Petropar suma 6,1 millones de hectáreas para explorar petróleo, pero sigue sin concretar un pozo

Petróleos Paraguayos (Petropar) lleva años intentando poner en marcha la exploración de hidrocarburos en el Chaco sin conseguir que una empresa privada se haga cargo de los trabajos de campo.

La estatal tiene asignados seis bloques que en conjunto abarcan más de 6,1 millones de hectáreas en la Región Occidental, pero ninguno llegó todavía a la etapa de perforación exploratoria.

Los bloques fueron otorgados mediante decretos del Poder Ejecutivo entre 2016 y 2020. El más antiguo es Palo Santo, asignado en 2016, mientras que los otros cinco fueron adjudicados entre 2019 y 2020.

El esquema diseñado por el Estado establece que Petropar represente al país en la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, pero que el capital y el riesgo de la exploración sean asumidos por empresas privadas mediante Acuerdos de Producción Compartida (APC o PSA, por sus siglas en inglés).

El problema es que la denominada Ronda Abierta Petropar (RAP), creada precisamente para captar esos inversores, no consiguió concretar hasta ahora un contrato de prospección.

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Más de 6 millones de hectáreas bajo control de Petropar

Según los registros del Catastro de Hidrocarburos del Viceministerio de Minas y Energía, Petropar tiene seis áreas asignadas formalmente.

El bloque denominado Palo Santo, identificado como Catastro N° 12, fue otorgado mediante el Decreto N° 5773/2016 y comprende 799.368 hectáreas en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Es el único de los seis que figura formalmente en etapa de “exploración”, aunque se desconoce que la estatal haya realizado trabajos de prospección en dicho bloque.

A este se suman cinco bloques otorgados entre 2019 y 2020. Petropar II, Catastro N° 9, fue otorgado por Decreto N° 2479/2019 y abarca 635.066 hectáreas. Petropar III, Catastro N° 3, fue asignado por Decreto N° 3721/2020 y comprende 1.542.996 hectáreas, la mayor superficie continua bajo control de la estatal.

Petropar IV, Catastro N° 18, abarca 800.620 hectáreas y fue creado mediante Decreto N° 2478/2019. Petropar V, Catastro N° 5, comprende 795.348 hectáreas y fue dispuesto por Decreto N° 2480/2019.

Finalmente, Petropar VI, Catastro N° 29, fue creado por Decreto N° 3720/2020 y abarca 1.040.485 hectáreas.

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Los registros también muestran solicitudes para otros cinco bloques, denominados Petropar VII (fracciones A y B), VIII, IX y X. De concretarse esas asignaciones, la pretensión territorial de la petrolera estatal rondará los 10 millones de hectáreas.

Una ronda que no consiguió atraer inversores

La Ronda Abierta Petropar fue establecida como un mecanismo permanente para captar empresas interesadas en explorar hidrocarburos bajo la modalidad de Acuerdos de Producción Compartida.

La idea era que el Estado pudiera avanzar en la exploración sin comprometer directamente recursos públicos para asumir el riesgo de las primeras etapas.

Sin embargo, cuatro años después de la creación de este mecanismo, Petropar no consiguió concretar la participación de una operadora internacional dispuesta a firmar un contrato de prospección.

El estancamiento obligó incluso a extender los plazos administrativos de varios de los bloques. Las resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concedieron prórrogas extraordinarias para los bloques II, IV y V, por un lado, y III y VI, por otro.

El reinicio de los cronogramas quedó condicionado a la eventual firma de un contrato con una empresa petrolera privada.

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Petropar admite problemas en su propio modelo

El desinterés de los inversores no sería atribuible solamente a la falta de interés por explorar en Paraguay. Documentos internos de Petropar identifican problemas en las condiciones con las que la estatal intentó captar empresas.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al denominado data room técnico, es decir, la información geológica, geofísica y de pozos históricos disponible para los potenciales inversores.

Según el diagnóstico institucional, esos datos son insuficientes, desactualizados o se encuentran fragmentados. Esto incrementaría el riesgo percibido por las compañías antes de iniciar trabajos de sísmica 2D y 3D.

Otro problema señalado son los términos fiscales y económicos del modelo paraguayo. El análisis de Petropar sostiene que las regalías, cánones y mecanismos de reparto de producción no resultarían suficientemente competitivos frente a los utilizados por otros países de la región.

A esto se suman cuestionamientos a los criterios de selección y adjudicación de la Ronda Abierta, que no estarían alineados con las prácticas habituales de la industria de exploración y producción.

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Consultoría de US$ 837.566 para volver a intentar: ¿cambiará algo?

Ante este escenario, la administración de Petropar, encabezada por William Wilka, prepara un nuevo intento para reactivar la exploración.

La estatal convocó a una licitación internacional para contratar una consultoría especializada que deberá revisar las condiciones actuales y plantear una nueva estrategia para la Ronda Abierta Petropar.

El llamado, identificado con el ID N° 485831, tiene como objeto el “Estudio de Preinversión para la optimización de las bases y el modelo contractual y el relanzamiento de la Ronda Abierta Petropar”.

El presupuesto de referencia asciende a US$ 837.566, equivalentes a unos G. 5.300 millones, IVA incluido. La consultoría tendrá una duración estimada de entre 14 y 18 semanas y contempla cinco etapas.

La primera corresponde a la planificación y definición de la metodología de trabajo. La segunda prevé un diagnóstico integral de los aspectos legales, fiscales y regulatorios, además de una evaluación del data room técnico.

La tercera etapa contempla una comparación del modelo paraguayo con los sistemas utilizados en Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Luego, la firma contratada deberá plantear modificaciones al modelo de contrato de producción compartida, los mecanismos de adjudicación y simulaciones de rentabilidad.

La última fase estará enfocada en la estrategia para relanzar la Ronda Abierta, incluyendo acciones de promoción internacional, organización de roadshows y una hoja de ruta para volver a captar empresas.

La contratación no apunta directamente a perforar un pozo ni a iniciar trabajos de exploración en los seis bloques. El objetivo es revisar las condiciones bajo las cuales Petropar pretende atraer a las empresas que posteriormente deberían asumir esas tareas.

La estatal busca así “corregir” las condiciones que, según su propio diagnóstico, habrían contribuido a mantener paralizada la Ronda Abierta.

Un país que sigue importando todo el combustible

El prolongado estancamiento de la exploración petrolera contrasta con la dependencia que mantiene Paraguay del exterior para abastecer su mercado de combustibles.

Es que el país importa la totalidad de los derivados del petróleo que utiliza para el transporte, la maquinaria agrícola y otras actividades económicas.

Mientras países de la región continúan desarrollando sus industrias de hidrocarburos y captando inversiones para ampliar sus reservas y producción, los bloques de Petropar en el Chaco siguen sin traducirse en trabajos de perforación comercial.

La consultoría que ahora pretende contratar la estatal representa, por tanto, un nuevo intento de modificar las condiciones que hasta el momento no lograron despertar el interés suficiente de las empresas petroleras.

Petropar mantiene las áreas asignadas. Lo que todavía no consigue es convertir esos millones de hectáreas en exploración efectiva.