Autopista elevada de Luque: así son las enormes vigas que sostendrán el viaducto

La construcción de la autopista elevada de Luque, de 3,6 km de extensión, entra en una nueva etapa con el traslado de las grandes vigas de hormigón que sostendrán el viaducto y que serán montadas con una máquina especial.

Para esta tarea se incorporó un lanzavigas de 420 toneladas, traído desde Portugal, que permitirá colocar las estructuras sobre las pilas ya construidas.

El equipo tiene aproximadamente 80 metros de longitud y capacidad para levantar hasta 120 toneladas. Su sistema permite trasladar y posicionar las vigas pretensadas sobre los apoyos de hormigón, mediante maniobras controladas que facilitan el montaje de estas piezas de gran porte.

En esta etapa, un convoy de camiones transporta cinco vigas de 35 metros de largo y unas 50 toneladas cada una. Las estructuras están destinadas al sector comprendido entre las pilas 48 y 49, donde serán instaladas con ayuda de esta maquinaria especializada.

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¿Cuántas vigas tendrá el viaducto?

De acuerdo con los datos del proyecto, la autopista elevada requerirá 537 vigas pretensadas, distribuidas en 116 vanos, que conformarán la plataforma por donde circularán los vehículos.

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La estructura también contempla la construcción de 232 pilotes, el uso de aproximadamente 45.000 metros cúbicos de hormigón y unas 5.000 toneladas de acero.

La futura conexión tendrá 3,6 kilómetros y vinculará las avenidas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi con la ruta PY02. El proyecto apunta a mejorar la circulación entre Luque, Asunción y otras localidades del departamento Central. Según el MOPC, beneficiará a más de 250.000 personas.

La obra forma parte de la denominada “Red Vial Estructurante”, que conectará Asunción con la ruta PY02.

Una inversión superior a US$ 215 millones

Los trabajos comenzaron en diciembre del año pasado, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitiera la orden de inicio. Las intervenciones fueron incorporadas mediante la Adenda 7 al contrato de concesión de la ruta PY02, a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por Sacyr y Ocho A, esta última representada por Juan Carlos Pettengill.

El paquete de obras contempla una inversión superior a US$ 215 millones, financiada mediante recursos gestionados por la concesionaria ante BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que trabaja con el sector privado.

Además de la autopista elevada, el contrato ampliado incluye intervenciones en los corredores que conectan Luque con San Bernardino, Areguá e Ypacaraí.

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Renovación de la Ecovía entre Luque y San Bernardino

Uno de los componentes corresponde al tramo 14 de la Red Vial Estructurante, que comprende trabajos sobre 21,05 kilómetros de la Ecovía que conecta Luque, en Central, con San Bernardino, en Cordillera, hasta la ruta PY02.

La intervención abarca el corredor desde la ruta PY02, desde el kilómetro 3,200 hasta el 24,280, e incluye la rehabilitación del pavimento y la adecuación de distintos componentes de la infraestructura vial.

Entre las tareas previstas figuran la recuperación de la calzada, mejoras en los puntos de conexión con otras vías y trabajos en el sistema de drenaje, con el objetivo de facilitar la circulación y reducir la acumulación de agua durante los días de lluvia.

Las obras buscan mejorar las condiciones de tránsito en uno de los corredores utilizados por residentes y visitantes que se desplazan entre el área metropolitana y San Bernardino.

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Ruta Luque-Areguá está en pésimo estado a la empresa de intervenciones

A diferencia de los otros componentes del paquete, el tramo Luque-Areguá-Ypacaraí todavía no registra intervenciones, pese al deterioro que presenta actualmente la vía.

El corredor también está incluido en las obras anunciadas por el MOPC dentro de la Red Vial Estructurante. Sin embargo, uno de los pasos pendientes es la liberación de la franja de dominio necesaria para ejecutar los trabajos.

Para ejecutar todas las obras citadas, el MOPC había previsto un presupuesto de US$ 8,5 millones. En una primera etapa se identificaron alrededor de 1.300 carpetas de afectación, que deben pasar por procesos de validación y ajustes conforme avancen los trabajos de catastro y avalúo.

La Adenda 7 representa un incremento del 30% en el contrato de concesión de la ruta PY02, cuya explotación está a cargo de Rutas del Este. La empresa ejecutó anteriormente la duplicación del tramo Ypacaraí-Caaguazú y ahora tiene a su cargo estas nuevas intervenciones viales en el área metropolitana y su conexión con Cordillera.