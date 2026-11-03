Ueno Bank: Santiago Peña y BCP deben dar la cara, dicen políticos

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), aseguró que el presidente Santiago Peña debe dar la cara y asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo con Ueno Bank.

“Lo que está ocurriendo con Ueno Bank es gravísimo y no puede quedar sin consecuencias. Exijo al presidente Santiago Peña que promueva de inmediato la remoción de Carlos Carvallo y de los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay”, dijo el gobernador Estigarribia.

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A su turno, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola también responsabilizó a Santiago Peña por la crisis desatada con el banco y la complacencia negligente de los directivos del BCP.

“​La soberbia, petulancia y avaricia del Presidente de la República, Santiago Peña, junto con la complacencia negligente y criminal de ciertos directivos del BCP, nos empujaron directamente a este desenlace", escribió Mauricio Espínola en sus redes sociales.

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Puñal en el corazón y profunda herida

Por su lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que Santiago Peña clavó una daga en el corazón del sistema financiero y que sembró la duda sobre lo único sólido que se tenía en el país.

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“Tu arrogancia Santiago Peña ha clavado un puñal al corazón del sistema financiero paraguayo y sembraste la duda sobre lo único sólido y solvente que tenemos”, escribió la diputada Vallejo.

Asimismo el presidenciable Arnoldo Wiens (ANR) indicó que el Poder Ejecutivo dejó una profunda herida a la sociedad paraguaya. Agregó que se necesita un nuevo BCP, pero no uno que brinde impunidad a Santiago Peña.

“Es una herida profunda para toda la sociedad paraguaya (...) Este gobierno rompió todo lo que funcionaba en este país y de lo cual estábamos orgullosos: las finanzas públicas y la regulación del sistema financiero”, reza parte de lo que publicó Wiens.

Se sumó a los cuestionamientos la senadora Yolanda Paredes (CN), quien indicó que el presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo mintió.

“El presidente del Banco Central mintió al Congreso Nacional y no puede permanecer un minuto más. Fue presidente de Ueno Bank. Su presencia no es garantía de nada”, sostuvo la senadora Paredes.

A su turno, el senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que lo que ocurrió con Ueno Bank fue un asalto y los principales responsables son el presidente Santiago Peña y los miembros del directorio del BCP.

“En resumen, esto fue un asalto. El asaltante se llama Santiago Peña, el medio utilizado fue el banco Ueno y los principales cómplices son los miembros del directorio del BCP, salvo Carmen Marín”, escribió el senador Filizzola.