Suba del combustible impulsa aumento de fletes y camioneros no descartan paro nacional

La suba de los precios de los combustibles vuelve a presionar al sector de los camiones de carga. Desde la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay advierten que los costos del sector siguen aumentando, mientras que las tarifas de los fletes no acompañan esa evolución.

El presidente del gremio, Roberto Almirón, señaló que el carburante aumentó seis veces en lo que va del año, con un incremento acumulado de G. 3.035 por litro en el diésel común (tipo III) de Petropar y de hasta G. 3.240 por litro en los emblemas privados, según indicó.

El dirigente cuestionó que, mientras los costos para los transportistas siguen subiendo, el precio de los fletes no acompaña la suba del combustible.

También manifestó su preocupación por la falta de explicaciones sobre el comportamiento de los precios en el mercado local, en comparación con la tendencia internacional del petróleo.

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Paro de camiones y posible extensión a nivel nacional

Ante este escenario, comentó que los transportistas comenzaron una medida de fuerza en la zona del kilómetro 28 de Minga Guazú (Alto Paraná), con un paro de actividades bajo la modalidad de “brazos caídos”, para exigir que las empresas que contratan sus servicios respeten y actualicen los precios de los fletes.

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“Hasta ahora se sumaron más de 1.000 camiones detenidos, que habitualmente transportan granos, aceite vegetal y harina de soja. Por el momento, la medida no implica cortes de rutas, pero se está encaminando. Si no obtenemos una respuesta de las empresas y del Gobierno, podríamos avanzar a un paro a nivel país”, resaltó.

Camioneros ya no pueden absorber los costos

El gremialista sostuvo que los camioneros vienen absorbiendo desde hace tiempo las subas del combustible, pero señaló que la situación llegó a un punto en el que ya no pueden asumir el incremento de este costo, por lo que necesitan elevar las tarifas de los fletes.

“Solicitamos un incremento del 30% en el costo del flete, de G. 130 a G. 161 por cada kilogramo transportado en trayectos de media y larga distancia. El sector estuvo absorbiendo las pérdidas, por eso decidimos iniciar esta medida”, contó.

En ese sentido, insistió en que el sector decidió detener sus actividades ante la falta de respuestas y advirtió que las movilizaciones podrían extenderse a otros puntos del país.

Transporte de ganado no descarta sumarse a la medida

Por su parte, Silvio Mareco, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) del Paraguay, confirmó a ABC que, por el momento, el gremio no se sumará a ninguna medida de fuerza, aunque tampoco descarta esa posibilidad en el sector del transporte de ganado.

Mareco explicó que los transportistas decidieron incrementar el precio de los fletes desde el jueves pasado y comunicar a sus clientes.

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Detalló que anteriormente cobraban entre G. 16.000 y G. 18.000 por kilómetro y por animal, pero que ahora la tarifa pasará a ubicarse entre G. 20.000 y G. 22.000, debido a la pérdida de rentabilidad de la actividad.

“Todavía no tenemos retorno sobre la comunicación del aumento del costo del flete, porque ahora el movimiento en el sector está bastante parado por el tema de las lluvias que se registran. Si no tenemos una respuesta positiva, no descartamos sumarnos a alguna medida”, apuntó.