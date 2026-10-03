Petropar contratará consultoría internacional para “reflotar” la búsqueda de petróleo en Paraguay

Petróleos del Paraguay (Petropar), dirigida por William Wilka, puso en marcha una licitación internacional con el objetivo de “reestructurar y dinamizar la exploración de hidrocarburos en territorio nacional”.

A través del llamado con ID N° 485831, la estatal busca contratar a una firma consultora para realizar el “estudio de Preinversión para la optimización de las bases y el modelo contractual y el relanzamiento de la Ronda Abierta Petropar (RAP)”.

De acuerdo con los documentos oficiales de la convocatoria revisadas por ABC, la iniciativa, cuya oferta se recibirá el 16 de octubre, apunta a “revisar la estrategia del Estado para atraer capital privado al sector”, que, pese al potencial geológico de las cuencas ubicadas en zonas fronterizas, hasta ahora no ha logrado concretar proyectos comerciales de explotación.

El presupuesto oficial de la contratación asciende a US$ 837.566, equivalentes a casi G. 5.300 millones, IVA incluido. El proceso se rige por la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la Resolución N° 1061/2026.

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Un diagnóstico tras años sin resultados

La intervención de Petropar en la exploración petrolera se sustenta en un marco normativo que le asigna un rol en las actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos. De hecho, Petropar ya cuenta con seis áreas otorgadas para la exploración de hidrocarburos, según los registros del Catastro de Hidrocarburos.

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De acuerdo con los antecedentes incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones, esta atribución se remonta a noviembre de 2014, cuando el Poder Ejecutivo encomendó a la estatal representar al Estado paraguayo en estas actividades, en el marco de la Ley N° 1182/85, que crea Petropar, y del artículo 3° de la Ley N° 779/95 de Hidrocarburos. La medida fue formalizada inicialmente mediante el Decreto N° 2673/2014, posteriormente derogado, y ratificada mediante el Decreto N° 8785/2018, actualmente vigente como decreto reglamentario de la Ley de Hidrocarburos.

En este marco, la petrolera adoptó el esquema de Acuerdo de Producción Compartida (APC o PSA, por sus siglas en inglés) como mecanismo para distribuir los riesgos de exploración y producción con empresas privadas.

Sin embargo, hasta ahora no se han concretado contratos de exploración. En 2022, la estatal implementó la Ronda Abierta Petropar (RAP), concebida como un mecanismo permanente para la recepción de ofertas por bloques petroleros.

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Pese al tiempo transcurrido desde su implementación, la RAP no derivó hasta ahora en la firma de un contrato de exploración.

Desde la Dirección de Gabinete de Presidencia, a cargo del economista Hugo Carreras, señalaron en los documentos que el esquema presenta desincentivos estructurales, deficiencias en el data room técnico, términos fiscales que podrían resultar poco competitivos y criterios de selección que requieren una revisión.

En ese contexto, Petropar plantea la contratación de una consultoría especializada para realizar un diagnóstico y proponer modificaciones al modelo vigente.

Cinco fases para rediseñar la Ronda Abierta

La consultora que resulte adjudicada deberá ejecutar los trabajos en la planta de Petropar de Villa Elisa, en un plazo estimado de entre 14 y 18 semanas. El contrato será por la totalidad del servicio y contempla cinco componentes.

Planificación y cronograma: tendrá una duración de una semana y un presupuesto de USD 141.680 (G. 886.749.618). Esta etapa contempla la definición de la metodología de trabajo y la coordinación técnica con Petropar. Diagnóstico integral: se desarrollará durante cinco semanas, con un costo de USD 207.513 (G. 1.298.788.601). El análisis abarcará los aspectos legales, fiscales y regulatorios, además de la información disponible en el data room técnico. Benchmarking internacional: tendrá una duración de tres semanas y un costo de USD 153.347 (G. 959.769.184). La consultoría deberá comparar las condiciones ofrecidas por Paraguay con las existentes en cuencas de otros países de la región, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay. Propuesta de optimización: demandará cuatro semanas y tendrá un costo de USD 187.513 (G. 1.173.612.201). El producto incluirá una propuesta de contrato revisado, una nueva fórmula de adjudicación y simulaciones de rentabilidad. Estrategia de relanzamiento: contará con cinco semanas de trabajo y un presupuesto de USD 147.513 (G. 923.259.401). Esta etapa contempla el diseño de la estrategia de promoción, roadshows y una hoja de ruta para el relanzamiento de la RAP.

Los pagos se realizarán en cinco tramos del 20%, contra la entrega y aprobación de cada producto. El pliego establece que no se otorgarán anticipos.

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Cotizaciones internacionales y exigencias técnicas

Ante la falta de antecedentes de contrataciones similares en el historial público, el precio de referencia fue determinado a partir del promedio de tres cotizaciones internacionales recibidas entre marzo y mayo de 2026.

Las propuestas fueron presentadas por Deloitte Spanish Latinoamérica, Plata Energy y Sand Energy Consulting Ltd., según el procedimiento establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024.

El llamado utilizará el sistema de Doble Sobre, con una evaluación total de 100 puntos. El componente técnico tendrá una ponderación del 70% y el económico del 30%. Para pasar a la evaluación económica, las oferentes deberán alcanzar al menos 49 de los 70 puntos correspondientes a la evaluación técnica.

Entre los requisitos figura acreditar experiencia en consultorías vinculadas a exploración y producción de hidrocarburos (E&P) por un monto equivalente al 50% de la oferta presentada, correspondiente a trabajos realizados durante los últimos cinco años, entre 2021 y 2025.

También se exige contar con un equipo integrado por al menos cuatro profesionales en posiciones de liderazgo senior, con más de 20 años de experiencia.

Además, el pliego establece como requisito obligatorio la participación de al menos un especialista con experiencia directa en exploración petrolera en Paraguay.

La firma que resulte adjudicada deberá constituir una garantía de cumplimiento equivalente al 10% del contrato, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2027.

La supervisión del proceso estará a cargo del geofísico Andrés Peralta, jefe de Exploración y Explotación de Petropar.