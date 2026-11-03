ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
03 de noviembre de 2026 - 11:03

Ueno Bank: Santiago Peña y BCP deben dar la cara, dicen políticos

Siete policías en uniforme frente a The Black Lounge, con chalecos de alta visibilidad y gorras en un entorno moderno y minimalista.
Agentes policiales custodian todos los locales del Ueno Bank a nivel país. José González Mazó

Tras el anuncio del inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank ante el deterioro de su índice de solvencia varias autoridades políticas responsabilizaron directamente al presidente Santiago Peña y al Directorio del BCP.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), aseguró que el presidente Santiago Peña debe dar la cara y asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo con Ueno Bank.

“Lo que está ocurriendo con Ueno Bank es gravísimo y no puede quedar sin consecuencias. Exijo al presidente Santiago Peña que promueva de inmediato la remoción de Carlos Carvallo y de los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay”, dijo el gobernador Estigarribia.

Lea más: Carlos Carvallo afirma que puso su renuncia a disposición en el BCP tras la crisis por Ueno bank

A su turno, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola también responsabilizó a Santiago Peña por la crisis desatada con el banco y la complacencia negligente de los directivos del BCP.

“​La soberbia, petulancia y avaricia del Presidente de la República, Santiago Peña, junto con la complacencia negligente y criminal de ciertos directivos del BCP, nos empujaron directamente a este desenlace", escribió Mauricio Espínola en sus redes sociales.

Puñal en el corazón y profunda herida

Por su lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que Santiago Peña clavó una daga en el corazón del sistema financiero y que sembró la duda sobre lo único sólido que se tenía en el país.

Lea más: ¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir

“Tu arrogancia Santiago Peña ha clavado un puñal al corazón del sistema financiero paraguayo y sembraste la duda sobre lo único sólido y solvente que tenemos”, escribió la diputada Vallejo.

Asimismo el presidenciable Arnoldo Wiens (ANR) indicó que el Poder Ejecutivo dejó una profunda herida a la sociedad paraguaya. Agregó que se necesita un nuevo BCP, pero no uno que brinde impunidad a Santiago Peña.

“Es una herida profunda para toda la sociedad paraguaya (...) Este gobierno rompió todo lo que funcionaba en este país y de lo cual estábamos orgullosos: las finanzas públicas y la regulación del sistema financiero”, reza parte de lo que publicó Wiens.

Se sumó a los cuestionamientos la senadora Yolanda Paredes (CN), quien indicó que el presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo mintió.

“El presidente del Banco Central mintió al Congreso Nacional y no puede permanecer un minuto más. Fue presidente de Ueno Bank. Su presencia no es garantía de nada”, sostuvo la senadora Paredes.

A su turno, el senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que lo que ocurrió con Ueno Bank fue un asalto y los principales responsables son el presidente Santiago Peña y los miembros del directorio del BCP.

“En resumen, esto fue un asalto. El asaltante se llama Santiago Peña, el medio utilizado fue el banco Ueno y los principales cómplices son los miembros del directorio del BCP, salvo Carmen Marín”, escribió el senador Filizzola.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar