dinámicos hasta setiembre?

En lo que va de 2025, los indicadores muestran cierta recuperación en las exportaciones agroindustriales.
Uno de los rubros de mayor impacto es el envío de soja que aumentó en 45% e ingresó unos US$ 3.107 millones en nueve meses

Las exportaciones totales del país se siguen consolidando y a septiembre de 2026 superaron los US$ 15.000 millones que equivalen a un aumento de 25,7% respecto al mismo período de 2025, lo que consolida los buenos números de los envíos de productos paraguayos a distintos mercados del mundo, según el reporte de comercio exterior que publicó en la fecha el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por ABC Color
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El reporte oficial del Banco Central detalla que las exportaciones totales del Paraguay a los distintos mercados del mundo al mes de setiembre del presente año representaron unos US$ 15.972 millones, de los cuales los envíos denominados “registrados” representaron el 64%, con un valor de US$ 10.223,4 millones, con un aumento de 19,7% respecto al acumulado a septiembre de 2025.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el período enero-septiembre de 2026, se observa que el incremento de 19,7% estuvo explicado principalmente por los productos primarios, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario, según el reporte oficial.

En contrapartida, el componente de combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró una incidencia negativa.

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Envíos de soja crecen 45%

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 3.893,8 millones a septiembre de 2026, con un aumento de 32,6% respecto al mismo período del año anterior y una incidencia positiva de 11,2 puntos porcentuales (p.p.).

Dentro de este grupo, el reporte detalla que la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por el trigo, y el resto de las semillas y frutos oleaginosos. Este comportamiento fue parcialmente atenuado por la incidencia negativa del maíz.

Solo el envío de soja ingresó al país US$ 3.107 millones entre enero y setiembre del presente año, que significó un repunte del 45% frente a las exportaciones de este rubro en el 2025.

Reexportaciones aumentaron 18,7%

Por otra parte, las reexportaciones exhibieron una participación de 25%, con lo cual alcanzaron a ingresar unos US$ 3.989,3 millones en sus distintos productos. Este importe representa un aumento de 18,7% interanual, según el reporte del BCP.

A su vez, las otras exportaciones representaron el 11,0% del total y se ubicaron en US$ 1.759,8 millones, registrando una variación positiva de 117,5%.

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Destino de nuestras exportaciones

De acuerdo con el reporte oficial, a septiembre de 2026, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con una participación de 38,3% en el total exportado y un valor de US$ 3.913,9 millones. Este monto representó un aumento de 47,6% con respecto al mismo período de 2025. Entre los principales productos enviados a ese mercado se destacaron los granos de soja, la energía eléctrica y las autopartes.

Por su parte, Brasil se ubicó en segundo lugar, con una participación de 26,8% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 2.742,8 millones a septiembre de 2026, lo que significó un aumento de 6,3% con respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales productos exportados a este destino sobresalieron la energía eléctrica, los granos de soja y las autopartes.