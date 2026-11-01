Combustibles: emblemas privados reportan caidas en las ventas tras la última suba del diésel

La última suba de los combustibles ya tiene repercusiones en el mercado local. Los servicentros privados reportan una caída en sus ventas, principalmente como consecuencia del último encarecimiento del gasoil, mientras los operadores buscan estrategias comerciales para sostener la demanda.

Miguel Bazán, referente del sector de combustibles, confirmó a ABC que los incrementos del diésel tuvieron un efecto directo sobre las ventas. “Sí, cayó por efecto de la suba”, respondió al ser consultado sobre el comportamiento de la demanda tras los últimos reajustes de precios.

El empresario espera que la actividad pueda recuperarse con el movimiento comercial característico de los últimos meses del año. “Esperamos que se recupere con el movimiento de fin de año”, señaló.

La retracción se produce luego de una nueva ronda de aumentos aplicada por los emblemas privados y Petróleos Paraguayos (Petropar), que completó la sexta tanda de reajustes de precios en lo que va de 2026. Esta última modificación afectó exclusivamente al diésel, según precisó Bazán.

Lea más: Precios de combustibles: cuánto subieron el gasoil y las naftas en Petropar y los privados en 2026

Petropar gana terreno en las ventas de diésel

Otro referente del sector, Miguel Velázquez, explicó que, tras los últimos reajustes, se observa un desplazamiento de parte de la demanda hacia los servicentros de Petropar, especialmente en el segmento del diésel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su evaluación, mientras los emblemas privados resienten la caída de las ventas, la petrolera estatal registra un incremento en sus operaciones. Sin embargo, considera que esta situación tenderá a normalizarse a medida que las distribuidoras privadas ajusten sus precios para reducir la diferencia con la estatal.

Petropar mantiene actualmente el diésel común a G. 9.285 por litro, frente a los G. 9.490 del sector privado. La diferencia es de G. 205 por litro. En el diésel premium, la brecha es de G. 95, con precios de G. 11.395 en la estatal y G. 11.490 en los emblemas privados.

Velázquez explicó que, antes de los últimos reajustes, la diferencia entre los precios del diésel de Petropar y los del sector privado llegaba a entre G. 800 y G. 900 por litro, una brecha que las distribuidoras ya no podían sostener.

Según detalló, algunas empresas compensaban parcialmente esa diferencia con el margen comercial de las naftas. Sin embargo, el encarecimiento del gasoil hizo inviable mantener esa estrategia.

Lea más: Combustibles: así evolucionaron los precios en los últimos seis años en Paraguay

Ahora, con una brecha de G. 205 en el diésel común, algunas distribuidoras consideran que pueden volver a absorber parcialmente esa diferencia mediante el margen de las naftas, igualando así sus precios con Petropar. Aclaró que esto no significa que estén obteniendo ganancias con el gasoil, sino que utilizan el resultado comercial de otros productos para sostener su competitividad.

Promociones para recuperar clientes

La competencia entre los emblemas también se refleja en las promociones comerciales. Durante un recorrido realizado por ABC Color este fin de semana, se pudieron observar ofertas y descuentos de hasta G. 300 por litro en distintos servicentros, principalmente en las naftas.

Las promociones buscan atraer nuevamente a los consumidores y sostener el movimiento en un mercado presionado por los sucesivos incrementos. La competencia se intensifica mientras las distribuidoras intentan evitar que la diferencia de precios siga desplazando clientes hacia otros operadores.

No habría subas de precios en noviembre

En cuanto a las perspectivas de precios, los referentes consultados no anticipan cambios inmediatos, aunque advierten que el comportamiento de las cotizaciones internacionales y del dólar seguirá condicionando las decisiones del sector.

Bazán considera que, por el momento, no se esperan nuevas modificaciones durante noviembre, salvo que se produzca una suba del tipo de cambio. También señaló que la cotización cambiaria está contribuyendo a contener parcialmente la presión sobre los precios locales.

Por su parte, Velázquez explicó que las referencias internacionales continúan fluctuando en niveles elevados. Aunque se registran bajas puntuales, estas no logran consolidarse y las cotizaciones vuelven a acercarse a los valores que motivaron los últimos aumentos.

El empresario indicó que, si esta tendencia se mantiene durante los próximos 15 días, las distribuidoras volverán a evaluar sus precios y podrían tomar una decisión hacia mediados de noviembre.

Lea más: Sexta suba del gasoil: conozca qué emblemas ya aumentaron y cuáles subirán el lunes

Los combustibles acumulan fuertes aumentos en 2026

Los precios de los combustibles registran sucesivos reajustes desde marzo de este año, en medio de la presión internacional generada por la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo y sus derivados. El diésel concentra los mayores incrementos, tanto en Petropar como en los emblemas privados.

En el diésel común, el aumento acumulado llega a G. 3.035 por litro en la petrolera estatal, equivalente al 48,6%, mientras que en el sector privado alcanza G. 3.240, un 51,8%. En el diésel premium, las subas son de G. 3.345 en Petropar y G. 3.440 en los emblemas privados.

Las naftas también registraron sucesivos incrementos durante el año. Tanto en Petropar como en los privados, la nafta común pasó de G. 5.190 en febrero a G. 6.990 por litro, mientras que la intermedia cuesta G. 7.490 y la súper, G. 8.990. En algunos servicentros privados sector privado la nafta súper llega hasta G. 9.190 por litro.

La última tanda de aumentos, sin embargo, se concentró exclusivamente en el diésel, mientras los precios de las naftas permanecen sin nuevas modificaciones.