DNIT suspende a comercios de Villarrica por incumplimientos tributarios

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) suspendió por tres días las actividades de dos comercios de Villarrica, departamento de Guairá, por incumplimientos vinculados con la emisión y entrega de comprobantes de venta.

Uno de los locales corresponde a los rubros de heladería, panadería y confitería. El otro se dedica a la venta minorista de prendas de vestir y calzados. La medida se aplicó mediante mandamientos judiciales y estuvo a cargo de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha.

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DNIT detectó incumplimientos con comprobantes de venta

Los controles de la Administración Tributaria detectaron que los comercios no cumplían con las normas vigentes sobre emisión y entrega de comprobantes de venta.

Además, uno de los establecimientos ya tenía antecedentes por la misma falta. Ese elemento se sumó a los resultados obtenidos durante los controles. “Uno de los locales registraba reincidencia en este tipo de incumplimientos”, detalla el informe remitido desde la DNIT.

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Compras simuladas permitieron verificar las irregularidades

Los procedimientos surgieron a partir de investigaciones internas de la DNIT.

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La institución aplicó la modalidad de compras simuladas. Con esos controles verificó las irregularidades y reunió elementos para solicitar las órdenes judiciales que permitieron suspender las actividades de ambos comercios.

DNIT abrió fiscalizaciones puntuales a comercios

Además de la suspensión, la DNIT notificó a los contribuyentes sobre órdenes de fiscalización puntual.

El objetivo es determinar si existe o no defraudación fiscal. La Dirección General de Fiscalización Tributaria también inició el inventario de las mercaderías como parte del proceso de control.

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DNIT anuncia más controles en todo el país

La institución comunicó que la COE Jeroviaha continuará con controles en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La DNIT también pidió a la ciudadanía que exija el comprobante de venta en cada compra y que denuncie los casos en los que no se entregue. Según la institución, estas acciones ayudan a combatir la evasión y a fortalecer la formalización de la economía.

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